La recrue clé des Lakers : que peut apporter à LA l’ancien Defensive Player of the Year ?

Marcus Smart arbore de nouveau le sourire. Après deux années compliquées à Memphis puis Washington, l’ancien meneur des Celtics débarque aux Lakers avec l’appétit d’un joueur qui veut retrouver les sommets. Une renaissance inattendue pour celui qui fut Defensive Player of the Year en 2022.

Un parcours semé d’embûches depuis Boston

L’histoire aurait pu être différente. En 2014, Smart fut drafté en 6e position par les Celtics, alors que les Lakers avaient le 7e choix et sélectionnèrent Julius Randle. « C’est marrant parce que, il y a 12 ans, j’aurais pu venir ici et désormais j’y suis. Rien n’arrive par hasard », confie le joueur de 31 ans.

Après neuf saisons à Boston, où il contribua à cinq finales de Conférence Est et une finale NBA, Smart fut échangé contre Kristaps Porzingis. Une décision douloureuse pour celui qui ne voulait pas quitter les Celtics. « Je voulais les aider à gagner un titre. J’ai même applaudi quand ils ont battu Luka Doncic et les Mavericks en cinq matchs l’année dernière », avoue-t-il.

Les deux dernières saisons furent un calvaire. Entre les blessures à l’épaule à Memphis et son statut de joueur dispensable à Washington, Smart a vu sa carrière stagner. « Je suis très motivé. Ces deux dernières années ont été décevantes avec des blessures qui m’ont stoppé et freiné », regrette-t-il.

PROFIL JOUEUR Marcus SMART Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 31 ans (06/03/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 9 #219 REB 2,1 #392 PD 3,2 #120

L’influence de Luka Doncic dans son arrivée

Luka Doncic a recruté Smart en appelant son agent après sa libération. « Jouer pour une franchise historique et porter le maillot violet et jaune est un rêve », dit Smart. « Jouer avec LeBron et Doncic, c’est génial. »

Doncic attend que Smart lui apprenne en défense. Malgré ses 1,93 m, Smart utilise son envergure et son poids pour gêner tous les postes.

Des Lakers ambitieux pour un nouveau départ

Smart ne vient pas aux Lakers pour faire de la figuration. « On peut lutter pour le titre. Notre plafond est élevé. On n’a pas de limite », dit-il. « Si on fait ce qu’on doit, on a une vraie opportunité. »

À 31 ans, il a encore de l’énergie. « Les gens pensent que je ne suis plus le même. Maintenant, je suis là où je dois être », conclut Smart.