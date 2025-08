Kevin Love déjà sur le départ : un buyout pourrait l’envoyer dans un gros marché pour finir en beauté

Kevin Love ne devrait pas faire de vieux os dans l’Utah. Selon les informations de Marc Stein, le quintuple All-Star « chercherait activement » un moyen de quitter le Jazz, seulement quelques semaines après son arrivée en provenance de Miami dans le cadre du transfert impliquant également Norman Powell et John Collins.

Kevin Love is looking for pathways out of Utah, per @TheSteinLine

“As for the busy buyout market: Stay tuned. We've already seen Bradley Beal (Clippers), Lillard (Trail Blazers), Ayton (Lakers), Smart (Lakers) and Jordan Clarkson (Knicks) find new teams after securing buyouts… pic.twitter.com/WRs7syNdql

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 3, 2025