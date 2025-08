Après Lonnie Walker, le Maccabi Tel-Aviv recrute un autre joueur NBA

Jeff Dowtin Jr. (1,90 m, 28 ans) débarque au Maccabi Tel-Aviv. Après plusieurs expériences en NBA et des performances solides en G-League, l’ancien meneur de Philadelphie s’est engagé pour trois saisons avec le club israélien, qui continue de renforcer son effectif avec des profils nord-américains de haut niveau.

Jeff Dowtin Jr. quitte la NBA pour sa première expérience européenne

À 28 ans, Jeff Dowtin Jr. s’apprête à vivre sa première expérience sur le Vieux Continent. Le Maccabi Tel-Aviv a officialisé la signature de l’ancien meneur des Philadelphia 76ers pour trois saisons. Un renfort de choix pour le club israélien, qui avait déjà enregistré l’arrivée de Lonnie Walker IV, lui aussi ancien Sixer.

Joueur polyvalent et athlétique, Jeff Dowtin a disputé 41 matchs NBA lors de la saison 2024-2025 avec les Sixers, tournant à 7 points, 2 passes décisives et 1,5 rebond en 15 minutes de moyenne, avec un solide 40 % de réussite à 3-points. En G-League, ses stats parlent d’elles-mêmes : 24,6 points et 4,1 passes en 17 apparitions avec les Delaware Blue Coats.

Le coach du Maccabi, Oded Kattash, s’est montré enthousiaste : « C’est un arrière athlétique capable de créer pour lui et les autres. Son intelligence de jeu va l’aider à s’adapter au basket européen. On est convaincus qu’il apportera de l’énergie et une vraie faim de succès », a-t-il déclaré.

PROFIL JOUEUR Jeff DOWTIN JR. Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 28 ans (10/05/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 7 #291 REB 1,5 #447 PD 1,9 #225

Un profil expérimenté et déjà bien entouré

Originaire de Maryland, comme Victor Oladipo ou Markelle Fultz, Jeff Dowtin Jr. a passé quatre saisons solides à l’université de Rhode Island avant de se lancer dans le monde professionnel. Après un titre de champion G-League en 2021 avec Lakeland, il a ensuite navigué entre la NBA et la G-League, passant par six franchises : Golden State, Milwaukee, Orlando, Toronto, Philadelphie… et leurs équipes affiliées.

Il rejoint à Tel-Aviv une base arrière déjà bien garnie, aux côtés de Lonnie Walker et Oshae Brissett. Deux joueurs qu’il connaît bien pour les avoir croisés outre-Atlantique. Son arrivée marque une nouvelle étape dans la stratégie du Maccabi Tel-Aviv, qui mise clairement sur le talent NBA pour viser haut en EuroLeague comme en championnat israélien.