Éric Micoud donne de ses nouvelles après une opération pour un cancer de la prostate

Ancien international français passé par Strasbourg, Cholet ou encore Paris, Éric Micoud a révélé fin juillet sur les réseaux sociaux avoir été opéré d’un cancer de la prostate. Confronté à la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, le consultant de beIN Sports partage avec lucidité et humour son quotidien, tout en encourageant les hommes à se faire dépister.

Une double épreuve, affrontée avec lucidité

C’est par un tweet publié le 26 juillet qu’Éric Micoud a révélé avoir été opéré d’un cancer de la prostate, une quinzaine de jours plus tôt. « Il y a sept ou huit ans déjà je développe la maladie de Parkinson. Il y a 15 jours, je me fais opérer d’un cancer de la prostate. Ça fait un peu beaucoup, mais c’est la vie. N’hésitez vraiment pas à faire un bilan sanguin complet. Ce n’est jamais trop tard. »

Celui qui a été formé au Saint-Vallier Basket Drôme et a disputé l’Euro 2001 avec l’équipe de France (20 sélections), n’a pas perdu son sens de l’autodérision. Il a notamment plaisanté, le 2 août, sur son quotidien post-opératoire : « Après une telle opération, mon périnée ne fonctionne plus, il va falloir que je rééduque la machine. En attendant, le budget couche-culotte est vraiment conséquent, et si Tena veut faire un geste, qu’il n’hésite pas, ma taille c’est XL. »

Une voix importante pour la prévention

Plusieurs fois dans ses publications, le meneur shooteur a insisté sur l’importance du dépistage. « Penser à faire un bilan sanguin complet chaque année. Je vous le conseille. » Ou encore : « Plus j’en parle autour de moi, plus je me rends compte qu’il y a beaucoup de gens dans mon cas. Ça fait flipper à quel point cette maladie est presque banale. »

Touché par la maladie de Parkinson depuis près de huit ans, Éric Micoud a même eu le sentiment que ses symptômes neurologiques s’étaient atténués depuis son opération. « Trop bizarre, c’est comme si la maladie de Parkinson avait baissé sa garde et accueillait poliment mon opération de la prostate. »

Une convalescence en famille

Opéré le 8 juillet, l’ancien recordman du nombre de tirs à 3-points en carrière en LNB (755 avant d’être dépassé par Nicolas Lang en 2024), poursuit sa convalescence en famille. « Ça va mieux de mon côté même si ce n’est pas le top du top. Pour l’instant je ne suis pas à 100 % autonome, donc je profite de ma maman, il n’y a rien de mieux », écrivait-il le 31 juillet.

Puis, ce 4 août : « Allez, on attaque la deuxième semaine de repos en famille. Ça va de mieux en mieux, c’est logique, quand ça va bien dans la tête on guérit plus vite. »

Avec ce témoignage public, Éric Micoud, aujourd’hui âgé de 52 ans, continue de faire preuve d’une grande justesse, sur le terrain médiatique comme il l’a fait ballon en main.