Après la fin de sa 3e aventure à Dijon, Gavin Ware va jouer pour le Limoges CSP !

Alors que le Limoges CSP avait jeté son dévolu sur des joueurs peu connus de l’Hexagone pour débuter son mercato estival, la 4e recrue du club limougeaud est un joueur bien connu des parquets LNB. L’intérieur américain Gavin Ware s’est engagé en faveur du Cercle Saint-Pierre pour la saison 2025-2026.

Fort d’une grande expérience (plus de 2000 points marqués et plus de 1000 rebonds en @Betclic_ELITE), Gavin Ware s'est engagé ce jour en faveur du Limoges CSP 💪 L'article 👉 https://t.co/M2lzf6GrBj pic.twitter.com/h6yY9JbRHI — Limoges CSP (@limogescsp) August 5, 2025

Déjà six saisons en France, dont quatre à Dijon

À Limoges, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) va donc connaître son 4e club français en carrière. Débarqué dans le championnat de France en 2017, le natif du Mississippi a quasiment été toujours fidèle à la Betclic ELITE. Hormis sa saison rookie en Belgique et deux parenthèses en 2e division japonaise, l’intérieur musculeux a d’abord débuté aux Metropolitans 92, avant de jouer à Dijon ainsi qu’à Gravelines-Dunkerque.

Mais c’est avec la JDA que Gawin Ware a noué une relation particulière en France. Arrivé en Bourgogne pour la première fois en 2018, il était ensuite revenu pour deux saisons en 2021, avant d’effectuer un nouveau retour l’été dernier. Pourtant signataire d’un contrat de deux saisons, Gavin Ware avait décidé finalement de mettre fin plutôt que prévu à sa 3e aventure en Côte d’Or, au terme d’une saison faite de hauts et de bas. Après avoir affiché des kilos en trop lors de la reprise en août, l’intérieur avait fait le travail physique nécessaire en début d’année 2025 pour retrouver sa forme et mieux performer sur la fin de la saison. Même si, statistiquement, il sort de sa moins bonne saison en carrière, avec 7,4 points à 60% aux tirs et 3,3 rebonds en 15 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Gavin WARE Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 31 ans (19/10/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7 #130 REB 3,1 #93 PD 0,8 #166

Un pivot musculeux et à fort tempérament à Beaublanc

Joueur aux émotions démonstratives, Gawin Ware va désormais pouvoir bénéficier du soutien de Beaublanc. Il tiendra le secteur intérieur avec Nikola Jovanovic.

« La signature de Gavin Ware est une vraie satisfaction », souligne le directeur sportif Crawford Palmer sur le site internet du club. « Il va rajouter du lourd dans notre raquette et de la complémentarité sur nos postes intérieurs. C’est un vrai poste 5 qui a aussi des qualités d’adresse à mi-distance et une très bonne lecture de jeu. Son expérience, sa connaissance de notre championnat et ses qualités humaines seront d’autres vrais atouts pour notre équipe. »

Mi-juillet, le dirigeant limougeaud confiait au Populaire du Centre rechercher encore un poste 1, un ailier-fort shooteur et un pivot. Ce dernier est désormais trouvé en la personne de Gawin Ware. Pour rappel, les deux autres recrues de Limoges sont les arrières Armaan Franklin et Leon Stergar, qui épauleront Nicolas Lang et Vincent Amsellem.