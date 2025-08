Les Spurs verrouillent Fox pour 4 ans et 229 M$ : avec Wembanyama, ils visent un retour historique en playoffs

Quelques mois seulement après son arrivée à San Antonio, De’Aaron Fox a officialisé son avenir avec les Spurs. Le meneur All-Star a paraphé une extension de contrat de quatre ans pour 229 millions de dollars, soit le montant maximum possible. Rich Paul, son agent de chez Klutch Sports, a confirmé l’accord à ESPN.

Cette extension lie Fox aux Spurs jusqu’à la saison 2029-2030, sans aucune option joueur dans la dernière année. Un engagement total qui témoigne de la confiance mutuelle entre le joueur de 27 ans et la franchise texane, qui avait sacrifié plusieurs choix de draft pour l’acquérir en février dernier lors d’un échange à trois équipes impliquant Sacramento et Chicago.

Un duo Fox-Wembanyama au cœur du projet Spurs

L’investissement des Spurs sur Fox s’inscrit dans une vision à long terme autour de Victor Wembanyama. Les deux stars n’ont disputé que cinq matches ensemble la saison passée, Fox ayant été opéré du petit doigt en mars tandis que Wembanyama a dû écourter sa saison à cause d’une thrombose veineuse dans l’épaule.

En 17 rencontres sous le maillot des Spurs, Fox a affiché des moyennes de 19,7 points, 6,8 passes décisives, 4,3 rebonds et 1,5 interception par match. Sur l’ensemble de la saison 2024-2025 entre Sacramento et San Antonio, il a tourné à 23,5 points et 6,3 passes, avec notamment un match à 60 points contre Minnesota qui a établi un record de franchise des Kings.

« Quand nous avons fait cet échange, nous connaissions bien sûr le statut contractuel. Nous voyons De’Aaron comme quelqu’un qui peut grandir avec nos jeunes joueurs et être un vrai leader pour nous », avait confié un dirigeant des Spurs à Spotrac en juillet dernier.

Avec l’arrivée de Dylan Harper (2e choix de draft 2025) et la présence de Stephon Castle (Rookie of the Year en titre), les Spurs disposent désormais d’un backcourt prometteur. Fox rejoint un cercle très fermé : il est l’un des deux seuls joueurs avec Luka Doncic à avoir tourné à plus de 20 points, 5 passes et 1 interception lors des six dernières saisons. Cette extension marque une nouvelle ère pour San Antonio, qui n’a plus goûté aux playoffs depuis 2019 mais nourrit de grandes ambitions avec ce noyau dur Fox-Wembanyama.