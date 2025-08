A bientôt 39 ans, coach en WNBA, cette légende de Villeneuve d’Ascq continue l’aventure dans un gros club espagnol

Shavonte Zellous, ancienne joueuse emblématique de Villeneuve d’Ascq, ne raccroche pas encore les baskets. À 38 ans, l’arrière américano-croate rejoint le Perfumerías Avenida, l’un des plus grands clubs de Liga Femenina Endesa, pour continuer à empiler les titres et transmettre son expérience.

Une championne pour encadrer Salamanque

Championne WNBA, d’EuroLeague, de l’EuroCup et, en 2024, de La Boulangère Wonderligue avec Villeneuve d’Ascq, Shavonte Zellous (1,78 m, 39 ans le 28 août 1986) ne compte pas quitter le haut niveau. Celle qui affichait 8,1 points, 5,5 rebonds et 2,7 passes décisives avec l’ESBVA lors de la saison 2024-2025 va découvrir un nouveau championnat, mais reste sur le Vieux Continent.

Le club espagnol de Salamanque a officialisé son arrivée pour la saison 2025-2026, saluant « l’expérience et le leadership d’une joueuse au palmarès rare ». Le club castillan, sacré à de nombreuses reprises en Espagne et régulièrement présent en EuroLeague, s’offre ainsi un renfort d’expérience pour viser de nouveaux titres.

Une carrière prestigieuse et encore active

Internationale croate, Zellous a évolué dans de nombreuses écuries prestigieuses : en WNBA (notamment à Indiana, où elle a été sélectionnée pour le All-Star Game), mais aussi en Turquie, en Israël, ou en France. À Villeneuve d’Ascq, elle a remporté le championnat de France et atteint la finale d’EuroLeague en 2024, avant de gagner l’EuroCup en 2025.

Même si ses statistiques en championnat étaient plus modestes cette saison, elle a continué à peser dans les matchs européens, avec près de 15 points et 5 rebonds de moyenne en EuroLeague et en EuroCup. Son rôle va au-delà des chiffres : « une joueuse avec un caractère de gagnante et une forte influence sur et en dehors du terrain », précise le communiqué du CB Avenida.

Actuellement intégrée dans le staff de Rachid Meziane au Connecticut Sun en tant que coach individuelle, elle n’a rien perdu de sa passion pour le jeu. Et elle le prouvera encore sous le maillot bleu et blanc de Salamanque dès cet automne.