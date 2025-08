Towo-Nansi – Soliman, un duo star pour mener l’équipe de France U16, tenante du titre à l’Euro

À quatre jours de l’entrée en lice des Bleuets dans l’EuroBasket U16, le sélectionneur français Nicolas Absalon a annoncé la liste des 12 Français retenus pour participer à la compétition, mettant ainsi de côté quatre noms au terme de la préparation à Mulhouse et Lille. L’objectif est clair pour le jeune groupe : conserver son titre, après le sacre de l’équipe portée par Cameron Houindo en 2024, et ainsi se qualifier pour le Coupe du monde U17 2026.

Le prodige Nathan Soliman, figure de proue des U16

Déjà titulaire l’été dernier à la mène, le Choletais Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) est le seul rescapé de l’épopée de 2024. Son expérience de la compétition, mais aussi en club avec le club des Mauges cette saison, peut être précieuse pour réaliser le back-to-back. Le champion d’Europe sera épaulé dans l’aile par le jeune Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans), ailier issu du Pôle France, attendu comme le plus gros phénomène du basket français depuis Victor Wembanyama. Issu d’une famille de basketteur, Soliman a déjà fait parler de lui cet été en étant élu Rising Star de l’Adidas Next Gen Tournament, organisé à Abu-Dhabi au moment du Final Four d’Euroleague, où son jeu fluide et sa précocité ont affolé les scouts NBA comme les observateurs.

Pour entourer ce duo excitant, Nicolas Absalon construit sa raquette avec Théophilus Forduwo, coéquipier de Towo-Nansi à Cholet ; mais aussi de Messi Yangala, au PFBB avec Soliman, qui s’est illustré en amical face à la Belgique à Dreux avec 21 points et 12 rebonds. Le secteur intérieur est complété par le joueur du BCM Gravelines César Thenawha Nougha, Paul Nnanga-Ahanda d’Antibes, et le Parisien Melvyn Vounang. Le fils de Brice Vounang avait été important lors du tournoi de l’Amitié U15 l’an dernier.

France has cut down their U16 pool to 12 players for what will likely be the team for U16 Eurobasket Mathias Fabien

Theophilius Forduwo

Arthur Gruszka

Paul Nnanga

Yanis Pierrot

Lorenz Sanz

Nathan Soliman

Cesar Thenawa

Aaron Towo-Nansi

Alassane Traore

Melvyn Vounang

Messi Yangala

Pour accompagner Towo-Nansi à la mène, le sélectionneur fait appel à Yanis Pierrot, également du PFBB, dont la taille peut apporter un autre registre aux Bleuets. Il n’y aura qu’un seul arrière “de métier” dans la liste, avec le Dijonnais Lorenz Sanz. Quant à l’aile, elle sera constituée d’Arthur Gruszka, joueur en U18 à l’ASVEL avec qui il compte déjà plusieurs gros cartons (25 points et 13 rebonds contre LyonSO ; 32 points et 10 rebonds contre Monaco). Le Manceau Alassane Traoré, lui aussi surclassé et coéquipier du vice-champion d’Europe Bastien Grasshoff, est également appelé, tout comme le jeune Nanterrien Mathias Fabien, 15 ans.

Les U16 débutent la compétition à Tbilisi, capitale de la Géorgie, face à la Suisse ce vendredi 8 août à 11h30, avant de retrouver la Finlande ce samedi 9 août à 14 heures et la Slovénie dimanche 10 août à 11h30 ; avant le début des phases finales mardi prochain.