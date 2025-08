ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »

Il fait partie des joueurs au parcours atypique pré-convoqués par Frédéric Fauthoux. Passé par la NBL avant de rallier la NBA, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) n’a jamais joué en professionnel en France, ni en équipe de France depuis l’Euro U16 en 2019. Sur le parquet de Vendespace, le Lot-et-Garonnais a donc vécu une première face au Monténégro, lors du premier match de préparation des Bleus. Après avoir travaillé « loin de tout », le jeune ailier doit maintenant prouver aux yeux de tous qu’il mérite une place dans les douze à partir à l’Eurobasket.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 3,4 #453 REB 1,8 #424 PD 0,7 #451

« On veut construire quelque chose de grand »

Ousmane Dieng avait été appelé l’été dernier en vue des Jeux olympiques sans porter le maillot bleu, restreint par les règles NBA puis par l’écrémage rapide de Vincent Collet à l’époque. Le longiligne ailier veut « montrer ce que je peux apporter cette fois et gagner ma place pour l’équipe définitive », dans un groupe compétitif mais bénéfique aux Bleus. « Tout le monde est là pour gagner une place, cela rajoute de l’intensité dans les entraînements. On partage un seul et même objectif : construire quelque chose de grand », ambitionne-t-il. Face au Monténégro, il a tenté 4 tirs en moins de 10 minutes (plus petit temps de jeu des Bleus). S’il n’en a réussi qu’un, pour 2 points, il a aussi pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive.

Malgré une saison personnelle compliquée par des blessures, ce qui a affecté son temps de jeu (46 matchs joués, 9 minutes de moyenne), Dieng était partie prenante du titre du Oklahoma City Thunder en NBA en 2025. L’an passé, il avait été élu MVP des Finales de G-League, qu’il avait remportées avec l’OKC Blue. Le jeune joueur veut s’appuyer sur ces différentes campagnes pour aider l’équipe de France. « Je me suis beaucoup amélioré dans beaucoup de domaines, ce qui fait que le jeu me semble plus simple, plus lent. J’ai aussi beaucoup progressé physiquement. Aboutir à un titre est un rêve qui se réalise, mais je tire aussi beaucoup de leçons du chemin. Je retiens des playoffs que toutes les possessions comptent, car on a perdu deux fois au buzzer, il ne faut pas gaspiller. C’est une expérience importante pour le futur mais aussi pour l’équipe de France : j’ai appris à gagner des titres ».

La polyvalence de Dieng, une clé pour « aider l’équipe du mieux que je peux » ?

S’assurant de « garder la tête sur les épaules, rester humble », Ousmane Dieng continue de « travailler dans ce sens pour aider l’équipe du mieux que je peux » dans son renouvellement de génération. À force de travail, le natif de Villeneuve-sur-Lot a d’ailleurs développé une certaine polyvalence, que le sélectionneur pourrait juger intéressante : « Je me vois comme un poste 2-3, mais je peux aider au poste 4 comme au poste 5. J’ai su le montrer lorsqu’il y avait des blessures à OKC ».

Si ses accomplissements en NBA peuvent contribuer à l’évolution du groupe, Dieng reste néanmoins novice dans l’aventure tricolore. Il sait que les conseils de son capitaine Guerschon Yabusele ou encore de Vincent Poirier seront un phare vers le succès. « L’expérience des anciens va nous apporter beaucoup, à la fois en prodiguant des conseils, mais aussi en nous aidant à ne pas refaire les erreurs du passé… Ils sont des leaders précieux, autant par la voix que par l’exemple ».