Courtside, épisode 16 : Le début de la prépa des Bleus, l’été mitigé des équipes de France

L’équipe de France masculine a lancé sa campagne estivale par une victoire contrastrée contre le Monténégro (81-75), ce lundi au Vendéspace. Dans l’épisode 16 de Courtside, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve décryptent ce premier match de préparation à l’EuroBasket 2025, en mettant en avant les prestations solides d’Alex Sarr et Nadir Hifi, deux des joueurs les plus en vue du groupe de Frédéric Fauthoux. L’occasion aussi d’aborder les cas plus discrets, qui pourraient rapidement quitter la sélection.

Un été pour le moment sans médaille d’or pour le basket français

Mais cet épisode ne se limite pas à l’équipe A. Le duo revient également sur l’été chargé des équipes de France jeunes, et notamment le scénario tragique vécu par les U18 masculins, battus d’un petit point (82-81) par l’Espagne en finale de l’EuroBasket, alors qu’ils comptaient 8 points d’avance (71-79) à 36 secondes de la fin. Une défaite au goût amer, qui ne doit pas faire oublier le parcours très solide d’un collectif séduisant.

Alors que les U20 féminines poursuivent actuellement leur championnat d’Europe et que les U16 masculins s’apprêtent à entamer le leur avec notamment Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman dans leurs rangs, le basket français attend toujours une première médaille d’or cet été. La dernière chance viendra peut-être des U16 féminines, qui débuteront leur Euro le 15 août.

