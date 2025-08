Une première victoire poussive pour les Bleus en préparation

L’équipe de France s’est imposée 81-75 face au Monténégro pour son premier match de préparation pour l’EuroBasket, à Mouilleron-le-Captif. Inconstants, les Bleus ont beau avoir mené tout le match, ils ont vu leurs adversaires revenir au score en deuxième mi-temps. Heureusement, Alexandre Sarr (19 points à 7/10 aux tirs et 4 rebonds pour 21 d’évaluation en 13 minutes 49) a réalisé d’excellences séquences (+14 au +/-, comme Jaylen Hoard). Des progrès sont attendus dès vendredi à Pau, contre la Grande Bretagne.

Un début solide, mais des trous d’air

La France a démarré la rencontre tambour battant, étouffant les Monténégrins grâce à une défense agressive. Les Bleus menaient déjà 24-13 à la fin du premier quart-temps, portés par les entrées tonitruantes d’Alexandre Sarr et Nadir Hifi (14 points à 4/6 aux tirs en 15 minutes). Mais les visiteurs, dans le sillage d’un Nikola Vucevic très actif (19 points à 8/14, 6 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes), ont progressivement refait leur retard, profitant notamment d’un troisième quart-temps bien terne des Français, encaissant 28 points.

« On a fait des erreurs, dans le troisième quart-temps on prend 28 points. Ça ne sera pas facile, il faut vraiment qu’on reste ensemble », a commenté le capitaine Guerschon Yabusele au micro de La Chaîne L’Équipe.

Sarr et Hifi en leaders

Face au retour des Monténégrins (57-55 en fin de 3e quart), les jeunes Sarr et Hifi ont pris leurs responsabilités. Le premier a impressionné par sa polyvalence : un dunk tonitruant, un tir primé au bon moment, deux lancers bien sentis… Le second, virevoltant, a su provoquer des fautes et mettre de l’énergie dans les moments chauds.

« Alex a été partout, il a fait une entrée incroyable. J’espère qu’il va continuer comme ça », a salué Yabusele, visiblement conquis.

Le sélectionneur a multiplié les rotations, testant différentes formules en vue de l’Euro. Bilal Coulibaly (10 points), Jaylen Hoard (+14 au +/-) ou encore Théo Maledon ont également montré des choses intéressantes dans cette première répétition générale.

Direction Pau pour la suite

Ce succès ne masque pas les lacunes de cette équipe de France encore en rodage – qui jouait d’ailleurs sans Elie Okobo, Isaïa Cordinier et Mouhammadou Jaiteh, en plus de Makoundou -, mais il permet d’enclencher la dynamique. « On essaie de créer des automatismes et une identité d’équipe », a d’ailleurs expliqué Alexandre Sarr à la mi-temps.

Prochain rendez-vous ce vendredi 8 août à Pau, face à la Grande-Bretagne. L’occasion de monter en puissance, avec peut-être un groupe encore diminué, alors que Yoan Makoundou va quitter le groupe France ce mardi.