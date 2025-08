Le MVP d’ÉLITE 2 va découvrir une Coupe d’Europe

Christopher Ledlum va vivre une belle promotion à la rentrée prochaine. Après avoir impressionné pour ses débuts professionnels à l’Élan Béarnais, au point d’être élu MVP d’ÉLITE 2, l’ailier-fort va poursuivre sa carrière en Allemagne, à Ulm. Il va ainsi pouvoir jouer une Coupe d’Europe.

MVP d’ÉLITE 2 pour ses débuts pros à l’Élan Béarnais

Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) sera l’une des attractions de la prochaine vitrine du Ratiopharm Ulm. Le club allemand, qui s’est fait une réputation de mettre en valeur les meilleurs prospects, tient là l’un de ses joueurs phares pour le prochain exercice 2025-2026.

Après trois saisons à Harvard et une dernière à St-John’s en NCAA, Chris Ledlum a montré qu’il n’avait pas besoin de temps d’adaptation pour se faire au jeu professionnel. À l’Élan Béarnais, l’ailier-fort américano-ghanéen a réalisé une saison rookie de très haut-niveau, terminant l’exercice 2024-2025 d’ÉLITE 2 avec 19 points de moyenne (meilleure marque du championnat), mais aussi plus de 8 rebonds (troisième meilleure moyenne) et 2 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Christopher LEDLUM Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 24 ans (19/02/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 19 #1 REB 8,5 #2 PD 2,2 #82

La Bundesliga et l’EuroCup, un joli terrain d’expression

À Ulm, Christopher Ledlum va désormais pouvoir découvrir une première division, la Bundesliga, et une Coupe d’Europe, l’EuroCup. Deux compétitions où ses qualités athlétiques pourraient faire des ravages, comme il a également pu le démontrer avec les Houston Rockets en Summer League NBA.

« C’est un joueur puissant et très énergique des deux côtés du terrain, qui sait bien passer d’une phase défensive à une phase offensive et qui possède de solides compétences en matière de scoring », indique le directeur sportif de Ulm, Thorsten Leibenath. « Son athlétisme lui permet de se frayer un chemin jusqu’au panier, mais il dispose également de la technique nécessaire pour générer des finitions alternatives. À 24 ans, il correspond parfaitement à notre « profil type » »

Aux côtés des jeunes Français et d’anciens de Betclic ELITE

À savoir prendre en main des jeunes joueurs et les développer pour les voir partir vers des destinations plus huppées. C’est tout ce que demande Christopher Ledlum, qui évoluera aux côtés de deux Français en Bade-Wurtemberg, le finaliste de l’EuroBasket U18, Meissa Faye (1,99 m, 17 ans), et l’ancien de Saint-Quentin, Mohamed Diakite (2,10 m, 19 ans). D’autres anciens de Betclic ELITE ont également rejoint Ulm cet été, l’ex-Burgien Bryce Brown ou encore l’éphémère limougeaud Malik Osborne.