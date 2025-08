La France officiellement candidate à l’accueil d’un tournoi de qualif’ pour le Mondial 2026

L’équipe de France féminine pourrait jouer sa qualification au prochain Mondial 2026 à la maison. En effet, la FFBB a posé sa candidature pour accueillir l’un des quatre tournois de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Pour la réception de cet événement, la Fédération a présenté un dossier avec la salle de Villeurbanne, l’Astroballe (5 500 places).

« Savoir-faire reconnu » pour l’organisation d’événements FIBA

Dès la fin de l’EuroBasket féminin 2025, achevée à une triste et frustrante 4e place, l’information de l’organisation d’un tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 avait émergée. La France pourrait ainsi accueillir un nouvel événement international de basket féminin. En 2021, une partie du premier de l’EuroBasket avait été organisé à Strasbourg, alors que des TQO (Tournoi de Qualification Olympique) ont eu lieu à Nantes en 2016 et Bourges en 2020.

« Nous échangeons avec la FIBA depuis plusieurs mois afin d’organiser à nouveau des événements internationaux majeurs en France », indique Jean-Pierre Hunckler, le président de la FFBB. « Notre savoir-faire est reconnu en la matière, tout comme notre capacité à mobiliser le public et à en faire des fêtes populaires. Il était donc tout à fait logique pour la FFBB de se positionner pour accueillir un Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde féminine 2026 en mars prochain. »

Ainsi, si le dossier de la FFBB est retenu, c’est l’Astroballe de Villeurbanne qui accueillera l’équipe de France féminine et cinq autres nations pour un tournoi de qualification, qui se déroulerait du 11 au 17 mars 2026. Les équipes de France ont déjà joué récemment en terre lyonnaise, à la LDLC Arena, lors de matchs de préparations aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Si jouer à domicile serait un avantage non négligeable, le format de ces tournois revêt un danger assez minimale pour une sélection comme la France, le but étant de terminer dans les quatre premiers d’un groupe de six. La Belgique, championne d’Europe, ainsi que le pays-hôte l’Allemagne, les États-Unis (champion des Amériques 2025), l’Australie (champion d’Asie 2025) et le Nigéria (champion d’Afrique 2025) seront présents sur ces tournois de qualification, même si leur présence au Mondial (du 4 au 13 septembre 2026 à Berlin) est déjà assuré.