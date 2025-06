L’équipe de France devra passer par un tournoi de qualification à la Coupe du Monde, qu’elle pourrait accueillir

En échouant dans sa quête de médaille d’or au Pirée, où elle a finalement terminé à une décevante quatrième place, l’équipe de France s’est compliquée en vue de son proche avenir international. Vaincue en demi-finale par l’Espagne (64-65), elle n’a pas pu composter le seul billet direct pour la Coupe du Monde 2026, dévolu au champion d’Europe.

Les Bleues devront ainsi passer par l’un des quatre tournois qualificatifs en mars 2026. Le danger sera toutefois assez limité puisqu’il faudra terminer dans les quatre premiers d’un groupe de six afin de valider sa présence en Allemagne du 4 au 13 septembre 2026.

La FFBB veut organiser un tournoi

D’autant plus que la FFBB planche sur l’organisation de l’un des quatre tournois et se montre assez confiante dans sa capacité à convaincre la FIBA. De quoi permettre à l’équipe de France de disputer cinq matchs devant son public au printemps prochain ?

8 teams are set to participate in the FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournaments 📋: check out the full list! 👇https://t.co/xA4QUQoIvj — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 29, 2025

Ce TQM serait la première étape sur le chemin de la rédemption post-fiasco du Pirée. « On va travailler sur ce très mauvais résultat », promettait le DTN Alain Contensoux dimanche soir après la défaite en petite finale (54-69 contre l’Italie). « On apprend beaucoup plus quand on perd que quand on gagne donc on va évidemment chercher à rebondir. Il faudra le faire très vite car on a un tournoi de qualification mondial qui arrive en mars. On doit tout faire pour s’y préparer du mieux possible. »

En février 2020, la FFBB avait également accueilli un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques à Bourges, qui avait alors constitué le premier pas vers le bronze olympique de Tokyo.

La Belgique, championne d’Europe, ainsi que l’Allemagne, pays-hôte, seront également présents sur ces tournois de qualification, tout en étant déjà assuré de leur présence à la Coupe du Monde.