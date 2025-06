Quatrièmes de l’EuroBasket, une première sans médaille depuis 18 ans : le fiasco des Bleues

Ces deux derniers jours, on s’est souvent demandé si une médaille de bronze aurait été une réussite pour les Bleues. Et pour le coup, on n’avait pas spécialement réussi à trancher. Mais au moins, on va pouvoir arrêter de se triturer les méninges dans tous les sens. Cette fois, la réponse est claire : c’est un échec, une fiasco, un bide, tout ce que vous voulez…

Complètement en dedans lors de sa petite finale contre l’Italie, avec un jeu offensif catastrophique et une léthargie douteuse, l’équipe de France s’est inclinée 54-69. Une défaite qui lui vaut de terminer à une piètre quatrième place, infiniment loin de ses ambitions de titre. Une médaille en chocolat qui ne vaut certainement pas de l’or…

En face, l’Italie s’est notamment distinguée via Cecilia Zandalasini (20 points) pendant que l’équipe de France n’a pas marqué le moindre point pendant les 8 dernières minutes du match !

Résumé et réactions à venir