Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation

Équipe de France - Un roster de 13 joueurs a été annoncé pour le match de préparation à l'EuroBasket contre l’Espagne ce jeudi 14 août à Badalone. L’ailier Isaia Cordinier est ménagé.
|
00h00
Résumé
Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation

Isaïa Cordinier manque à l’appel pour ce premier match contre l’Espagne.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

L’équipe de France masculine va franchir un nouveau cap dans sa route vers l’EuroBasket 2025 en jouant son premier match de préparation contre une grosse nation mondiale ce jeudi 14 août (21h). Pour affronter l’Espagne, championne d’Europe en titre, un groupe de 13 joueurs a été annoncé, laissant ainsi un joueur au repos : Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans).

Un nouveau joueur ménagé

Après le quatuor Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Mam’ Jaiteh et Yoan Makoundou contre le Monténégro, puis Sylvain Francisco contre la Grande-Bretagne, un nouveau joueur tricolore va être ménagé pour ce 3e match de préparation. En effet, Isaïa Cordinier ne sera pas en tenue ce jeudi à Badalone, préservé en raison d’une contusion au poignet. C’est ainsi le second match de préparation qu’il va manquer.

C’est donc la quasi-entièreté de l’effectif tricolore qui est à disposition du sélectionneur Frédéric Fauthoux. « Ces deux matche doivent surtout nous permettre d’afficher une vraie progression face à un réel savoir-faire tactique », explique Théo Maledon dans L’Équipe. « On ne devra même pas parler des résultats, mais du contenu. »

Ce premier France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Dommage que Cordinier soit blessé, c’est un jour clé et difficilement remplaçable.
Répondre
(0) J'aime
leon_21
Je suis d'accord avec Theo Maledon, le contenu est plus important que le résultat. Même si ce dernier doit dépendre un peu quand du contenu !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
france espagne préparation
EuroBasket
00h00Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
Betclic Élite
00h00Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
Nando De Colo face à Marc Gasol à Montpellier en préparation de l'EuroBasket 2013
EuroBasket
00h00[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l’équipe de France de basket
EuroBasket
00h00« C’est maintenant ou jamais » : Mam’ Jaiteh face à la plus grande opportunité de sa vie chez les Bleus
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
1 / 0