Le groupe France (avec un absent) pour affronter l’Espagne en préparation

L’équipe de France masculine va franchir un nouveau cap dans sa route vers l’EuroBasket 2025 en jouant son premier match de préparation contre une grosse nation mondiale ce jeudi 14 août (21h). Pour affronter l’Espagne, championne d’Europe en titre, un groupe de 13 joueurs a été annoncé, laissant ainsi un joueur au repos : Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans).

Les 13 Bleus pour Espagne 🆚 France 📃 Isaïa Cordinier (contusion au poignet) est ménagé pour cette rencontre.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/0alz99tJBy — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 14, 2025

Un nouveau joueur ménagé

Après le quatuor Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Mam’ Jaiteh et Yoan Makoundou contre le Monténégro, puis Sylvain Francisco contre la Grande-Bretagne, un nouveau joueur tricolore va être ménagé pour ce 3e match de préparation. En effet, Isaïa Cordinier ne sera pas en tenue ce jeudi à Badalone, préservé en raison d’une contusion au poignet. C’est ainsi le second match de préparation qu’il va manquer.

C’est donc la quasi-entièreté de l’effectif tricolore qui est à disposition du sélectionneur Frédéric Fauthoux. « Ces deux matche doivent surtout nous permettre d’afficher une vraie progression face à un réel savoir-faire tactique », explique Théo Maledon dans L’Équipe. « On ne devra même pas parler des résultats, mais du contenu. »

Ce premier France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50.