Betclic Élite

Privé de David Holston dans le money time, Dijon s’incline sur le fil face à l’ASVEL

Betclic ELITE - Au terme d’un match extrêmement serré entre deux équipes cabossées en Coupe d'Europe cette semaine, l’ASVEL est venue à bout de la JDA Dijon (85-80) à l'Astroballe. Les Bourguignons ont longtemps posé des problèmes aux locaux, avant de peu à peu lâcher prise après l’expulsion de leur leader David Holston.
|
00h00
Dijon s’incline in extremis à l’Astroballe après l’expulsion de David Holston.

Crédit photo : Cécile Thomas

Dans le prolongement d’un multiplex très animé, l’ASVEL recevait ce samedi à l’Astroballe la JDA Dijon après avoir subi une véritable correction en EuroLeague à la maison face à Monaco. Les Villeurbannais avaient terminé la rencontre avec 52 points, leur pire total dans l’histoire de la compétition. Devant leurs supporters, Nando De Colo et ses coéquipiers se sont rachetés en s’imposant 85-80 face à des Dijonnais qui sortaient eux aussi d’un affront en Coupe d’Europe.

– Journée 9

 

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Nanterre, Strasbourg, Le Mans et Saint-Quentin sont les grands vainqueurs du multiplex de la 9e journée de Betclic ELITE.
Rédaction

Le début de rencontre était extrêmement accroché entre deux équipes en quête de rebond. Les Dijonnais ont entamé le match par le bon bout, à l’image des connexions entre les arrières bourguignons et Tariq Owens. Mais le duo magique Thomas HeurtelNando De Colo a douché l’élan de la Jeanne.

Tariq OWENS
Tariq OWENS
13
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

Devant au score de trois points après dix minutes, l’ASVEL a accéléré pour infliger un 11-0 en 2 minutes au début du deuxième quart-temps (29-15, 12’), portant le total à 18-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart. Les deux arrières français ont d’ailleurs gratifié l’Astroballe d’un geste technique de très grande classe : une double passe dans le dos pour servir un coéquipier dans le corner, secondé par Mbaye Ndiaye énorme sur l’intégralité du match ! Certaines connexions ne se perdront décidément jamais…

Mbaye NDIAYE
Mbaye NDIAYE
18
PTS
11
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

Sonnés, les Dijonnais étaient encore loin d’être vaincus, et l’expérience de Williams Narace et David Holston a remis les visiteurs sur de bons rails après 15 minutes (29-28). Malgré un coup de collier des Rhodaniens d’un Glynn Watson Jr. encore incandescent ce samedi soir (22 points), la Jeanne retrouve les vestiaires avec seulement six points de retard (47-41), sur un buzzer très très longue distance de Gregor Hrovat.

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
22
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

L’expulsion de David Holston, tournant de la rencontre

Plus que jamais dans le match, les Dijonnais ont confirmé au retour de la pause que leur réussite n’avait rien à voir avec le hasard. Tariq Owens ou encore le vétéran Holston ont fait surgir le danger de partout, alors que les Villeurbannais tentaient de gommer leurs pertes de balles.

Gregor HROVAT
Gregor HROVAT
21
PTS
0
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

Le match a pris un tournant à trente secondes du quatrième quart-temps, lorsque le corps arbitral a expulsé David Holston. L’Américain a été reconduit aux vestiaires après une faute antisportive et une technique, l’une datant du premier quart-temps. Dans l’incompréhension totale, la Jeanne a dû faire face à un moment de flottement, qui lui a fait perdre la main quelques secondes. Ce laps de temps a suffi à l’ASVEL pour reprendre l’avantage avant d’aborder le dernier quart (61-60).

David HOLSTON
David HOLSTON
12
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

Shaquille Harrison clutch dans la dernière minute

Le match est resté dans ce même mouchoir de poche pendant de longues minutes, Gregor Hrovat répondant au défi proposé par Mbaye Ndiaye et (80-79, 39’). Mais Shaquille Harrison a eu le dernier mot pour l’ASVEL en inscrivant ses 7 points du match dans la dernière minute trente, donnant quatre points d’avance à son équipe. Glynn Watson a alourdi l’addition sur la ligne des lancers francs, et voilà un succès 85-80 pour Villeurbanne.

Shaquille HARRISON
Shaquille HARRISON
7
PTS
1
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 80
JDA

Les Dijonnais peuvent avoir des regrets après avoir longtemps tenu tête aux locaux et même mené par intermittence. Mais la force collective des Rhodaniens, jumelée au coup de bambou reçu sur la tête lors de l’expulsion de David Holston, ont pesé lourd dans la décision finale. L’ASVEL reprend ses esprits après une semaine terne et enregistre sa 7e victoire en 9 journées de Betclic ELITE, retrouvant ainsi le groupe de tête pour la trêve internationale.

Le premier duel de la saison d'EuroLeague entre l'ASVEL et Monaco a tourné court et a été douloureux à regarder pour à peu près tout le monde
Betclic ELITE – Journée 9
22/11/2025
JSF Nanterre
85 78
BOU Boulazac
NAN Nancy
76 78
MSB Le Mans
CHA Chalon
69 75
SIG Strasbourg
SQB Saint-Quentin
77 68
CHO Cholet
ASV ASVEL
85 80
JDA Dijon
23/11/2025
ASM Monaco
JLB Bourg-en-Bresse
09/12/2025
BCM Gravelines
CSP Limoges
PAR Paris Basketball
LEP Le Portel

 

Arthur Puybertier
Dijon
Dijon
ASVEL
ASVEL
frenchpaul1988
L'ASVEL devaut gagner, nous dira Legname. Mais le timing de l'expulsion de Holston parait quand même bien opportun... Que lui reprochait-on exactement d'ailleurs, car l'article évoque seulement une anti-sportive sans en dire plus ?
Répondre
(0) J'aime
ideja
L'anti-sportive, elle était "claire" (dans le sens où l'action a été filmée !) : selon l'arbitre, il a "ceinturé" un attaquant en 1ère mi-temps (je mets d'ÉNORMES guillemets, car son action ne méritait PAS une anti-sportive selon moi - et à la limite, pas de faute du tout ; il a surtout tenté d'intercepter le ballon par deux fois, d'un bras devant le joueur adverse, puis d'un autre par derrière, sans jamais tenter de RETENIR le joueur villeurbannais !). En revanche, la technique en 2ème mi-temps (qui lui a valu son expulsion), personne n'a rien compris (sauf peut-être le public de l'Astroballe ?). On n'a rien vu à l'image sur DAZN, la commentatrice du match n'a pas compris non plus ce qu'il s'était passé... J'imagine une contestation de la part d'Holston ?... (mystère) Je ne sais pas ce qu'en aura dit Legname, et on s'en fout (même si je vois à quel match passé tu fais référence 😉). Mais l'une des deux sanctions à l'encontre d'Holston est quand même sévère (je le redis en toute honnêteté : selon moi, sa faute n'avait rien d'anti-sportive). Les coups de sifflet font partie du jeu, on n'y reviendra pas. Mais avec Holston sur le terrain jusqu'à la 40ème minute, l'issue aurait pu être différente... Tant pis.
Répondre
(1) J'aime
frenchpaul1988
Merci pour la réponse. Il défend a priori normalement sur la première action, du moins au vu de ce que vous en dites. Et effectivement, mon commentaire était plus une boutade qu'une volonté de lancer une polémique, je suis content que ça soit passé comme tel.
(0) J'aime
lou_grand
Elle est justifiée cette anti-sportive ? Lui aussi va prendre des matches de suspension ?
Répondre
(1) J'aime
ideja
Selon moi, non (l'anti-sportive n'était pas justifiée).
Répondre
(1) J'aime
vince_93
Y a concours entre les arbitres pour les expulsions et techniques ? Ça tombe dru sur cette journée... Faudra publier leur classement.
Répondre
(1) J'aime
frenchpaul1988
Oui, les maniaques du sifflet étaient de sortie. La SIG en a aussi souffert mais au moins cela ne leur a pas trop pourri le match contrairement à Dijon (je parle sur le plan sportif).
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Non mais a part ça, les arbitres ne cherchent pas à être les stars du match. Lamentable !
Répondre
(2) J'aime
ideja
La double passe dans le dos de De Colo et Heurtel, quelle classe ! 🤩
Répondre
(0) J'aime
crossbar89
Entre les 3 acteurs ( Asvel, Jda, arbitres ) c'est le moins mauvais qui a gagné. Petit match à 7 joueurs pour Dijon contre 9 à l' Asvel. Money time mal géré pour Dijon, Owens ne sait pas être clutch, malgré ses efforts, dans les moments opportuns et comme souvent Hrovat pète un câble en fin de match. Holston s'agace du comportement de ses camarades et perd son contrôle. Le résultat est à l'image du recrutement.
Répondre
(0) J'aime
