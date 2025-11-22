Privé de David Holston dans le money time, Dijon s’incline sur le fil face à l’ASVEL

Dans le prolongement d’un multiplex très animé, l’ASVEL recevait ce samedi à l’Astroballe la JDA Dijon après avoir subi une véritable correction en EuroLeague à la maison face à Monaco. Les Villeurbannais avaient terminé la rencontre avec 52 points, leur pire total dans l’histoire de la compétition. Devant leurs supporters, Nando De Colo et ses coéquipiers se sont rachetés en s’imposant 85-80 face à des Dijonnais qui sortaient eux aussi d’un affront en Coupe d’Europe.

Le début de rencontre était extrêmement accroché entre deux équipes en quête de rebond. Les Dijonnais ont entamé le match par le bon bout, à l’image des connexions entre les arrières bourguignons et Tariq Owens. Mais le duo magique Thomas Heurtel – Nando De Colo a douché l’élan de la Jeanne.

Devant au score de trois points après dix minutes, l’ASVEL a accéléré pour infliger un 11-0 en 2 minutes au début du deuxième quart-temps (29-15, 12’), portant le total à 18-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart. Les deux arrières français ont d’ailleurs gratifié l’Astroballe d’un geste technique de très grande classe : une double passe dans le dos pour servir un coéquipier dans le corner, secondé par Mbaye Ndiaye énorme sur l’intégralité du match ! Certaines connexions ne se perdront décidément jamais…

Sonnés, les Dijonnais étaient encore loin d’être vaincus, et l’expérience de Williams Narace et David Holston a remis les visiteurs sur de bons rails après 15 minutes (29-28). Malgré un coup de collier des Rhodaniens d’un Glynn Watson Jr. encore incandescent ce samedi soir (22 points), la Jeanne retrouve les vestiaires avec seulement six points de retard (47-41), sur un buzzer très très longue distance de Gregor Hrovat.

L’expulsion de David Holston, tournant de la rencontre

Plus que jamais dans le match, les Dijonnais ont confirmé au retour de la pause que leur réussite n’avait rien à voir avec le hasard. Tariq Owens ou encore le vétéran Holston ont fait surgir le danger de partout, alors que les Villeurbannais tentaient de gommer leurs pertes de balles.

Le match a pris un tournant à trente secondes du quatrième quart-temps, lorsque le corps arbitral a expulsé David Holston. L’Américain a été reconduit aux vestiaires après une faute antisportive et une technique, l’une datant du premier quart-temps. Dans l’incompréhension totale, la Jeanne a dû faire face à un moment de flottement, qui lui a fait perdre la main quelques secondes. Ce laps de temps a suffi à l’ASVEL pour reprendre l’avantage avant d’aborder le dernier quart (61-60).

Shaquille Harrison clutch dans la dernière minute

Le match est resté dans ce même mouchoir de poche pendant de longues minutes, Gregor Hrovat répondant au défi proposé par Mbaye Ndiaye et (80-79, 39’). Mais Shaquille Harrison a eu le dernier mot pour l’ASVEL en inscrivant ses 7 points du match dans la dernière minute trente, donnant quatre points d’avance à son équipe. Glynn Watson a alourdi l’addition sur la ligne des lancers francs, et voilà un succès 85-80 pour Villeurbanne.

Les Dijonnais peuvent avoir des regrets après avoir longtemps tenu tête aux locaux et même mené par intermittence. Mais la force collective des Rhodaniens, jumelée au coup de bambou reçu sur la tête lors de l’expulsion de David Holston, ont pesé lourd dans la décision finale. L’ASVEL reprend ses esprits après une semaine terne et enregistre sa 7e victoire en 9 journées de Betclic ELITE, retrouvant ainsi le groupe de tête pour la trêve internationale.

