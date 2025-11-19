Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Monaco verrouille complètement l’ASVEL, qui égale sa pire performance offensive en EuroLeague

EuroLeague - Le premier duel de la saison sur la scène européenne entre l'ASVEL et Monaco a tourné court. Le match a été douloureux à regarder pour à peu près tout le monde, puisque les Villeurbannais terminent à seulement 52 points marqués (pour 84 encaissés), sous les sifflets de la LDLC Arena.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco verrouille complètement l’ASVEL, qui égale sa pire performance offensive en EuroLeague

Tous les tirs villeurbannais étaient contestés ce soir

Crédit photo : Infinity Nine Media

Il n’y avait qu’un seul match d’EuroLeague programmé ce mercredi 19 novembre. Et cette affiche opposait deux équipes françaises, dans un duel maintenant devenu classique : ASVEL contre Monaco. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas rendu honneur au basket français. 32 points d’écart (le plus gros écart jamais infligé par Monaco en EuroLeague), aucun suspens, beaucoup de ratés, des sifflets à la fin du match… Ce n’est pas un grand spectacle qui a été proposé sur le parquet de la LDLC Arena.

– Journée 12

Pourtant, les dynamiques n’étaient pas si évidentes que ça. Monaco restait sur deux défaites consécutives en EuroLeague et se plaignait d’un calendrier “invraisemblable”, tandis que l’ASVEL avait gagné ses deux derniers matchs européens à domicile et récupérait deux nouveaux joueurs ce soir (Thomas Heurtel et Melvin Ajinça). Mais la joie apportée par la dernière victoire contre le Partizan Belgrade aura été de courte durée. Ce soir, la première période a vite donné le ton pour le reste du match.

Le retour des blessés ne change rien

Complètement verrouillée par la défense monégasque, l’ASVEL n’a jamais trouvé le chemin du panier. Les statistiques finales des hommes de Pierric Poupet sont faméliques et même rarissimes : 52 points marqués (pire performance offensive de leur histoire en EuroLeague égalée), 24,6% aux tirs au global (dont 2/25 à 3-points), 23 pertes de balle, aucun quart-temps à plus de 20 points… Rien n’a fonctionné. Monaco n’a pas eu à forcer son talent en attaque, et a pu faire tourner son effectif.

Pourtant, l’ASVEL misait beaucoup sur ce match, avec le retour de Melvin Ajinça (5 points) et donc les grands débuts de Thomas Heurtel. Blessé au mollet avant même le début de la pré-saison, le meneur de 36 ans était enfin disponible ce mercredi, après des mois d’attente. C’était même l’occasion pour lui de faire son grand retour en EuroLeague… 1 330 jours après son dernier match, en mars 2022 avec le Real Madrid.

L’occasion de soulager les autres porteurs de balle villeurbannais, surchargés ces dernières semaines à cause des blessures. Mais l’ex-international français n’a joué que 13 minutes, pour 7 points marqués, 2 passes décisives distribuées et 4 ballons perdus. Un match à l’image de son équipe. Aucun joueur de l’ASVEL n’a dépassé les 10 d’évaluation, et encore moins les 10 points.

Thomas HEURTEL
Thomas HEURTEL
7
PTS
1
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASV
52 84
ASM

Défense monégasque impériale

Des deux côtés, le début de match n’était pas très joli à voir. Si cela a duré pendant tout le match pour l’ASVEL, Monaco n’était pas non plus en grande forme, à l’image des deux air-balls d’affilée de Mike James dans le deuxième quart-temps, chose très inhabituelle. « On a été un peu brouillons au début, mais de toute façon tout le match était brouillon » analysait justement le meneur américain, auteur de 12 points et 7 passes décisives, après la rencontre à l’EuroLeague TV. En revanche, la Roca Team a excellé dans un domaine : la défense. Et c’est ce qui a fait déjouer ses adversaires.

Des rotations en place, une défense solide qui conteste tous les tirs adverses, jusqu’à la dernière minute. Voilà la recette qui a permis à Monaco de l’emporter. « Quand on défend bien comme ça, on est durs à battre » annonçait Jaron Blossomgame (8 points, 10 rebonds) à la mi-temps. « On a haussé le niveau, on est restés concentrés en défense, on a contesté beaucoup de tirs, même si bien sûr ils ont aussi raté beaucoup de tirs ouverts » ajoutait Élie Okobo (11 points, 5 passes décisives) après la rencontre. Des tirs, les Villeurbannais en ont en effet manqué. Beaucoup.

Jaron BLOSSOMGAME
Jaron BLOSSOMGAME
8
PTS
10
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ASV
52 84
ASM

2/25, c’est leur total à 3-points sur la rencontre. Après avoir manqué leurs… 18 premières tentatives derrière la ligne, la musique “Alléluia” a même retenti dans les enceintes de la LDLC Arena après la première réussite de Zac Seljaas (7 points à 1/9). Leur nombre de rebonds offensifs (22) est aussi symptomatique du nombre de tirs ratés. « Il faut qu’on soit plus patients. On se précipite, on prend beaucoup de mauvais tirs » se plaignait Glynn Watson Jr (7 points à 1/6) à la mi-temps.

Cela ne sera jamais venu. Les hommes de Pierric Poupet ont continué à tirer à côté et perdre des ballons, même quand Monaco alignait un inédit cinq majeur avec Juhann Begarin, Yoan Makoundou ou Terry Tarpey en fin de match. Un match sans, tout simplement, que même le coach n’a pas su expliquer. La dernière saison en EuroLeague de l’ASVEL prend une mauvaise tournure, alors qu’ils sont toujours en 20e et dernière position.

« Je ne l’explique pas, je n’ai pas de réponse pour l’instant. Il y avait tout simplement une bien meilleure équipe en face. Je n’ai pas reconnu mon équipe aujourd’hui. J’en suis le premier coupable, je prends la responsabilité. On trouvera des solutions pour mieux jouer à l’avenir, c’est tout ce que je peux dire pour l’instant. »

Pierric Poupet après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
samuel92
Vivement la NBA Europe pour l'ASVEL.
Répondre
(6) J'aime
elandu71
Ca ne changera rien pour Villeurbanne, ça sera pareil vu qu'il y aura plus de la moitié des équipes déjà présente en EL. Et au vu de leurs résultats depuis plusieurs saisons malgré des sacrées bonnes équipes entre temps, je ne vois pas comment l'ASVEL pourrait avoir un meilleur niveau.
Répondre
(1) J'aime
samuel92
Fallait y voir un peu de second degré ;-) Après la comparaison n'a pas vraiment de sens puisqu'on ne connaît pas les modalités de la future éventuelle ligue.
(3) J'aime
johndoe
" grandeur et décadence " match soporifique des 2 cotés niveau PRO B...ca sent le dépot de bilan en fin de saison pour l'asvel..du coté de la roca..que dire,aucune structures et fiabilité dans cette équipe avec le joker de la semaine "begarin", joueur volontaire mais qui n'a pas le niveau,faut etre réaliste...la roca n'a aucune profondeur et d'altruisme dans son jeu..c'est le hourra basket club coaché par bob l'éponge..et dire qu'il y a des gens qui ont payé pour cette daube..
Répondre
(0) J'aime
elsinger
Bégarin est là pour faire le nombre de JFL, comme le pauvre Tarpey, dans une moindre mesure.
Répondre
(1) J'aime
bubu
Une marque bien répartie à l'ASVEL: 10 joueurs entre 2 et 7 points !
Répondre
(2) J'aime
lefree74
l'effet Thomas heurtel !!! bon le match était dégueulasse, mais Monaco a au moins mis l'intensité en défense. Villeurbanne n'a juste pas l'effectif pour cette compétition même s'il sont capables de coups d'éclat comme face au partizan certes diminué mais qd même... on les verra plus honorable en bcl en attendant la NBA Europe.
Répondre
(2) J'aime
thebigbt
L Asvel a fait un des pire match possible. Je n ai jamais vu une aussi mauvaise réussite. Pas de mouvements pas d'envie rien de chez rien. Monaco n'était pas non plus à la fête.
Répondre
(0) J'aime
elsinger
Pas d'inquiétude, tonton vise le final 4 à brève échéance, ne l'oubliez pas !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0