Betclic Élite

Quatre à la suite pour Nanterre et Strasbourg, Saint-Quentin renaît contre Cholet, Le Mans stoppe l’hémorragie

Betclic ELITE - Nanterre, la SIG Strasbourg, le Mans Sarthe Basket et Saint-Quentin sont les grands vainqueurs du multiplex de la 9e journée de Betclic ELITE. Les Franciliens ont confirmé leur confiance actuelle en s’imposant au forceps face à Boulazac, alors que Saint-Quentin s’est offert une belle bouffée d’oxygène face à un Cholet Basket inquiétant. Strasbourg s’est pour sa part employé pour braquer des Chalonnais très accrocheurs. Même chose enfin pour Le Mans, qui a pu s’appuyer sur un début de rencontre canon pour s'imposer à Nancy.
|
00h00
Zakai Zeigler et les Nanterriens ont remporté au forceps leur match face à Boulazac.

Crédit photo : Julie Dumélié

En Betclic ELITE, Nanterre et la SIG Strasbourg ont réalisé le gros coup du multiplex en s’imposant contre Boulazac et Chalon-sur-Saône respectivement, pour composter une 4e victoire de suite et mettre la pression au classement dans le groupe de leaders. L’Elan ressort forcément frustré car il perd sa série de trois victoires consécutives en championnat face à des Strasbourgeois diminués mais pas démobilisés. De son côté, le MSB a pu compter sur l’adresse de ses snipers en début de match pour venir à bout du SLUC. Mais la véritable sensation était à Saint-Quentin, où les Phénix ont ravivé la flamme face à des Choletais en plein doute en championnat. On fait le point !

 

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

Nanterre au forceps contre Boulazac

L’affiche avait tout d’un piège pour Nanterre. Comme tous les cadors du championnat ayant dû passer sur le corps du promu, les Franciliens sont difficilement parvenus à s’extirper de la rencontre face à Boulazac, pour s’imposer au final 85-78.

– Journée 9

Les Nanterriens ont choisi de démarrer tambour battant, pour ne pas se faire surprendre par des Périgourdins qui accrochent souvent les cadors du championnat en début de rencontre. Mais malgré un Mathis Dossou-Yovo autoritaire, Boulazac a terminé le premier quart-temps en tête après trois dernières minutes en boulet de canon (19-21). Comme souvent, c’est Angelo Warner qui porte le promu, alors qu’Essome Miyem remportait un face-à-face stratégique face à Roko Prkacin.

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
16
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
85 78
BOU

Julien Mahé n’est pas resté sans répondre. Le technicien francilien a recentré l’attention de ses joueurs sur les rebonds défensifs comme offensifs, qui ont notamment permis des secondes chances à Benjamin Sene et Mitchell Saxen. Mais Angelo Warner et Hugo Robineau s’accrochent, Nanterre n’est pas parvenu à concrétiser sa domination au tableau des points à la pause (38-37, 20’). C’est Mathis Dossou-Yovo, encore lui, qui permettait à Nanterre de retourner aux vestiaires en tête.

Hugo ROBINEAU
Hugo ROBINEAU
20
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
85 78
BOU

 

Angelo WARNER
Angelo WARNER
16
PTS
4
REB
7
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
85 78
BOU

Au retour de la mi-temps, le duo Warner – Robineau a repris son chantier, instituant du doute dans l’esprit des Nanterriens. Les shooteurs franciliens ont dû s’employer pour ne pas lâcher le match : Paul Lacombe et Zakai Zeigler permettent aux locaux d’aborder les dix dernières minutes encore devant in-extremis (65-64).

Benjamin SENE
Benjamin SENE
26
PTS
3
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
85 78
BOU

Après trente minutes héroïques, la défense de Boulazac a fini s’effriter, sous les estocades de Benjamin Sène (73-66, 35’). Le meneur vétéran signe un match étincelant avec 26 points et 8 passes décisives, brisant les espoirs périgourdins d’un exploit en Île-de-France. Une excellente manière d’aborder la trêve pour Sène, qui restait sur deux sorties à 9 points seulement. Nanterre enregistre ainsi sa quatrième victoire de suite, du jamais vu depuis plus de deux ans à Maurice Thorez.

De son côté, Boulazac peut encore avoir des regrets. Alexandre Ménard et ses joueurs ont une nouvelle fois tenu tête à un leader jusqu’au bout, avant de lâcher prise dans les dernières minutes

Le Mans canon à Nancy

Le SLUC Nancy recevait à Jean Weille un MSB qui avait à cœur de rapidement stopper l’hémorragie après ses deux premières défaites de la saison chez lui (contre Strasbourg et Monaco). Victorieux sur le fil 76-78, les hommes de Guillaume Vizade ont rapidement montré leur orgueil et avaient fait le plus gros sans le savoir d’entrée : 9-0 en trois minutes à 3/3 à 3-points pour le MSB. Nancy était en retard à l’allumage : 13-0 après cinq minutes.

– Journée 9

Heureusement pour le SLUC et pour le suspense, la réaction n’a pas tardé à venir par l’intermédiaire de Landers Nolley II et Stéphane Gombauld. Mais ce retard en début de match pénalisait toujours les locaux à la pause (36-46, 20’). La donne avait même changé après trente minutes, grâce au duo Nolley – Gombauld.

Stéphane GOMBAULD
Stéphane GOMBAULD
21
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
76 78
MSB

 

Landers NOLLEY II
Landers NOLLEY II
18
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
76 78
MSB

Inarrêtables, les deux Nancéiens permettent au SLUC de recoller à cinq points du Mans d’un Trevor Hudgins très discret. Leur capitaine Enzo Goudou-Sinha a fini la remontée en plaçant Nancy devant sur un 3-points, à 9 minutes du terme (62-61, 31’).

C’était sans compter sur le réveil de Trevor Hudgins. Limité à deux points après trente minutes, l’Américain a enchaîné six points en trois minutes pour le MSB, afin de redonner de l’air aux Manceaux. Il termine la rencontre avec 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, et la victoire donc 76-78. Les Nancéiens ont bataillé pendant les trente dernières minutes, mais ils ont fini par définitivement payer leur mauvaise entame. Sans briller, le MSB reprend sa marche en avant et met fin à sa mauvaise série de défaites.

Trevor HUDGINS
Trevor HUDGINS
8
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
76 78
MSB

 

Strasbourg brave la tempête à Chalon

Chalon recevait des Strasbourgeois capables de se dépêtrer de situations difficiles, pour un duel au sommet entre deux formations qui restaient sur trois victoires consécutives en championnat. L’une d’entre elles devait donc cesser ce samedi, et c’est finalement la SIG qui s’est imposée 69-75 pour faire le 4 à la suite, après un scénario rocambolesque qui n’a pas facilité la tâche des Strasbourgeois.

– Journée 9

Sans Mike Davis Jr., c’est encore Marcus Keene qui a pris les choses en main à la passe dans un premier temps. L’Américain sert ses intérieurs pour lancer la SIG, alors que Chalon était à la peine à l’adresse malgré les rapides retouches tactiques d’Elric Delord (14-20, 10’). 

Alors que les Strasbourgeois semblaient installés en tête, la rencontre avait peut-être pris un tournant dès le début du deuxième quart-temps, lors de l’exclusion de Jānis Gailītis pour deux techniques. Mais ce n’était pas tout, le virtuose Marcus Keene a lui aussi été reconduit aux vestiaires après avoir jeté son bandeau dans le public, dans un élan d’agacement.

Marcus KEENE
Marcus KEENE
2
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
69 75
SIG

Le technicien letton de Strasbourg Janis Gailitis et son meneur américain Marcus Keene ont été exclus après 10 minutes contre Chalon.
Jānis Gailītis et Marcus Keene exclus dès la fin du premier quart-temps face à Chalon – BeBasket
Rédaction

Cette double sortie a eu un effet immédiat sur la rencontre. Alors menés de 4 points, Jeremiah Hill et les Chalonnais sont passés dans un temps fort pour recoller (22-22, 13’). L’Elan inflige un 19-4 en cinq minutes, et est retourné aux vestiaires à un point du leader du championnat (36-37, 20′).

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
29
PTS
5
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
69 75
SIG
Nelly JOSEPH
Nelly JOSEPH
16
PTS
18
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
69 75
SIG

Sans entraîneur ni chef d’orchestre, les Strasbourgeois ont fait passer leur succès par leur secteur intérieur. Toujours très intéressant dans l’ombre de Keene et Davis Jr., Nelly Joseph a cette fois pris la lumière des projecteurs en rendant une copie magistrale. Le Nigérian a dominé les débats dans la peinture avec 16 points mais surtout 18 rebonds ! Sa présence dans la raquette a libéré des espaces pour la paire Jean-Baptiste Maille – Gabe Brown, auteurs de 26 points au cumulé.

Sonnés, les Chalonnais n’ont pas pu réagir, et s’inclinent 69-75. Les Strasbourgeois résistent encore une fois à un scénario incroyable, et confirment leur place en tête du classement, avec une 4e victoire à la suite

Saint-Quentin renaît de ses cendres contre Cholet

Enfin, le dernier match du multiplex opposait Saint-Quentin à Cholet, deux équipes en quête d’une victoire après des périodes plus difficiles en championnat. Après une semaine mouvementée qui a notamment vu un changement d’entraîneur, les Phénix ont retrouvé le chemin de la victoire face à CB (77-68), qui plonge encore plus dans le doute.

– Journée 9

Après le départ de Philippe Da Silva, les Phénix ont montré beaucoup d’intentions à l’image de Jordan Caroline et Giovan Oniangue, bataillant sur chaque ballon. Malgré la bonne entame de Nathan De Sousa, Saint-Quentin était bien en tête à la pause (34-26).

Barragiste en Betclic ÉLITE, Saint-Quentin sera coaché par le Portugais Pedro Nuno Monteiro samedi contre Cholet. Pour cause, Philippe Da Silva a choisi de se mettre en retrait.
Changement de coach à Saint-Quentin : Philippe Da Silva se met en retrait ! – BeBasket
Rédaction

 

Jordan CAROLINE
Jordan CAROLINE
13
PTS
9
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
77 68
CHO

Comme à court de forme avant la trêve, les Choletais ont semblé incapables de réagir face aux Phénix, qui ont montré une véritable union sacrée. Derrière Eddie Ekiyor, Jordan Caroline et Nick Johnson, Boris Dallo a prolongé l’effort collectif en sortie de banc, avec 11 points et 6 rebonds.

Boris DALLO
Boris DALLO
11
PTS
6
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
77 68
CHO

Sans trembler au final, Saint-Quentin retrouve le chemin de la victoire après 7 défaites sur les 8 premiers matchs. Le choc psychologique a bien eu lieu pour l’équipe de l’Aisne, qui va pouvoir aborder un peu plus sereinement la trêve où des changements devraient encore intervenir. De son côté, Cholet n’y arrive toujours pas et enchaîne une nouvelle défaite en championnat, sa 4e consécutive. Pire, le bilan maugeois passe dans le négatif : 4 victoires pour 5 défaites.

 

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
bbd24
En fait il nous faut vite grandison ou un remplaçant mais on ne peut pas jouer à 8 ou 9 toute la saison. Sinon on perdra tous les 4ème quart temps...
Répondre
(1) J'aime
al_viin
C'est fou de toujours pas avoir d'infos sur le cas Grandison ! C'est ubuesque cette situation.
Répondre
(0) J'aime
albil
Commentaire de Le François "J’ai dit aux gars que c’est dans les difficultés que naissent les belles histoires", la belle histoire va nous mettre en dehors des 10 premiers place à la fin des matchs aller et nous rapprocher des dernières places en fin de saison sans changement de joueurs.
Répondre
(2) J'aime
lulutoutvert
Le BBD c'est sérieux à jouer. Robineau et Warner c'est hyper agréable à voir jouer. Il manque d'autres joueurs autour pour passer au niveau au dessus. Côté JSF quand Sene accelere dans le 4e QT ça fait la différence. Un gros Dussoulier qui a malaxé Krubally qui est un sacré client. Dossou Yovo a fait du Dossou Yovo même s'il a bien été scouts. Prises à 2 qui lui ont posé problème. Des postes 4 dont les arbitres ne laissaient rien passer, ça a fait mal. A noter le travail ingrat de qualité de Saxen. Et les lancers beurk de Dossou. On ne peut pas l'entraîner durant la semaine ? On a vu la progression relative Prkacin, pourquoi pas lui. Bon Lacombe et Ziegler c'est pas fou au L.F non plus
Répondre
(2) J'aime
porte3
Une belle salle pour évoluer en pro b, ça craint non
Répondre
(0) J'aime
jc87
J'avais commencé à regarder SQBB-CB pour voir si le célèbre choc psychologique allait opérer mais je dois avouer que je suis parti en route. Que c'était vilain ! Cholet doit absolument trouver un shooter, leurs pourcentages à 2 , 3 et même aux lancers sont pathétiques. Il n'y a rien à espérer pour eux avec une maladresse pareille. Coté SQBB ce n'était pas guère mieux mais ils ont réussi à en mettre quelques uns dedans et il semble que ça ait suffit.
Répondre
(0) J'aime
