Quatre à la suite pour Nanterre et Strasbourg, Saint-Quentin renaît contre Cholet, Le Mans stoppe l’hémorragie

En Betclic ELITE, Nanterre et la SIG Strasbourg ont réalisé le gros coup du multiplex en s’imposant contre Boulazac et Chalon-sur-Saône respectivement, pour composter une 4e victoire de suite et mettre la pression au classement dans le groupe de leaders. L’Elan ressort forcément frustré car il perd sa série de trois victoires consécutives en championnat face à des Strasbourgeois diminués mais pas démobilisés. De son côté, le MSB a pu compter sur l’adresse de ses snipers en début de match pour venir à bout du SLUC. Mais la véritable sensation était à Saint-Quentin, où les Phénix ont ravivé la flamme face à des Choletais en plein doute en championnat. On fait le point !

🔥 | Soirée intense en #BetclicElite et ce n’est qu’un début ! 👀 pic.twitter.com/bxlMNKQbPw — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Nanterre au forceps contre Boulazac

L’affiche avait tout d’un piège pour Nanterre. Comme tous les cadors du championnat ayant dû passer sur le corps du promu, les Franciliens sont difficilement parvenus à s’extirper de la rencontre face à Boulazac, pour s’imposer au final 85-78.

⚡ | Et le premier dunk de la rencontre pour Mathis Dossou-Yovo ! L'intérieur de @Nanterre92 est en grande forme ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/powdR7lZlK — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Les Nanterriens ont choisi de démarrer tambour battant, pour ne pas se faire surprendre par des Périgourdins qui accrochent souvent les cadors du championnat en début de rencontre. Mais malgré un Mathis Dossou-Yovo autoritaire, Boulazac a terminé le premier quart-temps en tête après trois dernières minutes en boulet de canon (19-21). Comme souvent, c’est Angelo Warner qui porte le promu, alors qu’Essome Miyem remportait un face-à-face stratégique face à Roko Prkacin.

😮 | Ousman Krubally détruit tout sur son passage ! @BoulazacBasketD est dans le match ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/ApNIYh9Mj3 — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Julien Mahé n’est pas resté sans répondre. Le technicien francilien a recentré l’attention de ses joueurs sur les rebonds défensifs comme offensifs, qui ont notamment permis des secondes chances à Benjamin Sene et Mitchell Saxen. Mais Angelo Warner et Hugo Robineau s’accrochent, Nanterre n’est pas parvenu à concrétiser sa domination au tableau des points à la pause (38-37, 20’). C’est Mathis Dossou-Yovo, encore lui, qui permettait à Nanterre de retourner aux vestiaires en tête.

⏰ | Et le panier de Mathis Dossou-Yovo au quasi buzzer du deuxième quart ! 10 points à la pause pour l'international français de @Nanterre92 ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/O5J4BoPw2f — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Au retour de la mi-temps, le duo Warner – Robineau a repris son chantier, instituant du doute dans l’esprit des Nanterriens. Les shooteurs franciliens ont dû s’employer pour ne pas lâcher le match : Paul Lacombe et Zakai Zeigler permettent aux locaux d’aborder les dix dernières minutes encore devant in-extremis (65-64).

Après trente minutes héroïques, la défense de Boulazac a fini s’effriter, sous les estocades de Benjamin Sène (73-66, 35’). Le meneur vétéran signe un match étincelant avec 26 points et 8 passes décisives, brisant les espoirs périgourdins d’un exploit en Île-de-France. Une excellente manière d’aborder la trêve pour Sène, qui restait sur deux sorties à 9 points seulement. Nanterre enregistre ainsi sa quatrième victoire de suite, du jamais vu depuis plus de deux ans à Maurice Thorez.

😮 | Le chantier de Benjamin Sène : 24 points et +10 @Nanterre92 ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/HQMxfvN8K1 — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

De son côté, Boulazac peut encore avoir des regrets. Alexandre Ménard et ses joueurs ont une nouvelle fois tenu tête à un leader jusqu’au bout, avant de lâcher prise dans les dernières minutes

Le Mans canon à Nancy

Le SLUC Nancy recevait à Jean Weille un MSB qui avait à cœur de rapidement stopper l’hémorragie après ses deux premières défaites de la saison chez lui (contre Strasbourg et Monaco). Victorieux sur le fil 76-78, les hommes de Guillaume Vizade ont rapidement montré leur orgueil et avaient fait le plus gros sans le savoir d’entrée : 9-0 en trois minutes à 3/3 à 3-points pour le MSB. Nancy était en retard à l’allumage : 13-0 après cinq minutes.

👊 | Les premières minutes sont à sens unique : le @MSB_Officiel enchaîne ! 👀 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/9CFVfwu1TI — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Heureusement pour le SLUC et pour le suspense, la réaction n’a pas tardé à venir par l’intermédiaire de Landers Nolley II et Stéphane Gombauld. Mais ce retard en début de match pénalisait toujours les locaux à la pause (36-46, 20’). La donne avait même changé après trente minutes, grâce au duo Nolley – Gombauld.

🧱🔥 | La charpente du @SLUCbasketNancy : Stéphane Gombauld = c'est déjà 20 pts. Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/EuPDSC07No — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Inarrêtables, les deux Nancéiens permettent au SLUC de recoller à cinq points du Mans d’un Trevor Hudgins très discret. Leur capitaine Enzo Goudou-Sinha a fini la remontée en plaçant Nancy devant sur un 3-points, à 9 minutes du terme (62-61, 31’).

C’était sans compter sur le réveil de Trevor Hudgins. Limité à deux points après trente minutes, l’Américain a enchaîné six points en trois minutes pour le MSB, afin de redonner de l’air aux Manceaux. Il termine la rencontre avec 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, et la victoire donc 76-78. Les Nancéiens ont bataillé pendant les trente dernières minutes, mais ils ont fini par définitivement payer leur mauvaise entame. Sans briller, le MSB reprend sa marche en avant et met fin à sa mauvaise série de défaites.

Strasbourg brave la tempête à Chalon

Chalon recevait des Strasbourgeois capables de se dépêtrer de situations difficiles, pour un duel au sommet entre deux formations qui restaient sur trois victoires consécutives en championnat. L’une d’entre elles devait donc cesser ce samedi, et c’est finalement la SIG qui s’est imposée 69-75 pour faire le 4 à la suite, après un scénario rocambolesque qui n’a pas facilité la tâche des Strasbourgeois.

Sans Mike Davis Jr., c’est encore Marcus Keene qui a pris les choses en main à la passe dans un premier temps. L’Américain sert ses intérieurs pour lancer la SIG, alors que Chalon était à la peine à l’adresse malgré les rapides retouches tactiques d’Elric Delord (14-20, 10’).

⚡ | Les deux dunks d'entrée pour Ben Gregg qui lance bien la @sigstrasbourg ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/BI3fT8TO11 — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Alors que les Strasbourgeois semblaient installés en tête, la rencontre avait peut-être pris un tournant dès le début du deuxième quart-temps, lors de l’exclusion de Jānis Gailītis pour deux techniques. Mais ce n’était pas tout, le virtuose Marcus Keene a lui aussi été reconduit aux vestiaires après avoir jeté son bandeau dans le public, dans un élan d’agacement.

💪 | Jeremiah Hill monte au dunk ! L'@ELANCHALON égalise ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/EUmELeo4pE — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Cette double sortie a eu un effet immédiat sur la rencontre. Alors menés de 4 points, Jeremiah Hill et les Chalonnais sont passés dans un temps fort pour recoller (22-22, 13’). L’Elan inflige un 19-4 en cinq minutes, et est retourné aux vestiaires à un point du leader du championnat (36-37, 20′).

Sans entraîneur ni chef d’orchestre, les Strasbourgeois ont fait passer leur succès par leur secteur intérieur. Toujours très intéressant dans l’ombre de Keene et Davis Jr., Nelly Joseph a cette fois pris la lumière des projecteurs en rendant une copie magistrale. Le Nigérian a dominé les débats dans la peinture avec 16 points mais surtout 18 rebonds ! Sa présence dans la raquette a libéré des espaces pour la paire Jean-Baptiste Maille – Gabe Brown, auteurs de 26 points au cumulé.

🗡️ | Le DAGGER de JB Maille ! La @sigstrasbourg va certainement s'imposer à Chalon ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/YfIZzNLPBB — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

😮 | Le quart-temps de grande qualité de Gabe Brown : déjà 8 points ! La @sigstrasbourg s'accroche ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9€99 par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/dVdA3J5xys — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Sonnés, les Chalonnais n’ont pas pu réagir, et s’inclinent 69-75. Les Strasbourgeois résistent encore une fois à un scénario incroyable, et confirment leur place en tête du classement, avec une 4e victoire à la suite

Saint-Quentin renaît de ses cendres contre Cholet

Enfin, le dernier match du multiplex opposait Saint-Quentin à Cholet, deux équipes en quête d’une victoire après des périodes plus difficiles en championnat. Après une semaine mouvementée qui a notamment vu un changement d’entraîneur, les Phénix ont retrouvé le chemin de la victoire face à CB (77-68), qui plonge encore plus dans le doute.

Après le départ de Philippe Da Silva, les Phénix ont montré beaucoup d’intentions à l’image de Jordan Caroline et Giovan Oniangue, bataillant sur chaque ballon. Malgré la bonne entame de Nathan De Sousa, Saint-Quentin était bien en tête à la pause (34-26).

Comme à court de forme avant la trêve, les Choletais ont semblé incapables de réagir face aux Phénix, qui ont montré une véritable union sacrée. Derrière Eddie Ekiyor, Jordan Caroline et Nick Johnson, Boris Dallo a prolongé l’effort collectif en sortie de banc, avec 11 points et 6 rebonds.

🔥🛡️ | La résistance du @SQBB_Officiel est belle… et la réussite de Boris Dallo récompense l’effort collectif ! 🤝 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/ltVdifqIRq — DAZN France (@DAZN_FR) November 22, 2025

Sans trembler au final, Saint-Quentin retrouve le chemin de la victoire après 7 défaites sur les 8 premiers matchs. Le choc psychologique a bien eu lieu pour l’équipe de l’Aisne, qui va pouvoir aborder un peu plus sereinement la trêve où des changements devraient encore intervenir. De son côté, Cholet n’y arrive toujours pas et enchaîne une nouvelle défaite en championnat, sa 4e consécutive. Pire, le bilan maugeois passe dans le négatif : 4 victoires pour 5 défaites.