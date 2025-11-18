Recherche
NBA

Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs

Les Toronto Raptors maintiennent leur excellente forme en s'imposant 110-108 face aux Charlotte Hornets. Cette huitième victoire en neuf rencontres confirme la dynamique positive des Canadiens, portés par les performances de RJ Barrett et Brandon Ingram.
00h00
Résumé
Écouter
Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Crédit photo : Dan Hamilton-Imagn Images

Les Toronto Raptors poursuivent leur remarquable série en s’imposant dans le money-time face aux Charlotte Hornets (110-108). Cette victoire, la huitième en neuf matchs, témoigne de la transformation spectaculaire de l’équipe canadienne qui enchaîne désormais un quatrième succès consécutif.

RJ Barrett et Brandon Ingram, les héros du clutch time

Le dénouement de cette rencontre s’est joué dans les dernières secondes. RJ Barrett a inscrit le panier décisif à 18 secondes de la fin, convertissant parfaitement une passe de Brandon Ingram après une coupe vers le panier. L’Ontarien a terminé la rencontre avec 16 points, égalant la performance de Scottie Barnes.

Brandon Ingram s’est montré déterminant dans les moments cruciaux, non seulement par sa passe décisive mais aussi défensivement. Il a contré une tentative de dunk de Ryan Kalkbrenner avant que Scottie Barnes ne bloque l’ultime tentative de Collin Sexton. Ingram a compilé une ligne de statistiques complète avec 27 points, 6 rebonds et 3 contres selon les premières informations.

Une victoire collective malgré l’adresse défaillante de Charlotte

L’effort collectif des Raptors s’est illustré par la contribution de plusieurs joueurs. Immanuel Quickley a ajouté 15 points et capté 10 rebonds, tandis que Jakob Poeltl a contribué avec 13 points. Gradey Dick a complété l’attaque torontoise avec 10 points. Barnes s’est distingué par ses 6 passes décisives, démontrant sa polyvalence.

Du côté des Hornets, malgré les 24 points de Kon Knueppel, l’équipe de Charlotte n’a pas su concrétiser ses opportunités. Leur adresse catastrophique à 3-points (10 réussites sur 40 tentatives, soit 25%) a largement contribué à leur troisième défaite consécutive.

Cette dynamique exceptionnelle place les Raptors dans une position favorable, et ils chercheront à confirmer cette série mercredi lors de leur déplacement à Philadelphie. Qui peut désormais arrêter les Canadiens dans cette spirale positive ?

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
