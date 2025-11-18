Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs

Les Toronto Raptors poursuivent leur remarquable série en s’imposant dans le money-time face aux Charlotte Hornets (110-108). Cette victoire, la huitième en neuf matchs, témoigne de la transformation spectaculaire de l’équipe canadienne qui enchaîne désormais un quatrième succès consécutif.

RJ BARRETT PUTS TORONTO AHEAD. BRANDON INGRAM WITH THE HUGE SWAT. SCOTTIE BARNES WITH THE CLUTCH BLOCK.@Raptors have won 8 of their last 9 games 👀 pic.twitter.com/C2tQhFh30g — NBA (@NBA) November 18, 2025

RJ Barrett et Brandon Ingram, les héros du clutch time

Le dénouement de cette rencontre s’est joué dans les dernières secondes. RJ Barrett a inscrit le panier décisif à 18 secondes de la fin, convertissant parfaitement une passe de Brandon Ingram après une coupe vers le panier. L’Ontarien a terminé la rencontre avec 16 points, égalant la performance de Scottie Barnes.

Brandon Ingram s’est montré déterminant dans les moments cruciaux, non seulement par sa passe décisive mais aussi défensivement. Il a contré une tentative de dunk de Ryan Kalkbrenner avant que Scottie Barnes ne bloque l’ultime tentative de Collin Sexton. Ingram a compilé une ligne de statistiques complète avec 27 points, 6 rebonds et 3 contres selon les premières informations.

Une victoire collective malgré l’adresse défaillante de Charlotte

L’effort collectif des Raptors s’est illustré par la contribution de plusieurs joueurs. Immanuel Quickley a ajouté 15 points et capté 10 rebonds, tandis que Jakob Poeltl a contribué avec 13 points. Gradey Dick a complété l’attaque torontoise avec 10 points. Barnes s’est distingué par ses 6 passes décisives, démontrant sa polyvalence.

Du côté des Hornets, malgré les 24 points de Kon Knueppel, l’équipe de Charlotte n’a pas su concrétiser ses opportunités. Leur adresse catastrophique à 3-points (10 réussites sur 40 tentatives, soit 25%) a largement contribué à leur troisième défaite consécutive.

Cette dynamique exceptionnelle place les Raptors dans une position favorable, et ils chercheront à confirmer cette série mercredi lors de leur déplacement à Philadelphie. Qui peut désormais arrêter les Canadiens dans cette spirale positive ?