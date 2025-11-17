Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »

NBA - Coup de frayeur cette nuit en NBA, après une terrible chute de Zaccharie Risacher qui est mal retombé après un dunk. Mais plus de peur que de mal pour l'ex-protégé de Freddy Fauthoux, qui a rassuré tout le monde sur ses réseaux sociaux ce lundi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »

Risacher a perdu le contrôle après son dunk

Crédit photo : © Allan Henry-Imagn Images

C’est le genre de moments où le temps se suspend sur un parquet de basket. Où tout le monde, joueurs, coachs, spectateurs, prend peur en voyant cette image et en entendant le bruit qui suit. En général, le jeu s’arrête pour que les soigneurs puissent intervenir. Sauf cette fois, où il a continué pendant 10 secondes avant que les arbitres ne se décident finalement à stopper le jeu. Et cette fois, c’est le Français Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) qui en a fait les frais.

Retombé sur la hanche

Alors qu’il livrait un bon match (15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes), l’ex-burgien a lourdement chuté à 7 minutes de la fin. Sur une contre-attaque après avoir lui-même intercepté une passe, il est arrivé avec trop de vitesse au panier. Et en voulant dunker pour s’assurer de marquer avec deux défenseurs à ses trousses, son élan l’a emporté. Si bien qu’il a lâché l’arceau et perdu le contrôle. Il semble aussi que Collin Gillespie l’ait légèrement poussé en l’air.

“Heureusement”, il a pu se retourner en l’air pour retomber sur le côté, alors qu’il aurait très bien pu retomber sur la nuque ou le dos. Mais c’est à la place sa hanche gauche qui a encaissé tout le choc. La réaction du banc des Suns en dit beaucoup sur la violence de la chute.

Tous ses coéquipiers et son staff sont venus entourer Risacher. Le jeune ailier n’a pas réussi à se relever avant de longues minutes. Mais finalement, il a pu le faire de lui-même et rentrer aux vestiaires sans aide. Ce qui donnait déjà des signes encourageants. Par précaution, les Hawks ne l’ont pas remis sur le parquet, mentionnant une « contusion à la hanche gauche. »

Ses coéquipiers ont tout de même réussi à remonter les Suns sans lui, pour finalement l’emporter 124-122 sur le parquet de leurs adversaires. « JJ [Jalen Johnson] est le premier qui l’a dit dès que c’est arrivé : “allons chercher cette victoire pour Zacch” » a expliqué Nickeil Alexander-Walker (26 points) après la rencontre.

LIRE AUSSI

« Tout va bien ici ! Ne vous inquiétez pas »

Malgré ces images impressionnantes, Risacher semble s’en être sorti avec des conséquences minimes. « Tout va bien ici ! Ne vous inquiétez pas. Merci à tous pour tous vos messages. Que de l’amour » a publié le principal intéressé sur son compte Instagram ce lundi, pour rassurer tout le monde. Il a donc eu de la chance. Son statut pour le prochain match des Hawks (dans la nuit de mardi à mercredi à domicile contre Détroit) n’est pas encore sorti. Il faudra voir s’il est en capacité de jouer moins de 48 heures après cette chute.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
À l’étranger
00h00En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat
Malgré les bas du début de saison, Sylvain Lautié est resté serein et le SLUC Nancy a rééquilibré son bilan
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy a laissé passer l’orage et avance désormais sereinement
Maïdy Douglas a régné lors de la victoire de Nanterre contre Cholet en Espoirs, quatre jours après avoir brillé en Coupe de France au Portel
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket chute pour la première fois de la saison en Espoirs ELITE
Vincent Vent a manqué le choc contre Vichy
ELITE 2
00h00Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d’ELITE 2
Le BCM Gravelines-Dunkerque souffre sur ce début de saison de l'EuroLeague
Betclic ELITE
00h00BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué
Marine Johannes a pu se reposer après sa saison WNBA avec New York, avant de rejoindre Galatasaray
EuroLeague Féminine
00h00Marine Johannès vient de rejoindre sa nouvelle équipe de Galatasaray
Geneviève Azens ici en bas à droite, lors du titre européen de Tarbes en 1996, est décédée
LBWL
00h00Championne d’Europe avec Tarbes, Geneviève Azens est décédée
Nathan Kuta, magistral avec son 35 d'évaluation contre Vichy
ELITE 2
00h00Nathan Kuta taille patron : monumental contre Vichy, il reste en tête avec Orléans
À l’étranger
00h00Sekou Doumbouya paraphe son match référence (42 d’évaluation) au Japon avec un game-winner !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
NBA
00h00LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League
NBA
00h00Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
1 / 0