Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »

C’est le genre de moments où le temps se suspend sur un parquet de basket. Où tout le monde, joueurs, coachs, spectateurs, prend peur en voyant cette image et en entendant le bruit qui suit. En général, le jeu s’arrête pour que les soigneurs puissent intervenir. Sauf cette fois, où il a continué pendant 10 secondes avant que les arbitres ne se décident finalement à stopper le jeu. Et cette fois, c’est le Français Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) qui en a fait les frais.

Retombé sur la hanche

Alors qu’il livrait un bon match (15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes), l’ex-burgien a lourdement chuté à 7 minutes de la fin. Sur une contre-attaque après avoir lui-même intercepté une passe, il est arrivé avec trop de vitesse au panier. Et en voulant dunker pour s’assurer de marquer avec deux défenseurs à ses trousses, son élan l’a emporté. Si bien qu’il a lâché l’arceau et perdu le contrôle. Il semble aussi que Collin Gillespie l’ait légèrement poussé en l’air.

“Heureusement”, il a pu se retourner en l’air pour retomber sur le côté, alors qu’il aurait très bien pu retomber sur la nuque ou le dos. Mais c’est à la place sa hanche gauche qui a encaissé tout le choc. La réaction du banc des Suns en dit beaucoup sur la violence de la chute.

Zaccharie Risacher took a NASTY fall and the Suns didn’t care AT ALL 😩 pic.twitter.com/3uNutWd8Af — Hater Report (@HaterReport_) November 17, 2025

Tous ses coéquipiers et son staff sont venus entourer Risacher. Le jeune ailier n’a pas réussi à se relever avant de longues minutes. Mais finalement, il a pu le faire de lui-même et rentrer aux vestiaires sans aide. Ce qui donnait déjà des signes encourageants. Par précaution, les Hawks ne l’ont pas remis sur le parquet, mentionnant une « contusion à la hanche gauche. »

Ses coéquipiers ont tout de même réussi à remonter les Suns sans lui, pour finalement l’emporter 124-122 sur le parquet de leurs adversaires. « JJ [Jalen Johnson] est le premier qui l’a dit dès que c’est arrivé : “allons chercher cette victoire pour Zacch” » a expliqué Nickeil Alexander-Walker (26 points) après la rencontre.

« Tout va bien ici ! Ne vous inquiétez pas »

Malgré ces images impressionnantes, Risacher semble s’en être sorti avec des conséquences minimes. « Tout va bien ici ! Ne vous inquiétez pas. Merci à tous pour tous vos messages. Que de l’amour » a publié le principal intéressé sur son compte Instagram ce lundi, pour rassurer tout le monde. Il a donc eu de la chance. Son statut pour le prochain match des Hawks (dans la nuit de mardi à mercredi à domicile contre Détroit) n’est pas encore sorti. Il faudra voir s’il est en capacité de jouer moins de 48 heures après cette chute.