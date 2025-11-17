Marine Johannès vient de rejoindre sa nouvelle équipe de Galatasaray

Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) est désormais à Istanbul. Signée fin juin par Galatasaray, l’arrière française a rejoint le club stambouliote ce dimanche 16 novembre, juste à l’issue de la trêve internationale. Après une saison WNBA avec le New York Liberty (6,3 points, 1,9 rebond et 1,6 passe en 45 rencontres), elle débarque dans une équipe en pleine réussite sur la scène européenne et nationale.

Galatasaray poursuit sa belle dynamique

Galatasaray réalise un excellent début de saison. Invaincu en EuroLeague (5 victoires en 5 rencontres), le club occupe la première place du groupe B. En championnat turc (KBSL), l’équipe est deuxième avec un bilan de 5 victoires et 1 défaite, derrière le Fenerbahçe, toujours invaincu.

Dans un effectif taillé pour jouer les premiers rôles, Marine Johannès rejoint notamment la prodige finlandaise Awak Kuier (1,93 m, 24 ans) ainsi que Kamiah Smalls (1,78 m, 27 ans), passée par Villeneuve d’Ascq. Sa polyvalence et son adresse extérieure devraient rapidement trouver leur place dans la rotation turque.

Un changement de coach juste avant son arrivée

Malgré ce bon début de saison, le club s’est séparé récemment de son coach Ekrem Memnun. Revenu à Galatasaray à l’été 2024, Ekrem Memnun ne poursuivra donc pas l’aventure. Une transition qui n’empêchera pas Marine Johannès d’intégrer une formation ambitieuse et compétitive.

Une arrivée attendue pour renforcer les ambitions

Avec son expérience en EuroLeague et en WNBA, Marine Johannès apporte immédiatement une dimension supplémentaire au backcourt du club. Galatasaray vise un nouveau souffle au plus haut niveau, et l’arrivée de l’arrière française s’inscrit pleinement dans cette ambition.

Entre ses obligations en WNBA et ses expériences récentes en Turquie avec Mersin, l’arrière normande poursuit une trajectoire internationale solide. Sa créativité, sa capacité à faire jouer son équipe et son adresse extérieure seront des atouts majeurs pour sa nouvelle équipe.