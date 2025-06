Marine Johannès signe à Galatasaray Istanbul pour la saison 2025-2026

Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) poursuit son aventure turque. En pleine demi-finale de l’EuroBasket 2025 entre la France et l’Espagne (64-65), le Galatasaray Istanbul a officialisé l’arrivée de l’arrière française pour la saison 2025-2026. Après une saison réussie à Mersin, ponctuée par une finale d’EuroLeague, MJ portera le maillot jaune et rouge du club stambouliote, voisin et rival du Fenerbahçe où évolue sa compatriote et amie Gabby Williams.

Une nouvelle étape à Galatasaray

À 30 ans, Marine Johannès continue d’élargir son palmarès et d’exporter son talent. Réputée pour sa créativité, sa vision du jeu et son adresse, l’arrière originaire de Lisieux s’engage avec Galatasaray Istanbul, l’un des clubs les plus historiques du basket féminin turc. Ce transfert intervient quelques semaines après la fin de sa saison à Mersin, avec qui elle a disputé la finale de l’EuroLeague féminine 2025.

Le club stambouliote a salué l’arrivée de « l’une des meneuses-arrières les plus talentueuses et créatives du basket européen », dans son communiqué.

Une saison accomplie avec Mersin

Pour sa première expérience à l’étranger en basket FIBA, Marine Johannès n’a pas déçu. Sous les couleurs du CBK Mersin, la Française a brillé tant en championnat turc (KBSL) qu’en EuroLeague. Elle a notamment tourné à 14,9 points et 5,3 passes décisives par match en championnat, avec des pourcentages remarquables (43,4 % à 3-points, 93,3 % aux lancers francs). En EuroLeague, elle a contribué à la belle campagne de son équipe jusqu’en finale, avec 11,4 points, 3,6 passes et 1,8 interception de moyenne. Elle a également remporté la Coupe de Turquie.

Toujours entre l’Europe et la WNBA

Comme quasiment chaque été depuis 2019 (hors 2020), Marine Johannès est repartie à New York pour disputer la saison WNBA avec le Liberty. L’arrière tricolore est devenue une pièce importante de la franchise new-yorkaise, avec laquelle elle a disputé les finales en 2023.

Par le passé, la joueuse passée par le centre de formation de Mondeville, puis par Bourges et l’ASVEL, a déjà remporté l’EuroCup (2023), trois titres de championne de France, une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 puis une d’argent. En sélection, elle compte 122 sélections et plusieurs médailles européennes.

Objectifs élevés à Galatasaray

Avec ce transfert à Galatasaray, Marine Johannès reste dans un championnat de haut niveau et dans une équipe ambitieuse, qui vise un retour au sommet national – après une élimination en quarts de finale des playoffs – et européen. A l’arrière, Johannès partagera les responsabilités avec l’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq Kamiah Smalls (1,78 m, 27 ans).