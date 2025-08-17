Recherche
EuroBasket masculin

Luka Doncic blessé lors de Slovénie – Lettonie : la star évite le pire

Luka Doncic a quitté le terrain lors du match Slovénie-Lettonie après une chute accidentelle d'un coéquipier sur sa jambe droite. La superstar des Lakers a évité une blessure grave selon les premières informations.
|
00h00
Résumé
Luka Doncic blessé lors de Slovénie – Lettonie : la star évite le pire

Luka Doncic

Crédit photo : FIBA

La route vers l’EuroBasket 2025 n’est pas simple pour la Slovénie. Après avoir été secoué par une polémique en interne avec le départ de Zoran Dragic, la sélection slovène a encaissé une 4e défaite consécutive en préparation, après un nouveau revers 100 à 88 contre la Lettonie, De plus, lors de cette rencontre, sa superstar Luka Doncic a eu une frayeur au niveau de sa condition physique. 

Hrovat tombe sur Doncic

La star des Los Angeles Lakers a quitté le terrain lors du 3e quart-temps, victime d’une chute accidentelle de son coéquipier Gregor Hrovat sur sa jambe droite, un contact qui l’a immédiatement gêné dans ses déplacements. Après avoir inscrit 26 points en première mi-temps, le maître à jouer slovène est sorti ensuite.

PROFIL JOUEUR
Luka DONCIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (28/02/1999)
Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
22,5
#3
REB
3,5
#84
PD
5
#13

Des nouvelles rassurantes malgré la frayeur

Heureusement pour la Slovénie et les fans de basketball, les premières informations se veulent rassurantes. Une source a confirmé à The Athletic que « la star des Los Angeles Lakers a évité toute blessure grave sur cette action« . Bien qu’il ait été vu boitant et tenant sa jambe droite après le contact, « aucun dommage sérieux ne semble avoir été causé ».

La Slovénie va probablement surveiller de près l’état de sa superstar dans les prochains jours. L’équipe poursuit sa préparation pour le championnat d’Europe en espérant que son meilleur joueur pourra rapidement retrouver sa pleine condition physique. Cette blessure, même bénigne, s’ajoute aux difficultés rencontrées par la sélection slovène sur sa route vers l’EuroBasket 2025.

Slovénie
Slovénie
Suivre
T-shirt offcourt

