Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA

EUROLEAGUE - Alors que les Parisiens iront aux Émirats arabes unis mardi 25 novembre pour y affronter Dubaï, le nouvel entrant dans la compétition a annoncé la signature de l'ailier-fort américain Matt Ryan, après la fin de son passage en NBA. Redoutable à 3-points, il sera une menace à surveiller pour Nadir Hifi et ses coéquipiers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA

Ancien coéquipier de LeBron James aux Lakers, Matt Ryan renforce Dubai où ses qualités de tir pourraient s’avérer redoutables en EuroLeague.

Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images

A dix jours de sa réception du Paris Basketball en EuroLeague (mardi 25 novembre, 17 heures), le Dubaï Basketball continue de puiser dans le vivier NBA pour renforcer son effectif. Le club émirati a annoncé dans un communiqué l’arrivée de Matt Ryan (1,98 m, 28 ans), qui s’engage sur les bases d’un contrat jusqu’à la fin de la saison avec Dubaï.

LIRE AUSSI
Après quatre défaites d'affilée en EuroLeague, le Paris Basketball a retrouvé la lumière grâce à un money-time de haut vol contre Valence : un 11-0 dans les trois dernières minutes et une victoire 90-86.
« Je ne sais pas comment on a fait pour gagner » : Paris renverse Valence avec un 11-0 final ! – BeBasket
Rédaction

Un shooteur reconnu en NBA

Matt Ryan apporte une expérience courte mais précieuse du plus haut niveau américain. Passé par cinq franchises NBA (Celtics, Lakers, Timberwolves, Pelicans et Knicks), l’ailier a disputé 82 matchs en saison régulière, pour des moyennes de 9,4 minutes et 3,7 points par rencontre. S’il s’est aussi montré capable de dompter les raquettes de G-League durant son dernier passage avec près de 5 rebonds de moyenne, son principal atout reste son adresse à 3-points. En carrière, son pourcentage de réussite s’élève à 40,2%, mais il grimpe à plus de 45% sur sa période à la Nouvelle Orléans, où il était davantage responsabilisé. Sa polyvalence lui permet donc d’évoluer aux postes 3 et 4, offrant une flexibilité précieuse à Dubaï.

Dans le communiqué, l’Américain s’est montré enthousiaste à l’idée de découvrir l’EuroLeague à Dubaï, qui « crée quelque chose de spécial » dans la compétition. Le directeur général Dejan Kamenjašević a lui souligné les qualités du nouveau venu : « Matt est un tireur d’élite qui peut ouvrir le terrain pour nous immédiatement, et sa taille et sa portée donnent à notre attaque une nouvelle dimension importante. Il a prouvé qu’il pouvait performer dans les compétitions de haut niveau, et nous sommes confiants qu’il s’adaptera rapidement à notre système et contribuera à notre succès. »

Cette signature s’inscrit dans la stratégie ambitieuse d’entrée du Dubaï Basketball, qui dispute la première saison de son histoire en EuroLeague tout en évoluant également en Ligue Adriatique, dans laquelle l’équipe a terminé troisième la saison passée. Son profil en fait une menace à surveiller particulièrement pour les Parisiens fin novembre, qui devront limiter ses tirs ouverts pour ne pas en payer le prix fort à l’arrivée.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre
Matt Ryan
Matt Ryan
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
Olivier Sarr se relance en G-League cette saison
G League
00h00Olivier Sarr monte en puissance en G-League, Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent leurs débuts dans ce championnat
L'ESSM Le Portel tente de survivre en Betclic ELITE malgré un budget en forte baisse
Betclic ELITE
00h00Le Portel en grande difficulté financière : « Il va falloir se battre, séduire, convaincre », annonce le président de l’ESSM
ELITE 2
00h00Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans
L'ADA Blois reçoit Denain ce samedi, une équipe en forme
ELITE 2
00h00ADA Blois : un bonbon ou un sort ?
Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague
Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne
ELITE 2
00h00Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »
NM1
00h0027 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine
NM1
00h00Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
1 / 0