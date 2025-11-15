Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA

A dix jours de sa réception du Paris Basketball en EuroLeague (mardi 25 novembre, 17 heures), le Dubaï Basketball continue de puiser dans le vivier NBA pour renforcer son effectif. Le club émirati a annoncé dans un communiqué l’arrivée de Matt Ryan (1,98 m, 28 ans), qui s’engage sur les bases d’un contrat jusqu’à la fin de la saison avec Dubaï.

Welcome to Dubai, Matt 🖤🤎🤍 pic.twitter.com/RUA8tcnLlJ — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 13, 2025

Un shooteur reconnu en NBA

Matt Ryan apporte une expérience courte mais précieuse du plus haut niveau américain. Passé par cinq franchises NBA (Celtics, Lakers, Timberwolves, Pelicans et Knicks), l’ailier a disputé 82 matchs en saison régulière, pour des moyennes de 9,4 minutes et 3,7 points par rencontre. S’il s’est aussi montré capable de dompter les raquettes de G-League durant son dernier passage avec près de 5 rebonds de moyenne, son principal atout reste son adresse à 3-points. En carrière, son pourcentage de réussite s’élève à 40,2%, mais il grimpe à plus de 45% sur sa période à la Nouvelle Orléans, où il était davantage responsabilisé. Sa polyvalence lui permet donc d’évoluer aux postes 3 et 4, offrant une flexibilité précieuse à Dubaï.

MATT RYAN. TIE GAME!!!! HOLY FUCKING SHIT pic.twitter.com/93OHOlOCDb — Italo Santana (@BulletClubIta) November 3, 2022

Dans le communiqué, l’Américain s’est montré enthousiaste à l’idée de découvrir l’EuroLeague à Dubaï, qui « crée quelque chose de spécial » dans la compétition. Le directeur général Dejan Kamenjašević a lui souligné les qualités du nouveau venu : « Matt est un tireur d’élite qui peut ouvrir le terrain pour nous immédiatement, et sa taille et sa portée donnent à notre attaque une nouvelle dimension importante. Il a prouvé qu’il pouvait performer dans les compétitions de haut niveau, et nous sommes confiants qu’il s’adaptera rapidement à notre système et contribuera à notre succès. »

Cette signature s’inscrit dans la stratégie ambitieuse d’entrée du Dubaï Basketball, qui dispute la première saison de son histoire en EuroLeague tout en évoluant également en Ligue Adriatique, dans laquelle l’équipe a terminé troisième la saison passée. Son profil en fait une menace à surveiller particulièrement pour les Parisiens fin novembre, qui devront limiter ses tirs ouverts pour ne pas en payer le prix fort à l’arrivée.