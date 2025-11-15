ADA Blois : un bonbon ou un sort ?

Habituée des départs canon, l’ADA Blois figure cette année encore en excellente place après dix journées de championnat. L’équipe occupe la 2e marche du podium, tout juste derrière le voisin orléanais et devant un peloton composé de Vichy, Roanne, Pau et Denain.

Las, on sait que l’arrivée des premiers frimas tempère traditionnellement les ardeurs des joueurs ligériens, souvent maudits dans la période post Halloween. Sans remonter plus avant, on se souvient qu’après un départ tonitruant l’an passé, l’équipe avait, à compter du 9 novembre, enchainé quelques défaites douloureuses : d’abord contre Pau après prolongation, puis devant Chartres, Poitiers et Rouen. Qu’en sera-t-il cette année ?

L’ADA a-t–elle mangé son pain blanc ?

Côté pile, d’aucuns relèveront que l’ADA pourrait bien avoir mangé son pain blanc. Sur les huit victoires jusqu’ici empochées, sept ont en effet été obtenues contre les équipes les plus en difficulté – parfois fortement diminuées – en ce début de championnat : Challans, Évreux, Aix-Maurienne, Hyères-Toulon, Saint-Chamond, Caen et l’ASA, respectivement 20e, 19e, 17e, 16e, 15e, 13e et 12e pour l’heure. Des victoires auxquelles il faut en outre ajouter une défaite contre l’actuel 14e, Rouen. Bref, après ce parcours en plaine (à l’exception du passage, victorieux, par le col vichyssois et, douloureux, par le col rochelais), l’ADA va voir le parcours s’élever jusqu’à début janvier, devant affronter successivement Denain (actuel 6e), Châlons-Reims (9e), Poitiers (10e), Pau (5e), Antibes (7e), Quimper (18e), Roanne (4e) et Orléans (1er).

Une équipe sans ailes et sur courant alternatif

Une succession de cols de 1re ou hors catégorie que l’effectif devra en outre traverser, en partie au moins, dépourvu de ses ailes, compte tenu des blessures de ses deux postes 3 – Fabien Damase et Lucas Ugolin. Guère rassurant. N’est de même pas de nature à rasséréner le fait que l’équipe a souvent joué en ce début de saison sur courant alternatif, avec maints départs poussifs et moult trous d’air, débouchant sur quelques victoires obtenues sur le fil du rasoir. Non sans logique, il en a parfois été de même à titre individuel, à l’image d’un Maxime Sconard alternant le très bon et le moins bon, quand bien même son implication n’a jamais été prise à défaut.

Le retour du joyau Soulhac

Côté face, il est des éléments qui peuvent au contraire inviter à la sérénité. On relèvera en premier lieu que l’ADA a dû d’emblée composer avec l’absence de son joyau Talis Soulhac, dont le retour tonitruant est assurément source d’optimisme. La montée en rythme de Yasmin Mambo est également à mettre en lumière, comme celles, dans une moindre mesure, d’Eric Nottage ou de Jonas Bouleffa. Lequel, après des débuts difficiles, commence à s’affirmer. Le coach David Morabito l’a répété à l’envi depuis le début du championnat, son équipe est – très – jeune (affichant même en coupe contre Le Havre un cinq de 18,8 ans de moyenne d’âge ou invitant désormais régulièrement à la fête Sacha Defoundoux, 16 ans !). Elle dispose en conséquence d’une importante marge de progression qui peut laisser espérer des lendemains qui chantent. « Avec une équipe jeune, on peut faire une saison extraordinaire comme l’an passé mais aussi 9e« , enseignait toutefois le coach aux lecteurs de la Nouvelle République début septembre.

L’une des clés résidera sans doute dans la façon dont l’équipe parviendra à composer avec la défaite – qui dans un championnat ultra-compétitif sera inéluctable – et à éviter toute spirale négative. Mais même en pareil cas, on sait que l’ADA a du ressort, finissant souvent en boulet de canon. In fine, tout dépendra donc, aussi, du rythme des autres prétendants.