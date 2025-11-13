Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end

En stage en Andalousie cette semaine afin de préparer le tournoi de qualifications pour la Coupe du Monde, l’équipe de France conclura son séjour espagnol par deux matchs amicaux contre l’Italie et l’Espagne, ses deux bourreaux de l’EuroBasket 2025.

Les deux rencontres ne seront pas retransmises à la télévision, mais il sera tout de même possible de les visionner en direct puisque la FFBB a pris l’initiative de les diffuser sur sa chaîne YouTube.

Les matches des Bleues cette semaine en direct sur la chaîne YouTube FFBB 📺 🇫🇷🆚🇮🇹 | SAM 15.11.2025 à 19H30

🇫🇷🆚🇪🇸 | DIM 16.11.2025 à 17H00 ▶️ https://t.co/I9mrpLV61N#PassionnémentBleu pic.twitter.com/uM9MNCTlf5 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 12, 2025

Rendez-vous donc samedi à 19h30 pour le duel contre l’Italie puis dimanche à 17h pour le remake de la demi-finale de l’Euro face à la Roja (avec un effectif bleu très rajeuni…) !

France – Italie

Espagne – France