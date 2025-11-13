Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end

Alors que l'équipe de France féminine affronte l'Italie et l'Espagne ce week-end lors d'un tournoi amical à La Linea, il sera possible de suivre les rencontres des Bleues gratuitement sur le week-end de la Fédération.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end

Les Bleues sont en stage à La Linea cette semaine

Crédit photo : Kevin Bosi / FFBB

En stage en Andalousie cette semaine afin de préparer le tournoi de qualifications pour la Coupe du Monde, l’équipe de France conclura son séjour espagnol par deux matchs amicaux contre l’Italie et l’Espagne, ses deux bourreaux de l’EuroBasket 2025.

Les deux rencontres ne seront pas retransmises à la télévision, mais il sera tout de même possible de les visionner en direct puisque la FFBB a pris l’initiative de les diffuser sur sa chaîne YouTube.

Rendez-vous donc samedi à 19h30 pour le duel contre l’Italie puis dimanche à 17h pour le remake de la demi-finale de l’Euro face à la Roja (avec un effectif bleu très rajeuni…) !

France – Italie

Espagne – France

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end
NM1
00h00Hugo Marin blessé, Vitré fait revenir un visage connu
Betclic ELITE
00h00Charles Kahudi quitte Dijon après un seul match disputé
ELITE 2
00h00Quimper communique sur l’affaire Demahis-Ballou, et « s’interroge »…
Basketball Champions League
00h00Pro Basketball Manager 2026 intègre sa première Coupe d’Europe, la BCL
ELITE 2
00h00« Il est de mieux en mieux » : John Roberson prolonge sa pige avec Hyères-Toulon
ELITE 2
00h00Jonas Boulefaa, le prospect qui a choisi l’ÉLITE 2 plutôt que la NCAA : « Je me suis rappelé pourquoi je jouais au basket »
T.J. Shorts lors de l'avant-match Paris - Panathinaïkos mardi soir
EuroLeague
00h00[Analyse] T.J. Shorts au Panathinaikos : coupable ou victime ?
Cameron Houindo a signé sa meilleure performance au niveau professionnel
EuroCup
00h00Cameron Houindo : première sortie référence en EuroCup avec le Cedevita Olimpija Ljubljana
Ilias Kamardine s'est régalé contre Memphis en NCAA
NCAA
00h00Ilias Kamardine livre une master class contre Memphis, Penny Hardaway sous le charme
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
1 / 0