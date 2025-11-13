Quimper communique sur l’affaire Demahis-Ballou, et « s’interroge »…

24 heures après une journée animée par de multiples échanges avec le service juridique de la LNB, le club de Quimper a pris la parole concernant l’affaire de la présence de Lucas Demahis-Ballou sur le parquet mardi lors d’un match en retard contre Aix-Maurienne.

Une recrue alignée par inadvertance par le club savoyard, qui va très certainement lui faire perdre sa victoire (89-95) eu égard aux règlements de la LNB et aux jurisprudences Gelabale et Wells. Pour cause, contrairement à l’article 218, le meneur rouennais a participé deux fois à la 3e journée d’ÉLITE 2 avec deux équipes différentes, à savoir Blois et Aix-Maurienne.

Quant à Quimper ? Les Béliers pourraient récupérer une victoire inespérée en se fiant à l’article 244-1. Mais la chambre d’appel de la FFBB a prouvé, avec l’affaire Gelabale en 2015, qu’elle était capable de ne désigner aucun vainqueur.

En attendant, par la voix de son président Maxime Laizé, le club breton, qui confirme avoir été informé de l’irrégularité présumée après la rencontre, s’en remet à la LNB, qui a bien prévu d’ouvrir un dossier règlementaire à l’encontre d’Aix-Maurienne.

Le communiqué de Maxime Laizé,

président de Quimper

« À l’issue de la rencontre reportée comptant pour la 3ᵉ journée de championnat face à Aix-Maurienne, match malheureusement perdu par notre équipe, nous avons été informés d’une possible irrégularité liée à la qualification d’un joueur adverse. Cette information, relayée rapidement sur les réseaux sociaux, a suscité un certain emballement…

Sur la forme

Il semblerait qu’une irrégularité soit liée à l’article 218 du règlement, selon lequel un joueur ne peut pas participer à une même journée de championnat pour deux équipes différentes, même si cette journée est reportée. Or, le joueur concerné – Demahis-Ballou – a disputé la 3ᵉ journée avec Blois, ce qui soulève une interrogation légitime concernant sa participation avec Aix-Maurienne lors du report.

Je tiens à souligner que je ne crois évidemment pas que le club d’Aix-Maurienne ait pris ce risque sciemment, mais que c’est sans doute une erreur qui a été commise par précipitation d’essayer de se renforcer pour ce match important de mal classés après une mauvaise série.

Sur le fond

Au-delà du seul règlement qui doit être appliqué, dans un contexte où notre effectif était fortement diminué par les blessures, il est légitime de s’interroger sur l’impact qu’a pu avoir ce renfort de dernière minute à la mène, intervenu dans des conditions particulières. Libre aux spécialistes du basket d’apprécier si cela a pu modifier l’équilibre sportif de la rencontre.

Démarches entreprises

Nous avons sollicité un avis officiel afin de déterminer s’il existait réellement matière à recours. À ce jour, nous attendons une réponse précise de la Ligue, seule habilitée à évaluer la régularité de la situation.

Concentration sur la suite de la saison

Pour ma part, je n’entends pas entretenir cette attente de décisions futures de la ligue de Basket. Notre priorité est désormais claire : rester concentrés sur nos prochaines rencontres et maintenir un haut niveau de performance pour aller chercher le maintien sur le terrain. »