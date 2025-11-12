Recherche
NBA

Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »

NBA - Le NBA All-Star Game 2026 adoptera un format révolutionnaire « États-Unis vs. Reste du monde ». L’événement aura lieu le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles.
00h00
Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »

Victor Wembanyama devrait représenter l’équipe monde lors des All-Star Games NBA

Crédit photo : © Cary Edmondson-Imagn Images

La NBA et la NBPA ont annoncé ce mardi 11 novembre un changement majeur pour le NBA All-Star Game 2026 : fini le duel traditionnel entre équipes de stars choisies par des capitaines, place à une confrontation inédite entre les joueurs américains et les internationaux. L’événement se tiendra le dimanche 15 février 2026 à l’Intuit Dome d’Inglewood, la nouvelle salle des Los Angeles Clippers, à 23h heure française.

Le nouveau format « États-Unis vs. Reste du monde »

Le principe est simple : trois équipes seront formées, deux composées de joueurs américains et une troisième réunissant les meilleurs joueurs internationaux sous la bannière de l’« Équipe Monde ». Ces trois formations s’affronteront dans une phase de poule comprenant quatre rencontres de 12 minutes chacune. Chacune d’elles comptera au moins huit joueurs.

Cette nouvelle formule vise à mettre davantage en lumière la diversité et la richesse du talent mondial présent en NBA, alors que la ligue n’a jamais compté autant de joueurs étrangers, surtout parmi ses stars.

Un processus de sélection revisité

Comme les années précédentes, 24 joueurs seront sélectionnés : 12 pour chaque conférence. Les titulaires seront désignés selon les votes combinés des fans (50 %), des joueurs (25 %) et d’un panel de médias (25 %). Les entraîneurs NBA choisiront les remplaçants. Particularité cette année : la sélection se fera sans distinction de poste.

Si le vote ne permet pas d’obtenir un minimum de 16 Américains et 8 internationaux, le commissaire Adam Silver complétera la liste afin d’équilibrer les effectifs. Le mode d’affectation des joueurs dans les deux équipes américaines sera précisé ultérieurement.

Une compétition à trois équipes pour un seul titre

Dans la phase de poule, l’équipe A affrontera l’équipe B pour ouvrir le bal. Le vainqueur du premier match sera ensuite opposé à l’équipe C, avant que cette dernière ne joue contre le perdant du match initial. Enfin, les deux meilleures équipes du classement se disputeront le titre lors du quatrième et dernier match. En cas d’égalité parfaite (1-1 pour chacune), la différence de points déterminera les finalistes.

Avec cette innovation, la NBA essaye de faire évoluer son événement phare du milieu de saison, après avoir vu l’intérêt pour celui-ci diminuer depuis une quinzaine d’années.

Gabriel Pantel-Jouve
airball
2 équipes US, 1 monde... n'y aurait-il pas aussi une stratégie de la nba de s'assurer de la présence future d'une majorité de joueurs US au all-star game, à l'heure où par exemple 7 des 15 meilleurs scoreurs de la ligue de sont pas US, et même 10 des 15 meilleurs rebondeurs. Cela étant, c'est sûr que ça ne peut pas être pire que la formule précédente et redonner un peu de compétitivité à l'événement.
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
