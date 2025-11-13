Recherche
NBA

Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible

NBA - Performance historique du pivot serbe des Nuggets. Nikola Jokic a dominé Los Angeles avec 55 points à 18/23 au tir, égalant le record de la saison et propulsant Denver vers une sixième victoire consécutive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible

Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Nikola Jokic a livré un récital offensif cette nuit face aux Clippers, inscrivant 55 points dans la victoire 130-116 des Denver Nuggets. Le pivot serbe a égalé la meilleure performance offensive de la saison NBA, rejoignant Shai Gilgeous-Alexander qui avait également planté 55 points en octobre dernier.

La domination du « Joker » a été totale dès l’entame de rencontre. Avec 25 points inscrits dans le seul premier quart-temps – un record personnel – Jokic a donné le ton d’une soirée exceptionnelle. Il a terminé la partie avec des statistiques ahurissantes : 55 points, 12 rebonds et 6 passes en seulement 34 minutes de jeu.

Une efficacité record qui fait mal aux Clippers

L’efficacité du triple MVP a été remarquable : 18 réussites sur 23 tentatives au tir, dont un excellent 5/6 à 3-points et 14/16 aux lancers-francs. Cette performance place Jokic parmi les quatre seuls joueurs de l’histoire NBA à avoir inscrit 55 points avec un pourcentage au tir d’au moins 78%.

La statistique la plus frappante de la soirée ? Nikola Jokic a marqué un point de plus (55) que l’ensemble du cinq majeur des Clippers réuni (54 points pour James Harden, Ivica Zubac, Kris Dunn, John Collins et Derrick Jones Jr.). « Notre plan de jeu consistait à le laisser marquer et à lui retirer ses passes. Mais je ne pensais pas qu’il allait scorer 55 points », a confié Tyronn Lue, l’entraîneur des Clippers, après la rencontre.

L’anecdote de la soirée reste l’intrusion d’un fan des Clippers sur le terrain en cours de match, tentant désespérément d’aider son équipe face à l’unstoppable Jokic. Le spectateur a rapidement été évacué par la sécurité, laissant le Serbe impassible, un léger sourire aux lèvres.

Cette performance marque le cinquième match en carrière de Jokic à plus de 50 points, mais surtout le premier couronné par une victoire. Les Nuggets enchaînent ainsi une sixième victoire consécutive et consolident leur position de dauphin du Thunder à l’Ouest avec un bilan de 9 victoires pour 2 défaites. Pour les Clippers, privés de Kawhi Leonard et désormais de Bradley Beal pour le reste de la saison, c’est une sixième défaite de rang qui les enfonce dans la crise.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
