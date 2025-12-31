Le Zalgiris Kaunas d’un bon Francisco s’impose chez le leader, Valence et Neal Sako leaders pour conclure 2025

Mardi soir marquait un moment historique pour Hapoel Tel-Aviv, qui disputait son premier match d’EuroLeague à la Menora Mivtachim Arena. Les supporters ont créé une atmosphère festive qui a donné de l’énergie à l’équipe locale en début de rencontre. Cependant, le Zalgiris Kaunas avait d’autres projets après sa défaite à domicile (85-92) contre le Panathinaikos Athènes.

Portés par leur public, les Israéliens ont dominé le premier quart-temps et menaient 25-18. Mais cette entame difficile pour les Lituaniens a été suivie de deux quart-temps où leur défense a littéralement asphyxié l’une des meilleures attaques de la compétition.

Une défense suffocante qui fait la différence

Le Zalgiris a limité l’Hapoel à seulement 15 points dans le deuxième quart et 13 dans le troisième, s’offrant un matelas confortable de 10 points d’avance (53-63) avant le dernier acte. L’entraîneur Tomas Masiulis a expliqué à EuroLeague TV : « Je pense que nous avons joué une assez bonne défense au deuxième et troisième quart-temps par rapport à ce que nous avions décidé avant le match. »

Avec Vasilije Micic blessé, l’Hapoel comptait sur son meilleur marqueur Elijah Bryant. Mais l’arrière de 30 ans, qui a terminé à 14 points, n’a inscrit que 5 points dans les trois premiers quart-temps. Le plan de Masiulis a fonctionné à la perfection, neutralisant Bryant pendant 30 minutes.

Moses Wright a apporté l’étincelle offensive avec deux dunks consécutifs au troisième quart-temps, permettant au Zalgiris de creuser l’écart lors d’un run de 2-13. Nigel Williams-Goss s’est montré clutch avec 10 de ses 17 points inscrits dans le dernier quart-temps.

With THAT buzzer beater, Sylvain Francisco has made at least one three in 𝟒𝟎 games out of 𝟒𝟏. 🎯🔥 pic.twitter.com/j021WpvH0w — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 30, 2025

Francisco encore présent

Après sa plus faible performance de la saison contre le Panathinaikos, Sylvain Francisco a été instrumental avec 8 passes décisives, tandis qu’Azuolas Tubelis a donné le ton en captant 8 rebonds. Le Zalgiris a dominé le rebond (40 prises à 21), poussant l’entraîneur Dimitris Itoudis à admettre que les visiteurs avaient « surpassé » son équipe dans l’intensité.

Selon Nigel Williams-Goss, la constance de son équipe a mené au succès (80-93) : « Juste jouer pendant 40 minutes. Il y a eu beaucoup de fois cette année où nous avons très bien joué pendant 20 minutes, 25 minutes, puis nous avons laissé 15 minutes s’échapper. Notre défi était de rassembler ces 40 minutes complètes et nous l’avons fait contre une très bonne équipe aujourd’hui. Je suis super fier de cette victoire. »

Valence, promu et… leader au moment de basculer en 2026

Avec cette quatrième victoire à l’extérieur cette saison, le Zalgiris ouvrira la prochaine double journée avec un déplacement à Virtus Bologne, confiant après cette démonstration à Tel-Aviv. Au classement, les Lituaniens sont septièmes avec 11 victoires et 8 défaites pour conclure 2025 et la phase aller. L’Hapoël Tel-Aviv laisse de son côté la place de leader à un autre promu, Valence (13 victoires et 6 défaites). Neal Sako (2,10 m, 26 ans) & co ont remonté un déficit de 11 points dans le premier quart-temps pour l’emporter 86-73 face au Partizan Belgrade.