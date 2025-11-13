Recherche
BCL

Pro Basketball Manager 2026 intègre sa première Coupe d’Europe, la BCL

Sponsorisé - Pro Basketball Manager 2026 arrive le 17 novembre. Parmi ses nouveautés, il y a l'introduction de la BCL, une nouveauté majeure qui marque un tournant pour Pro Basketball Manager 2026.
00h00
Résumé
Écouter
Pro Basketball Manager 2026 intègre sa première Coupe d'Europe, la BCL

La BCL débarque sur Pro Basketball Manager !

Crédit photo : FIBA

Pro Basketball Manager 2026 sortira ce lundi 17 novembre sur Steam et cette édition s’annonce comme l’une des plus marquantes de la licence. À quatre jours du lancement, le studio a confirmé l’une des grandes attentes de la communauté : l’arrivée de la BCL (Basketball Champions League ou Ligue des Champions en français) dans le jeu. Une première qui ouvre la porte à une immersion européenne inédite et à une gestion encore plus réaliste des saisons.

La BCL débarque enfin dans Pro Basketball Manager

Pour la première fois, les joueurs pourront participer à une compétition européenne officielle dans Pro Basketball Manager. L’intégration de la BCL permet de retrouver un format fidèle à la réalité, avec ses phases, ses déplacements, ses exigences et ses adversaires variés.

Un vrai plus pour les clubs français

Avec plusieurs clubs français engagés régulièrement en BCL, cette nouveauté renforce l’intérêt du jeu, qui ajoute aussi la deuxième coupe d’Europe de la FIBA (pas sous licence officielle). Les joueurs pourront désormais vivre la double compétition championnat national (désormais appelé « domestique », à cause de l’anglicisme) – Europe, gérer la fatigue, ajuster leurs rotations et préparer des déplacements souvent plus intenses. Cette dimension européenne apporte une profondeur supplémentaire au management, tout en renforçant la place du basket français dans le jeu.

Prenez en main le MSB en BCL
Prenez en main le MSB en BCL

Un réalisme en hausse pour l’édition 2026

En plus de la BCL, le studio annonce de nouvelles ligues et des améliorations de gameplay qui seront détaillées prochainement. Après une version 2025 marquée par l’arrivée de nombreuses licences officielles et une gestion avancée des infrastructures, Pro Basketball Manager 2026 poursuit son ambition d’offrir une simulation complète et crédible.

LIRE AUSSI

Une scène mondiale toujours plus vaste

Déjà riche de plus de 90 championnats jouables sur plusieurs continents, la licence élargit encore son horizon. L’arrivée de la BCL dans cet ensemble renforce la cohérence de la scène européenne et propose aux joueurs une aventure plus fidèle aux réalités du terrain.

Dernière ligne droite avant la sortie

En ajoutant Pro Basketball Manager 2026 à votre liste de souhaits sur Steam, vous serez prévenu dès sa sortie et profiterez automatiquement d’une réduction de 10 % pendant la période de lancement.

Les possesseurs de la version précédente bénéficieront quant à eux d’une réduction exclusive de 27 %.

Une belle manière de ne pas manquer le coup d’envoi de la saison 2025-2026 de coaching virtuel !

