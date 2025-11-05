Recherche
Europe

Pro Basketball Manager 2026 sort le 17 novembre : J-12 avant la nouvelle saison du coach virtuel

Pro Basketball Manager 2026 sortira le 17 novembre. Le jeu de gestion de basketball, référence pour les passionnés de coaching et de tactique, revient dans moins de deux semaines avec son lot de nouveautés et de nouvelles ligues.
00h00
Résumé
Pro Basketball Manager 2026 sort le 17 novembre : J-12 avant la nouvelle saison du coach virtuel

Pro Basketball Manager 2026 sort le 17 novembre

Crédit photo : Pro Basketball Manager

Pro Basketball Manager 2026 sera disponible à partir du lundi 17 novembre 2025 sur Steam. À moins de deux semaines de la sortie, les fans du jeu peuvent déjà l’ajouter à leur liste de souhaits pour ne pas manquer la promotion de lancement de -10% proposée pendant les deux premières semaines. Cette nouvelle édition du jeu d’entraîneur de basketball promet d’aller encore plus loin que la version 2025, qui avait déjà marqué un tournant avec la gestion des infrastructures et plus de 20 championnats sous licence officielle.

Encore plus de ligues et de réalisme

Le studio de développement de Pro Basketball Manager promet cette année des nouvelles ligues et des améliorations de gameplay qui seront dévoilées dans les prochains jours. L’objectif reste le même : offrir une expérience toujours plus complète et réaliste pour les fans de basketball du monde entier, qu’ils rêvent de diriger un club français de Betclic ELITE, une équipe d’Europe de l’Est ou encore une formation féminine.

Le jeu de référence pour les passionnés de stratégie

Déjà fort de plus de 90 championnats jouables à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Océanie — dont la Betclic ÉLITE et l’ÉLITE 2 — Pro Basketball Manager 2025 s’imposait comme une référence incontournable pour les amateurs de management sportif.

Avec sa nouvelle édition, Pro Basketball Manager 2026 marque une évolution ambitieuse de son moteur de gestion et de simulation, tout en continuant de mettre à l’honneur la richesse du basketball français et international.

Ajoutez PBM 2026 à votre liste de souhaits sur Steam

En ajoutant Pro Basketball Manager 2026 à votre liste de souhaits sur Steam, vous serez prévenu dès sa sortie et profiterez automatiquement d’une réduction de 10 % pendant la période de lancement.

Les possesseurs de la version précédente bénéficieront quant à eux d’une réduction exclusive de 27 %.

Une belle manière de ne pas manquer le coup d’envoi de la saison 2025-2026 de coaching virtuel !

