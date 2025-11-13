Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas

NBA - Alexandre Sarr a signé une nouvelle performance solide avec Washington, mais les Wizards ont une nouvelle fois sombré sur le parquet de Houston, confirmant un début de saison catastrophique.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas

Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite

Crédit photo : © Erik Williams-Imagn Images

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a encore répondu présent ce mercredi 12 novembre, mais malgré un deuxième double-double consécutif, le pivot français n’a pas pu éviter une nouvelle lourde défaite des Washington Wizards face aux Houston Rockets. Sarr, meilleur marqueur de sa franchise depuis le début de saison, continue d’enchaîner les bonnes prestations dans un contexte collectif extrêmement compliqué.

Lourde défaite pour Washington malgré la prestation d’Alexandre Sarr

Les Washington Wizards traversent une période noire. Battus 135-112 au Toyota Center, ils ont concédé une 10e défaite de rang pour porter leur bilan à 1 victoire et 11 défaites, le plus mauvais de NBA. Pourtant, Alexandre Sarr a encore livré un match plein : 25 points à 10/15 au tir, 11 rebonds et de l’intensité malgré une défense collective totalement dépassée.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
25
PTS
11
REB
4
PDE
Logo NBA
HOU
135 112
WAS

Houston, emmené par Kevin Durant (23 points) et Reed Sheppard (21 points), a rapidement pris les commandes pour mener de 27 points à la pause. Washington a réduit l’écart dans le troisième quart-temps, mais sans jamais réellement pouvoir inquiéter la franchise texane.

LIRE AUSSI

Sarr confirme, mais ne peut changer la dynamique

Pour sa deuxième saison NBA, Alexandre Sarr confirme match après match le potentiel entrevu l’an dernier. Auteur de 19 points de moyenne depuis le début de saison, il est devenu le leader offensif des Wizards, mais ses performances restent noyées dans un collectif en grande difficulté.

La soirée a même été marquée par une action spectaculaire : un violent dunk d’Amen Thompson sur Sarr, symbole d’une défense trop perméable du côté des Wizards. Kyshawn George (16 points, 9 passes, 6 rebonds) a apporté, mais l’écart physique et collectif avec Houston était trop important.

Toujours blessé au mollet, Bilal Coulibaly reste indisponible et aucune date de retour n’a été communiquée par la franchise.

Houston déroule, Washington inquiète déjà

Les Rockets, désormais à 7-3, ont déroulé collectivement avec 53 rebonds captés, dont 20 offensifs. Alperen Sengun (16 points, 13 rebonds, 6 passes) et Tari Eason (21 points) ont dominé dans la raquette, tandis qu’Ime Udoka a pu ouvrir son banc en fin de match.

À Washington, la question n’est plus de savoir quand la série de défaites prendra fin, mais comment la franchise peut éviter de sombrer totalement dès novembre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour Le Portel : Sean Armand blessé dès son premier match
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le superbe accueil des fans de la Virtus à Isaïa Cordinier, de retour à Bologne
EuroLeague
00h00Le calvaire continue pour l’ASVEL, qui va au bout de ses forces à Milan mais s’incline
Coupe de France Masculine
00h00[Vidéo] Les 25 points d’Hugo Yimga-Moukouri, déjà son deuxième carton en Coupe de France
BCL
00h00L’Élan Chalon est irrésistible en BCL : même menés de 21 points, ils parviennent à l’emporter !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NM1
00h00Le Havre obtient gain de cause : le STB récupère sa victoire retirée contre Besançon
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
1 / 0