Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a encore répondu présent ce mercredi 12 novembre, mais malgré un deuxième double-double consécutif, le pivot français n’a pas pu éviter une nouvelle lourde défaite des Washington Wizards face aux Houston Rockets. Sarr, meilleur marqueur de sa franchise depuis le début de saison, continue d’enchaîner les bonnes prestations dans un contexte collectif extrêmement compliqué.

𝐀𝐋𝐄𝐗 𝐒𝐀𝐑𝐑 encore en double-double avec les @WashWizards 25 POINTS (10-15 FG)

11 REBONDS

4 PASSES Washington s'incline à Houston 112-135 pic.twitter.com/1KG59f8IDl — NBA France (@NBAFRANCE) November 13, 2025

Lourde défaite pour Washington malgré la prestation d’Alexandre Sarr

Les Washington Wizards traversent une période noire. Battus 135-112 au Toyota Center, ils ont concédé une 10e défaite de rang pour porter leur bilan à 1 victoire et 11 défaites, le plus mauvais de NBA. Pourtant, Alexandre Sarr a encore livré un match plein : 25 points à 10/15 au tir, 11 rebonds et de l’intensité malgré une défense collective totalement dépassée.

Houston, emmené par Kevin Durant (23 points) et Reed Sheppard (21 points), a rapidement pris les commandes pour mener de 27 points à la pause. Washington a réduit l’écart dans le troisième quart-temps, mais sans jamais réellement pouvoir inquiéter la franchise texane.

Sarr confirme, mais ne peut changer la dynamique

Pour sa deuxième saison NBA, Alexandre Sarr confirme match après match le potentiel entrevu l’an dernier. Auteur de 19 points de moyenne depuis le début de saison, il est devenu le leader offensif des Wizards, mais ses performances restent noyées dans un collectif en grande difficulté.

La soirée a même été marquée par une action spectaculaire : un violent dunk d’Amen Thompson sur Sarr, symbole d’une défense trop perméable du côté des Wizards. Kyshawn George (16 points, 9 passes, 6 rebonds) a apporté, mais l’écart physique et collectif avec Houston était trop important.

Toujours blessé au mollet, Bilal Coulibaly reste indisponible et aucune date de retour n’a été communiquée par la franchise.

Houston déroule, Washington inquiète déjà

Les Rockets, désormais à 7-3, ont déroulé collectivement avec 53 rebonds captés, dont 20 offensifs. Alperen Sengun (16 points, 13 rebonds, 6 passes) et Tari Eason (21 points) ont dominé dans la raquette, tandis qu’Ime Udoka a pu ouvrir son banc en fin de match.

À Washington, la question n’est plus de savoir quand la série de défaites prendra fin, mais comment la franchise peut éviter de sombrer totalement dès novembre.