Betclic Élite

Coup dur pour Le Portel : Sean Armand blessé dès son premier match

Betclic ELITE - Tout juste recruté par Le Portel comme pigiste médical de Mike Smith, Sean Armand s’est blessé à la cheville lors de sa première apparition sous le maillot portelois.
|
00h00
Crédit photo : ESSM Le Portel

Arrivé tout récemment pour renforcer Le PortelSean Armand (1,96 m, 34 ans) n’a pas eu le temps de s’installer. L’arrière américain, remplaçant médical de Michael Smith, s’est malheureusement blessé lors de son premier match avec l’ESSM lors de l’humiliation (60-121) face à Nanterre 92 à l’occasion du troisième tour de la Coupe de France mardi soir. Les examens passés ont révélé une entorse de la cheville, qui le tiendra éloigné des parquets au moins jusqu’à la trêve internationale de fin novembre.

Un coup d’arrêt prématuré pour l’arrière américain

Revenu en France après plusieurs expériences en Europe et en Amérique du Sud, le natif de Brooklyn devait apporter son expérience et son adresse extérieure à l’effectif de Kenny Grant. Malheureusement, le sort en a décidé autrement : sa blessure à la cheville l’empêchera de retrouver le terrain avant une réévaluation médicale prévue à la fin du mois.

Le Portel espère un retour rapide

Dans l’attente du verdict définitif, l’ESSM devra composer sans son nouveau joueur pendant plusieurs semaines. Le club a exprimé son soutien à Armand : « Nous lui souhaitons un bon rétablissement et espérons le revoir très vite sur le parquet du Chaudron », peut-on lire dans le communiqué officiel.

L’Américain est sorti du terrain aidé par ses coéquipiers (Photo: ESSM Le Portel)
Le Portel
Le Portel
