Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Le Portel tente un pari : relancer un ancien top scoreur de l’Élan Chalon

Betclic ÉLITE - Lanterne rouge de Betclic ÉLITE, Le Portel a officialisé la signature de Sean Armand pour pallier la blessure de Mike Smith. L’arrière américain, bien connu du championnat français pour avoir été un gros scoreur à l’Élan Chalon, retrouve ainsi la France après plusieurs mois sans compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel tente un pari : relancer un ancien top scoreur de l’Élan Chalon

Sean Armand contre les Metropolitans 92 en 2021

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Portel n’avait pas besoin de ça. Déjà en difficulté en ce début de saison, l’ESSM va devoir composer sans son meneur titulaire Mike Smith, écarté des parquets jusqu’à Noël. Pour combler cette absence majeure, le club nordiste a choisi de faire appel à Sean Armand (1,96 m, 34 ans), un visage familier du basket français. L’ancien joueur de l’Élan Chalon a été engagé comme remplaçant médical.

Une blessure qui affaiblit encore Le Portel

Touché lors du derby face à Gravelines-Dunkerque, Michael Smith (1,80 m, 28 ans) souffre d’une blessure dont la nature exacte n’a pas été précisée, mais qui nécessite environ six semaines d’arrêt. L’ESSM a indiqué que son retour était espéré pour le match face à l’ASVEL, programmé le 20 décembre.

Arrivé cet été en provenance de Turquie, le meneur américain s’était vite imposé comme un élément clé du dispositif de Kenny Grant. Deuxième meilleur marqueur et passeur de l’équipe, il affichait 11,6 points, 2 rebonds et 3 interceptions en 26 minutes de moyenne sur les cinq premiers matchs. Son absence laisse un vide important dans un collectif déjà en quête de repères offensifs.

LIRE AUSSI

Le pari Sean Armand

Pour tenter de relancer la machine, Le Portel mise sur l’expérience de Sean Armand. L’arrière new-yorkais, âgé de 34 ans, possède un solide CV européen, notamment en France où il avait brillé sous les couleurs de Chalon-sur-Saône entre 2019 et 2021 (16,8 points de moyenne). Depuis, il a connu un parcours mouvementé : un passage éclair en EuroCup avec Ljubljana, une pige en Chine à Shandong, puis une dernière apparition en Lituanie avec le BC Siauliai.

Depuis la fin de cette expérience au printemps 2024, Armand n’avait plus rejoué en compétition officielle. Son arrivée au Portel s’inscrit donc dans une logique de relance mutuelle : offrir du temps de jeu à un scoreur confirmé, tout en comblant un vide temporaire dans l’effectif le plus modeste de Betclic ÉLITE.

Un renfort d’expérience pour une mission maintien

En rejoignant Le Portel, Sean Armand retrouve un championnat qu’il connaît bien et dans lequel il a déjà prouvé sa capacité à marquer et à faire jouer les autres. L’ESSM espère que son adresse extérieure et sa polyvalence offensive apporteront un souffle nouveau à un groupe en quête de confiance.

Le club a salué dans son communiqué « un joueur d’expérience, capable de scorer et d’encadrer les plus jeunes ». Un pari raisonné mais risqué pour l’équipe nordiste, actuellement lanterne rouge (1 victoire et 6 défaites), qui comptera sur le vétéran américain pour inverser la dynamique avant la trêve.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thorir
Ah si si il a pas mal joué depuis mais dans des championnats plutôt exotiques, Liban, Uruguay, Egypte, il me semble l'avoir vu passer en Libye et Arabie Saoudite aussi
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Équipe de France
00h00Tony Parker va lancer sa carrière de coach avec l’équipe de France U17 !
Betclic ELITE
00h00Antoine Eito retrouve la Betclic ÉLITE à Boulazac !
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
Betclic ELITE
00h00« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon
Chibuzo Agbo traverse une période d’adaptation à Cholet Basket, mais conserve la pleine confiance du club
Betclic ELITE
00h00Chibuzo Agbo en difficulté à Cholet Basket, mais toujours soutenu par son club
Betclic ELITE
00h00Le SQBB retrouve un secteur intérieur complet
Sean Armand contre les Metropolitans 92 en 2021
Betclic ELITE
00h00Le Portel tente un pari : relancer un ancien top scoreur de l’Élan Chalon
Une quatrième université en quatre ans Yohan Traoré joue désormais à Butler
NCAA
00h00Yohan Traoré lance fort sa saison NCAA à Butler, sa quatrième université
ELITE 2
00h00Antibes privé de son capitaine pour un mois
À Monaco le 30 octobre 2021, Kenneth Faried avait compilé 5 points et 4 rebonds en 9 minutes
EuroLeague
00h00Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
1 / 0