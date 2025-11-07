Le Portel tente un pari : relancer un ancien top scoreur de l’Élan Chalon

Le Portel n’avait pas besoin de ça. Déjà en difficulté en ce début de saison, l’ESSM va devoir composer sans son meneur titulaire Mike Smith, écarté des parquets jusqu’à Noël. Pour combler cette absence majeure, le club nordiste a choisi de faire appel à Sean Armand (1,96 m, 34 ans), un visage familier du basket français. L’ancien joueur de l’Élan Chalon a été engagé comme remplaçant médical.

Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Sean Armand (1m96, 34 ans), en tant que pigiste médical pour notre équipe suite à la blessure de Mike Smith.

Une blessure qui affaiblit encore Le Portel

Touché lors du derby face à Gravelines-Dunkerque, Michael Smith (1,80 m, 28 ans) souffre d’une blessure dont la nature exacte n’a pas été précisée, mais qui nécessite environ six semaines d’arrêt. L’ESSM a indiqué que son retour était espéré pour le match face à l’ASVEL, programmé le 20 décembre.

Arrivé cet été en provenance de Turquie, le meneur américain s’était vite imposé comme un élément clé du dispositif de Kenny Grant. Deuxième meilleur marqueur et passeur de l’équipe, il affichait 11,6 points, 2 rebonds et 3 interceptions en 26 minutes de moyenne sur les cinq premiers matchs. Son absence laisse un vide important dans un collectif déjà en quête de repères offensifs.

Le pari Sean Armand

Pour tenter de relancer la machine, Le Portel mise sur l’expérience de Sean Armand. L’arrière new-yorkais, âgé de 34 ans, possède un solide CV européen, notamment en France où il avait brillé sous les couleurs de Chalon-sur-Saône entre 2019 et 2021 (16,8 points de moyenne). Depuis, il a connu un parcours mouvementé : un passage éclair en EuroCup avec Ljubljana, une pige en Chine à Shandong, puis une dernière apparition en Lituanie avec le BC Siauliai.

Depuis la fin de cette expérience au printemps 2024, Armand n’avait plus rejoué en compétition officielle. Son arrivée au Portel s’inscrit donc dans une logique de relance mutuelle : offrir du temps de jeu à un scoreur confirmé, tout en comblant un vide temporaire dans l’effectif le plus modeste de Betclic ÉLITE.

Un renfort d’expérience pour une mission maintien

En rejoignant Le Portel, Sean Armand retrouve un championnat qu’il connaît bien et dans lequel il a déjà prouvé sa capacité à marquer et à faire jouer les autres. L’ESSM espère que son adresse extérieure et sa polyvalence offensive apporteront un souffle nouveau à un groupe en quête de confiance.

Le club a salué dans son communiqué « un joueur d’expérience, capable de scorer et d’encadrer les plus jeunes ». Un pari raisonné mais risqué pour l’équipe nordiste, actuellement lanterne rouge (1 victoire et 6 défaites), qui comptera sur le vétéran américain pour inverser la dynamique avant la trêve.