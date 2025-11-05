Recherche
Betclic Élite

Le Portel va devoir faire sans son meneur titulaire jusqu'à Noël

Betclic ÉLITE - Michael Smith s'est blessé lors du dernier match à Gravelines-Dunkerque, et le club du Portel a dores et déjà annoncé une absence prévue jusqu'au... 20 décembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel va devoir faire sans son meneur titulaire jusqu’à Noël

Mike Smith avait déjà raté deux matchs de championnat

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le Portel devra composer sans son meneur américain Michael Smith (1,80 m, 28 ans) pendant plusieurs semaines. Le genre de nouvelle dont le club nordiste – actuellement lanterne rouge – pouvait bien se passer. L’ESSM a annoncé sur ses réseaux sociaux que le joueur serait « malheureusement éloigné des terrains jusqu’au match face à l’ASVEL », qui aura lieu le 20 décembre prochain. Une longue absence qui prive le club nordiste d’un de ses éléments clés dans une période déjà dense du championnat, en plus de la Coupe de France.

Deuxième meilleur marqueur et passeur de l’effectif

Arrivé cet été au Portel en provenance de Turquie, Michael « Mike » Smith s’était rapidement imposé comme un pilier de l’effectif. Meneur miniature et explosif, capable de créer pour lui-même comme pour les autres, il compilait 11,6 points à 38,3% aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 2,0 rebonds et 3,0 interceptions en 26 minutes de moyenne sur les cinq premiers matchs.

Passé par la G-League, l’Allemagne, la Turquie et même la Nouvelle-Zélande avant de rejoindre la France, l’Américain représentait l’un des paris forts du coach Kenny Grant pour dynamiser le jeu offensif de l’équipe cette saison.

LIRE AUSSI

Selon le communiqué officiel, la blessure — dont la nature exacte n’a pas été précisée — nécessite plusieurs semaines de repos et de soins avant un retour espéré à temps pour la fin de l’année. L’incident serait survenu lors du match face au BCM Gravelines-Dunkerque, au cours duquel Smith avait dû quitter ses coéquipiers prématurément. Mais il avait déjà raté le match précédent à Limoges – aussi la seule victoire du Portel – avant cela. Ainsi que celui contre Boulazac dix jours auparavant. C’est donc possiblement un problème récurrent qu’il a ré-aggravé.

6 semaines d’absence

Cette absence longue durée tombe au plus mauvais moment pour Le Portel, en recherche de dynamique pour enfin lancer sa saison. Sans lui, le staff technique va devoir réajuster ses rotations et confier davantage de responsabilités à ses arrières.

Mais l’absence qui sera de 6 semaines pourrait permettre au club de chercher un pigiste médical pour le remplacer. « Nous lui souhaitons un bon rétablissement et avons hâte de le revoir sous le maillot vert », a indiqué l’ESSM dans son message.

