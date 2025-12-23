Recherche
Betclic ELITE

Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet

Betclic ELITE - Auteure d'un début de match canon avec une adresse extérieure exceptionnelle, la Roca Team s'est imposée à la Meilleraie face à des Choletais combattifs mais inconstants aux tirs. Monaco conserve son invincibilité hors de ses bases en France, alors que CB enchaîne un 3e revers toutes compétitions confondues.
|
00h00
Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet

Mike James et les Monégasques repartent de Cholet avec une victoire acquise en première mi-temps.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Battu et frustré à Paris dimanche, Cholet Basket retrouvait la Meilleraie pour ce mardi pour un nouveau match face à une équipe d’EuroLeague : Monaco. Malgré ses problèmes en interne qui pourraient lui coûter très cher, la Roca Team ne s’est pas laissée déconcentrer. Mike James a écourté le choc annoncé pour permettre aux joueurs du Rocher de s’imposer assez largement (72-95) dans les Mauges.

 

Sans Daniel Theis ou encore Alpha Diallo suspendu, et avec un cinq remanié (Juhann Begarin et David Michineau d’entrée), la Roca Team s’est appuyée sur une adresse folle à 3-points (10/14 en première mi-temps) pour se mettre en confiance et prendre distances. À l’image de sa superstar Mike James. L’Américain est parti sur des bases supersoniques avec un 2/2 à 3-points dans le premier quart-temps.

Seul le buzzer de la mi-temps a pu arrêter l’ancien joueur des Brooklyn Nets, qui rentre un troisième tir à 3-points trop tardivement pour être comptabilisé. Pas de protestation, pour ne pas enrayer « la confiance » décrite par Matthew Strazel à la pause au micro de DAZN. Le meneur français appréciait la volonté monégasque de « se passer la balle ». 14 passes décisives avaient déjà été délivrées, pour servir entre autres un Nikola Mirotic dans de bonnes dispositions (34-58, 20’).

Un départ canon, puis un Monaco en contrôle

Voulant « montrer un tout autre visage », le Cholet Basket de Fabrice Lefrançois est parvenu à trouver de très bons tirs ouverts. Gérald Ayayi a retrouvé son leadership offensif pour porter l’assaut, enflammant la Meilleraie avec un dunk spectaculaire pour passer sous les vingt points d’écart (44-62, 23’).

Mais ses coéquipiers ont fait face à une panne d’adresse passagère, qui a empêché Monaco de vaciller lors du momentum maugeois. Les circuits de passes de la Roca Team ont eux continué à s’appliquer sans ralentir, avec beaucoup de rigueur et une alternance dans l’identité des finisseurs pour ne pas faiblir. La barrière symbolique des vingt points d’écart rétablie, Monaco a poursuivi son bonhomme de chemin pour finalement s’imposer (72-95).

Malgré une fin de match plus hachée et inconstante à placer sur le compte de la fatigue, Monaco remporte un match à sens unique et conserve son invincibilité à l’extérieur dans le championnat de France. Si les Choletais ont tenté de réagir au retour des vestiaires, l’expérience monégasque a eu raison de la combativité des locaux. Les joueurs de Vassilis Spanoulis vont néanmoins écourter leur réveillon de Noël car l’EuroLeague les appelle dès vendredi, avec une réception du Real Madrid à Gaston-Médecin. De son côté, Cholet Basket enchaîne une troisième revers de suite toutes compétitions confondues. Fabrice Lefrançois et ses hommes ont l’opportunité de redresser la barre dès vendredi également, à l’occasion d’un déplacement au Portel.

Betclic ELITE – Journée 13
23/12/2025
NAN Nancy
84 91
JSF Nanterre
JDA Dijon
102 82
LEP Le Portel
BCM Gravelines
86 78
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
75 88
JLB Bourg-en-Bresse
CSP Limoges
83 110
MSB Le Mans
CHO Cholet
ASM Monaco
13/01/2026
ASV ASVEL
BOU Boulazac
PAR Paris Basketball
SIG Strasbourg

 

theworm
Le titre aurait pu être : Monaco gagnant facile contre CB se condamne en Euroleague ! Comment une équipe si forte, 1er quart parfait, peut-elle être encore si biberonnée par les arbitres. JAMAIS ils ne seront à ce point protégés au niveau européen. Je ne parle évidemment pas de l'enjeu du match qui ne fait pas débat. Mais comment les arbitres peuvent-ils être si nuls ou si influencés ? Lorsque va un peu moins bien les arbitres prennent le relais, au minimum 3 fautes totalement inexistantes, interception d'Aaron sur Okobo ligne de fond, faute sur tir à 3 points tjs Okobo de Nathan et faite sur Tarpey en contre-attaque. 3 actions, 3 ralentis, 3 fois RAS. Les joueurs de CB ont été tellement négligents qu'ils ne méritent rien face à des joueurs de talent mais des joueurs de salon qui vont pleurer au printemps.
