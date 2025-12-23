Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet

Battu et frustré à Paris dimanche, Cholet Basket retrouvait la Meilleraie pour ce mardi pour un nouveau match face à une équipe d’EuroLeague : Monaco. Malgré ses problèmes en interne qui pourraient lui coûter très cher, la Roca Team ne s’est pas laissée déconcentrer. Mike James a écourté le choc annoncé pour permettre aux joueurs du Rocher de s’imposer assez largement (72-95) dans les Mauges.

Sans Daniel Theis ou encore Alpha Diallo suspendu, et avec un cinq remanié (Juhann Begarin et David Michineau d’entrée), la Roca Team s’est appuyée sur une adresse folle à 3-points (10/14 en première mi-temps) pour se mettre en confiance et prendre distances. À l’image de sa superstar Mike James. L’Américain est parti sur des bases supersoniques avec un 2/2 à 3-points dans le premier quart-temps.

🔥 | Mike James en FEU dans ce début de match, Monaco creuse déjà l’écart ! Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/BS7neCikPA — DAZN France (@DAZN_FR) December 23, 2025

Seul le buzzer de la mi-temps a pu arrêter l’ancien joueur des Brooklyn Nets, qui rentre un troisième tir à 3-points trop tardivement pour être comptabilisé. Pas de protestation, pour ne pas enrayer « la confiance » décrite par Matthew Strazel à la pause au micro de DAZN. Le meneur français appréciait la volonté monégasque de « se passer la balle ». 14 passes décisives avaient déjà été délivrées, pour servir entre autres un Nikola Mirotic dans de bonnes dispositions (34-58, 20’).

Un départ canon, puis un Monaco en contrôle

Voulant « montrer un tout autre visage », le Cholet Basket de Fabrice Lefrançois est parvenu à trouver de très bons tirs ouverts. Gérald Ayayi a retrouvé son leadership offensif pour porter l’assaut, enflammant la Meilleraie avec un dunk spectaculaire pour passer sous les vingt points d’écart (44-62, 23’).

Mais ses coéquipiers ont fait face à une panne d’adresse passagère, qui a empêché Monaco de vaciller lors du momentum maugeois. Les circuits de passes de la Roca Team ont eux continué à s’appliquer sans ralentir, avec beaucoup de rigueur et une alternance dans l’identité des finisseurs pour ne pas faiblir. La barrière symbolique des vingt points d’écart rétablie, Monaco a poursuivi son bonhomme de chemin pour finalement s’imposer (72-95).

Malgré une fin de match plus hachée et inconstante à placer sur le compte de la fatigue, Monaco remporte un match à sens unique et conserve son invincibilité à l’extérieur dans le championnat de France. Si les Choletais ont tenté de réagir au retour des vestiaires, l’expérience monégasque a eu raison de la combativité des locaux. Les joueurs de Vassilis Spanoulis vont néanmoins écourter leur réveillon de Noël car l’EuroLeague les appelle dès vendredi, avec une réception du Real Madrid à Gaston-Médecin. De son côté, Cholet Basket enchaîne une troisième revers de suite toutes compétitions confondues. Fabrice Lefrançois et ses hommes ont l’opportunité de redresser la barre dès vendredi également, à l’occasion d’un déplacement au Portel.