Jamuni McNeace ne rejouera pas pour Cholet avant 2026
Betclic ÉLITE - Actuellement aux Pays-Bas dans l'attente d'un heureux évènement, Jamuni McNeace ne prendra part aux deux dernières rencontres de Cholet Basket en 2025.
Jamuni McNeace attend un heureux évènement
Crédit photo : Loic Wacziak
Absent lors des deux défaites de Cholet Basket la semaine dernière, contre Badalone et à Paris, Jamuni McNeace ne reviendra pas avant la fin de l’année 2025 dans la raquette choletaise.
Mais l’intérieur américain a une très bonne excuse : il est actuellement aux Pays-Bas, auprès de sa compagne qui s’apprête à donner naissance à leur premier enfant.
Le Courrier de l’Ouest relatait dimanche soir qu’il n’y avait toujours pas de bonnes nouvelles en provenance de Rotterdam. Mais Jamuni McNeace est assuré de manquer la réception de Monaco mardi, puis le déplacement au Portel vendredi, puisqu’il bénéficiera d’un congé paternité de sept jours à compter de l’arrivée du bébé.
