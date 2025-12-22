Jamuni McNeace ne rejouera pas pour Cholet avant 2026

Absent lors des deux défaites de Cholet Basket la semaine dernière, contre Badalone et à Paris, Jamuni McNeace ne reviendra pas avant la fin de l’année 2025 dans la raquette choletaise.

PROFIL JOUEUR Jamuni MCNEACE Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 29 ans (25/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,5 #56 REB 6 #14 PD 0,5 #175

Mais l’intérieur américain a une très bonne excuse : il est actuellement aux Pays-Bas, auprès de sa compagne qui s’apprête à donner naissance à leur premier enfant.

Le Courrier de l’Ouest relatait dimanche soir qu’il n’y avait toujours pas de bonnes nouvelles en provenance de Rotterdam. Mais Jamuni McNeace est assuré de manquer la réception de Monaco mardi, puis le déplacement au Portel vendredi, puisqu’il bénéficiera d’un congé paternité de sept jours à compter de l’arrivée du bébé.