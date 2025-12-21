Paris s’impose largement contre Cholet et renoue avec la victoire en championnat

Après quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues, le Paris Basketball avait bien besoin d’un peu de calme et de retrouver une dynamique positive. C’est chose faite : les hommes de Francesco Tabellini se sont imposés sans trembler contre Cholet (107-84), ce dimanche à l’Adidas Arena, et restent au contact de l’ASVEL à la deuxième place du championnat.

Cholet toujours dans le coup à la mi-temps…

Comme bien souvent, Paris a commencé – et fini – dans des standards offensifs très élevés. La première bourrasque, lancée par Nadir Hifi (6 points dans le premier quart-temps) et propagée par Jared Rhoden (7), a cueilli à froid des Choletais vite relégués à une dizaine de points derrière (19-6, 6e). Partis très fort, les Parisiens ont fait redescendre un peu la pression, laissant le duo d’arrières Gerald Ayayi–Nathan De Sousa mener un début de révolte (29-23, 10e).

Et comme bien souvent aussi, à force d’appuyer sur l’accélérateur en attaque, le Paris Basketball a laissé des espaces, de l’autre côté du terrain. Punis pour leurs errements défensifs par Chibuzo Agbo et consorts, les joueurs de Francesco Tabellini ont vu l’écart se réduire quelque peu, alors que Cholet tentait tant bien que mal de verrouiller derrière. Mohamed Diarra s’est élevé pour contrer de manière spectaculaire un dunk de Jared Rhoden, et DeAndre Gholston a ramené les siens à 7 points sur la sirène (55-48, 40e).

…Avant d’être englouti par le rouleau-compresseur parisien

Comme un peu moins souvent, cette fois, dans ce scénario, Paris ne s’est pas affolé et a gardé la main sur le match. Mieux que ça pour le club de la capitale : l’écart s’est élargi au retour de la pause. Bien en rythme, Nadir Hifi s’est montré létal au retour des vestiaires (8 points à 3/4 dans le 3e quart temps) . Très vite, il a mis les siens à l’abri, avant d’être imité par Amath M’Baye, dans un nouveau bon soir (16 points à 6/10 aux tirs).

Parfois brouillon (23 ballons perdus) mais enfin agressif en défense (11 interceptions), le Paris Basketball s’est envolé et à déroulé, pour ne pas douter : un 19-3 et Cholet a rendu les armes, alors que l’écart atteignait les 30 unités (101-71, 36e). Absent et manqué par son équipe lors de la défaite à Nancy, Justin Robinson a conclu le succès francilien en se faufilant dans la défense adverse et en exploitant la moindre largesse adverse (17 unités à 3/5 à 3-points).

La fin d’une mauvaise série ?

Implacable de loin (15/32 à longue distance), Paris s’est tranquillement dirigé vers sa 9e victoire de la saison (107-84), dépassant la barre des 100 points pour la 5e reprise en championnat. « Cette victoire représente beaucoup, surtout que l’on gagne avec la manière, a affirmé Nadir Hifi au micro de DAZN à la fin du match. On a montré un visage différent que celui de la semaine précédente. Celle-là elle fait du bien à tout le monde, surtout qu’on rejoue dans deux jours, ça va booster un peu tout le monde. Maintenant, l’objectif c’est de faire des séries de victoires, continuer sur cette lancée et construire quelque chose à partir du match aujourd’hui : commencer à gagner des matchs en EuroLeague, et continuer à gagner en championnat. »

Pour Nadir Hifi, la confiance collective « est toujours là ». Elle pourrait d’autant plus l’être que les Parisiens ont mis fin à leur mauvais rêve des dernières semaines, brisant au passage celui de Cholet, à qui l’idée de battre le champion en titre après avoir fait tomber l’ASVEL n’aurait sûrement pas déplu.