Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »

Le Portel a craqué dans les derniers instants du derby face à Gravelines-Dunkerque (87-92), laissant son voisin remporter un Opalico capital dans la course au maintien. Kenny Grant, l’entraîneur de l’ESSM, n’a pas caché sa déception après la rencontre, soulignant à la fois la progression de son équipe et les erreurs fatales du dernier quart-temps.

« C’était notre meilleur match pendant 38 minutes »

Après avoir mené de huit points à cinq minutes du terme, Le Portel a cédé sous la pression du BCM, encaissant un 0-10 décisif. Pour Kenny Grant, le scénario a un goût amer. « C’est cruel le basket ? À la fin, quand on leur a mis la tête sous l’eau, on a laissé de l’air. […] C’était notre meilleur match pendant 38 minutes, faut mettre en place sur 40 minutes. Dans ce championnat, la moindre petite faille est fatale », reconnaît-il dans La Voix du Nord.



Le coach a reconnu une mauvaise gestion du money-time : « Mon regret, c’est d’avoir utilisé un temps mort en fin de 3e, il m’a manqué pour casser le rythme, j’aurais voulu l’avoir en fin de match. » Malgré tout, il préfère retenir le positif après la lourde défaite subie au Mans une semaine plus tôt : « Il y a une vraie évolution, mais maintenant, il faut apprendre à finir. »

Une équipe diminuée mais pas résignée

Entre la fatigue d’un enchaînement de trois matchs en une semaine et les blessures (Mike Smith diminué, Kruslin gêné au dos), Le Portel n’a pas cherché d’excuses. « Ces trois matchs, dont deux déplacements, nous ont peut-être impactés à la fin. Mais pas d’excuses », a insisté Grant.

Michael Smith, auteur de 12 points, a partagé la déception de son coach : « On pouvait le prendre, on avait gagné deux fois contre eux déjà en prépa et en Coupe. La fin ? Cela se joue sur des balles perdues, ils ont mis des tirs, on n’en a pas mis, point. »

Le BCM en profite, Le Portel retombe dernier

Avec ce revers, Le Portel retrouve la dernière place de Betclic ÉLITE. Gravelines-Dunkerque, lui, signe un deuxième succès de rang et respire un peu mieux. Pour Kenny Grant et ses joueurs, l’apprentissage continue : savoir conclure les matchs reste désormais une urgence.