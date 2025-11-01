Gravelines-Dunkerque braque l’Opalico, Le Mans reste maître face à Cholet, Strasbourg s’offre le derby de l’Est

Gravelines, un hold-up qui pourrait rapporter gros !

Quand on s’appelle Le Portel, que c’est bête d’avoir lancé sa saison à Limoges mardi, que c’est bête de s’être mis en position idéale à l’aube du money-time (+8 à cinq minutes de la fin) pour finalement s’écrouler comme ça… L’ESSM avait tout bien fait jusqu’à la 38e minute, jusqu’à ce shoot primé de Filip Kruslin (20 points) qui redonnait une énorme bouffée d’oxgène aux Portelois (87-82). En vain…

Entre shoots ouverts ratés (ce qui est excusable), séquences défensives douteuses (ce qui l’est moins), rebonds offensifs concédés et pertes de balle, les hommes de Kenny Grant ont livré une fin de match dramatique, encaissant un 0-10 (87-92, score final) qui porte notamment la marque de Mike Lewis II (18 points), qui a pris le relais du duo Vafessa Fofana – Gauthier Denis (20 points chacun).

Un 0-10 qui pourrait coûter extrêmement cher au printemps. Car si les choses vont vite dans le sport, on peut tout de même penser que Le Portel et Gravelines-Dunkerque seront très sûrement concernés par la lutte pour le maintien au moment des comptes finaux, donc concurrents directs. Et à ce petit-jeu là, il n’est pas impossible que ce hold-up, représentant la deuxième victoire consécutive du BCM, pèse lourd…

Marcus Keene, encore le héros du Rhénus

Marcus Keene est peut-être l’auteur d’un début de saison sur courant alternatif, mais il reste toujours Marcus Keene. C’est-à-dire incroyablement décisif. Après avoir montré son plus sombre visage le week-end dernier à Dijon, agaçant son entraîneur Janis Gailitis par un manque cruel de leadership (qui a dit tout l’inverse ce samedi), le meneur strasbourgeois a cette fois offert la victoire (86-82) à la SIG sur une énorme action individuelle, en s’embarquant dans un un-contre-un avec Mohammd Amini, avant de shooter sur sa tête à 20 secondes du buzzer final (84-81, 40e minute).

✋ | Marcus Keene a une main sur la victoire ! 🏆 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE @sigstrasbourg pic.twitter.com/LyZ0BVnRU6 — DAZN France (@DAZN_FR) November 1, 2025

« C’était un match difficile », indique le héros du soir. « Nous avons joué ensemble, en équipe. L’équipe m’a fait confiance et j’avais confiance en moi. C’est grâce à cette confiance que j’ai rentré ces tirs difficiles. On a réussi à gagner donc je me sens bien. On a joué à la maison donc on n’a pas envie de perdre. On a réussi à protéger notre avantage d’être à domicile ce soir. »

Reste que la SIG n’aurait peut-être jamais dû en arriver là, à devoir compter sur le talent hors normes de son leader, pour s’en sortir dans un derby de l’Est qu’elle avait attaqué la mors aux dents (16-0, 5e minute). Mais porté par le duo Phlandrous Fleming Jr (23 points) – Landers Nolley II (18 points), un peu seul dans le désert (50% des points pour le duo), les hommes de Sylvain Lautié ont repris les commandes à l’aube du money-time (74-75, 38e minute). À l’aube de l’instant Marcus Keene.

« On a été meilleurs sur la fin et c’est l’histoire du match », apprécie Janis Gailitis. « Cette équipe est vraiment compétitive et elle veut gagner. J’apprécie la façon dont Marcus a joué à la fin. Il a été solide en défense contre des joueurs plus grands. Il a fait preuve d’un grand leadership et il prête une grande attention aux détails. Il sait également comment finir les matchs. Il a continué à défendre dur malgré ses 4 fautes. C’est le genre de leadership dont on a besoin. »

Cholet, encore raté face au Mans

L’ère Fabrice Lefrançois à Cholet Basket est une grande réussite. Mais il lui manque toujours quelque chose : une victoire contre Le Mans dans un derby de l’Ouest. Éliminé de la Leaders Cup et de la Coupe de France l’an dernier par le MSB, à 0/2 en Betclic ÉLITE, CB n’a pas réussi à rompre la malédiction (80-84), vaincu pour la cinquième fois d’affilée par le MSB. Il faut ainsi remonter jusqu’en 2023 pour trouver trace d’une victoire choletaise par son voisin sarthois !

« C’était un bon match de basket », apprécie Guillaume Vizade, interrogé par Ouest France. « On n’est qu’au sixième match de la saison, quand une opportunité de prendre un match se présente, il faut la saisir. Je ne sais pas si ça envoie un message mais c’est une victoire importante pour nous, même s’il y a encore des choses sur lesquelles avancer. Mais cette deuxième mi-temps peut être fondatrice. On a fait une grosse performance. »

❗❗❗ | ALERTE DUNK DE L'ANNÉE ?! TaShawn Thomas a décidé de TOUT DÉTRUIRE !!!! Le @MSB_Officiel est toujours devant ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€ par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/qeZ4fnFSvM — DAZN France (@DAZN_FR) November 1, 2025

Le Mans a surtout su faire le dos rond face à une équipe de Cholet Basket qui a longtemps dominé les débats, jusqu’à +11 en début de deuxième mi-temps (55-44, 22e minute), encore à +5 à l’entame des instants décisifs (74-69). Là où tout s’est enrayé pour Cholet Basket…

« Il y a eu un moment important, au milieu du quatrième quart-temps qui a cassé la dynamique : on fait des mauvais choix successifs en attaque, on force des shoots alors qu’il y a le temps, par moments on mettait beaucoup de temps à mettre en place les systèmes, et on a commencé à jouer en marchant », regrette Fabrice Lefrançois, au micro du Courrier de l’Ouest. « Et puis on donne quatre lancers francs sur des fautes qui ont lieu de l’autre côté du terrain, on donne 5 points à Behranemeskel alors qu’on est à + 2, sur des erreurs défensives. Il suffit de ça. C’est dommage parce qu’on fait un match plutôt cohérent. En fait, je suis frustré par trois minutes. »

Au rayon des statistiques, c’est Johnny Berhanemeskel qui a régné sur ce duel des outsiders (21 points à 7/12 en 23 minutes). Une formidable façon de fêter la naissance de son fils, Theo, venu au monde la semaine dernière…