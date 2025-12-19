ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt

Touché à la cuisse face au Bayern Munich, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) ne sera pas du voyage au Pirée avec l’ASVEL pour affronter l’Olympiakos en EuroLeague. Une absence qui inquiète moins que prévu, puisque l’arrière nordiste devrait rapidement retrouver les parquets. Dans le même temps, le club villeurbannais pourrait enregistrer une bonne nouvelle avec le retour d’Edwin Jackson, absent depuis mi-octobre.

Plus de peur que de mal pour Nando De Colo

Sorti touché à l’ischio-jambier en fin de première période contre le Bayern Munich, Nando De Colo avait dû regarder la seconde mi-temps depuis le banc. Finalement, les examens se sont montrés rassurants révèle Le Progrès. Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague est bien forfait pour le match de ce vendredi au Pirée, mais son absence ne devrait pas s’inscrire dans la durée.

Le meneur de l’ASVEL reste toutefois incertain pour la rencontre de dimanche au Portel. Un moindre mal au vu de sa forme récente, lui qui se montrait particulièrement étincelant depuis plusieurs semaines.

Heurtel en première ligne, des incertitudes autour de Watson et Ndiaye

En l’absence de De Colo, Thomas Heurtel devrait être encore davantage sollicité à la mène. D’autant plus que la ligne arrière villeurbannaise est touchée, avec Glynn Watson Jr. et Mbaye Ndiaye sortis sur blessure à la cheville mercredi face au Bayern.

L’ASVEL devra donc composer avec un effectif amoindri pour tenter de rivaliser avec l’Olympiakos, même si le club grec traverse une période inhabituelle.

Edwin Jackson proche d’un retour très attendu

Absent depuis le 18 octobre, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) pourrait effectuer son retour à l’occasion de ce déplacement au Pirée. Une bonne nouvelle pour Pierric Poupet, alors que l’ASVEL enchaîne les rencontres à un rythme très soutenu en décembre.

PROFIL JOUEUR Edwin JACKSON Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 36 ans (18/09/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,3 #26 REB 3,7 #56 PD 2,7 #51

Ce retour aurait aussi une saveur particulière puisque l’arrière français pourrait retrouver son ami Evan Fournier, en difficulté ces dernières semaines avec l’Olympiakos (29 % à 3-points), ainsi que Franck Ntilikina.

Un Olympiakos diminué mais toujours redoutable

Malgré un contexte compliqué et plusieurs absents majeurs (Fall, Evans, Ward, McKissic…), l’Olympiakos reste une référence continentale. Porté par un duo intérieur très solide, avec Sasha Vezenkov (17,9 points et 7,3 rebonds pour 20,9 d’évaluation) et Nikola Milutinov (11 points et 7,6 rebonds pour 21,4 d’évaluation), le club du Pirée représente un immense défi pour les intérieurs villeurbannais.

Un mois de décembre infernal pour l’ASVEL

Ce match au Pirée est déjà le septième des onze rendez-vous prévus pour l’ASVEL en décembre. Après Olympiakos, les Villeurbannais enchaîneront dès dimanche au Portel, avant de recevoir l’Anadolu Efes Istanbul mardi, puis de se déplacer à Bourg le 26 décembre.

Un calendrier chargé, où chaque retour compte.