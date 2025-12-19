Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt

Betclic ÉLITE - Nando De Colo est forfait pour le déplacement de l’ASVEL chez l’Olympiakos ce vendredi en EuroLeague, mais sa blessure n’est pas grave. En revanche, Edwin Jackson pourrait faire son retour après près de deux mois d’absence, dans un match particulier face à Evan Fournier.
|
00h00
Résumé
Écouter
ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt

Nando De Colo ne va pas être arrêté longtemps

Crédit photo : Infinity Nine Media

Touché à la cuisse face au Bayern Munich, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) ne sera pas du voyage au Pirée avec l’ASVEL pour affronter l’Olympiakos en EuroLeague. Une absence qui inquiète moins que prévu, puisque l’arrière nordiste devrait rapidement retrouver les parquets. Dans le même temps, le club villeurbannais pourrait enregistrer une bonne nouvelle avec le retour d’Edwin Jackson, absent depuis mi-octobre.

Plus de peur que de mal pour Nando De Colo

Sorti touché à l’ischio-jambier en fin de première période contre le Bayern Munich, Nando De Colo avait dû regarder la seconde mi-temps depuis le banc. Finalement, les examens se sont montrés rassurants révèle Le Progrès. Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague est bien forfait pour le match de ce vendredi au Pirée, mais son absence ne devrait pas s’inscrire dans la durée.

Le meneur de l’ASVEL reste toutefois incertain pour la rencontre de dimanche au Portel. Un moindre mal au vu de sa forme récente, lui qui se montrait particulièrement étincelant depuis plusieurs semaines.

Heurtel en première ligne, des incertitudes autour de Watson et Ndiaye

En l’absence de De Colo, Thomas Heurtel devrait être encore davantage sollicité à la mène. D’autant plus que la ligne arrière villeurbannaise est touchée, avec Glynn Watson Jr. et Mbaye Ndiaye sortis sur blessure à la cheville mercredi face au Bayern.

L’ASVEL devra donc composer avec un effectif amoindri pour tenter de rivaliser avec l’Olympiakos, même si le club grec traverse une période inhabituelle.

Edwin Jackson proche d’un retour très attendu

Absent depuis le 18 octobre, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) pourrait effectuer son retour à l’occasion de ce déplacement au Pirée. Une bonne nouvelle pour Pierric Poupet, alors que l’ASVEL enchaîne les rencontres à un rythme très soutenu en décembre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Edwin Jackson.jpg
Edwin JACKSON
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 36 ans (18/09/1989)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,3
#26
REB
3,7
#56
PD
2,7
#51

Ce retour aurait aussi une saveur particulière puisque l’arrière français pourrait retrouver son ami Evan Fournier, en difficulté ces dernières semaines avec l’Olympiakos (29 % à 3-points), ainsi que Franck Ntilikina.

Un Olympiakos diminué mais toujours redoutable

Malgré un contexte compliqué et plusieurs absents majeurs (Fall, Evans, Ward, McKissic…), l’Olympiakos reste une référence continentale. Porté par un duo intérieur très solide, avec Sasha Vezenkov (17,9 points et 7,3 rebonds pour 20,9 d’évaluation) et Nikola Milutinov (11 points et 7,6 rebonds pour 21,4 d’évaluation), le club du Pirée représente un immense défi pour les intérieurs villeurbannais.

Un mois de décembre infernal pour l’ASVEL

Ce match au Pirée est déjà le septième des onze rendez-vous prévus pour l’ASVEL en décembre. Après Olympiakos, les Villeurbannais enchaîneront dès dimanche au Portel, avant de recevoir l’Anadolu Efes Istanbul mardi, puis de se déplacer à Bourg le 26 décembre.

Un calendrier chargé, où chaque retour compte.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence
Kevin Anstett lors de ses années passées au Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Kevin Anstett fait appel après sa défaite aux prud’hommes face au Limoges CSP
Nando De Colo ne va pas être arrêté longtemps
EuroLeague
00h00ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt
Monaco reçoit le Bayern Munich ce vendredi 19 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Bayern Munich : où voir le match d’EuroLeague gratuitement ?
Lattes-Montpellier a renversé son 1 16e de finale contre Charnay en deuxième mi-temps du match retour
EuroCup Féminine
00h00Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq qualifiés pour les huitièmes de finale de l’EuroCup
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
Sous les ordres de Julien Mahé, Nanterre réalise pour le moment un excellent début de saison
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Comment Nanterre est devenu une place forte défensive de Betclic ELITE sous Julien Mahé
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Assemian Moulare est arrivé à l'intersaison 2025 de l'ELITE 2, avec Vichy, à la Betclic ELITE, à Bourg-en-Bresse
Betclic ELITE
00h00Transfer Score : quels joueurs d’ÉLITE 2 ont réussi leur pari en Betclic ÉLITE ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
1 / 0