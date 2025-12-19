Marie-Sophie Obama révèle le « burnout [qui l]’a arrêtée il y a un an » et annonce la nouvelle directrice générale de l’ASVEL Féminin

Après avoir observé plusieurs semaine de mise en retrait, Marie-Sophie Obama avait définitivement quitté la direction de l’ASVEL Féminin en septembre dernier, huit ans après que « Tony Parker [l’a] « parachutée’ à ce poste, avec pour seule arme la confiance qu’il plaçait en [elle] », se souvient la désormais ex DG du club sur LinkedIn.

Trois mois plus tard, l’ancienne présidente déléguée a évoqué son aventure rhodanienne, jusqu’à ce départ précipité après s’être « donnée sans compter. Un peu trop », concède-t-elle.

Marie-Sophie Obama évoque en effet le sujet d’« Un burnout [qui l’a] arrêtée il y a un an. Je n’en fais pas un tabou : il fait partie de mon histoire, de la femme que je suis devenue. Aujourd’hui, je transmets le témoin avec beaucoup de confiance et une profonde sérénité », poursuit-elle à la suite de l’Assemblée Générale du club.

Ainsi, le nouveau board s’est dessiné lundi 15 décembre. « L’Assemblée générale a nommé Esther Bottalico DG du club », informe Marie-Sophie Obama. Les deux femmes étaient déjà collaboratrices dans les hautes sphères du club lyonnais, puisqu’Esther Bottalico occupait le poste de directrice générale adjointe. Celle-ci reçoit donc une promotion “naturelle” qui ravit sa prédécesseure. « La voir prendre le relais, trois mois tout juste après mon départ, a quelque chose de profondément juste, symbolique », refermant définitivement l’aventure de Marie-Sophie Obama au club

« Ce temps précieux a permis de prendre du recul, accueillir l’émotion, et laisser les choses se déposer avec douceur. Alors aujourd’hui, j’ai envie de vous dire MERCI pour ces 8 années où j’ai eu la chance de porter ce projet, de le défendre, et d’y mettre tout mon cœur », conclut-elle, apaisée.