Marie-Sophie Obama quitte officiellement la direction de l’ASVEL Féminin

C’est officiel : Marie-Sophie Obama n’est plus à la direction de l’ASVEL Féminin. Après plusieurs mois de retrait, son départ du club est désormais officiel, a annoncé la structure lyonnaise ce mercredi.

✍️ Communiqué officiel du club Marie-Sophie Obama quitte ses fonctions de Présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin https://t.co/3Zk43QEoQY pic.twitter.com/0NQV0iQkoS — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) September 10, 2025

Une figure majeure de la montée en puissance de l’ASVEL Féminin

Arrivée en 2017 aux côtés de Tony Parker, Marie-Sophie Obama a accompagné le développement de l’ASVEL Féminin. Durant huit années, elle a tenté de structurer le club, sur sa progression sportive mais aussi à son positionnement sociétal.

Un choix personnel

De retour dans le Sud-Ouest, Marie-Sophie Obama tourne une page de sa carrière professionnelle. La direction se poursuit désormais autour d’Esther Bottalico (directrice générale adjointe), Paoline Salagnac (directrice sportive et du développement), Cyrille Aubert (directeur administratif et financier) et Tony Parker, président du club.

« C’est une page qui se tourne pour LDLC ASVEL Féminin, et une nouvelle qui s’écrit pour Marie-Sophie. Nous avons vécu de très grandes émotions ensemble et accompli de belles choses », a déclaré son proche de longue date, Tony Parker, dans le communiqué. C’est TP qui l’avait fait venir à Lyon, et l’a incité à s’impliquer dans plusieurs de ses projets d’entreprenariats. C’est ainsi qu’elle est devenue en 2019 la présidente déléguée et directrice d’Infinity Nine Mountain, en charge de l’exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de Villard-Corrençon. Une activité aussi pressurisante qu’énergivore.

Deux titres de champion de France

Sous sa présidence, l’ASVEL Féminin a remporté deux titres de champion de France, en 2019 et 2023, dans des conditions différentes. Le club rhodanien, en net recul sur la scène hexagonale, remercie « très chaleureusement Marie-Sophie pour son engagement total, sa vision humaniste et bienveillante ».