Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »

LBWL - Coach historique de Lattes-Montpellier et ancien ex-international français en tant que joueur, Valéry Demory va prendre sa retraite à 62 ans, à l'issue de cette saison 2025/26. Une lassitude s'est installée après quasiment 45 ans de carrière joueur puis entraîneur, sans beaucoup de pause.
|
00h00
Résumé
Écouter
Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »

Valery Demory apporte encore des victoires au BLMA cette saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il y avait un flou autour de l’avenir de Valéry Demory à l’issue de cette saison 2025/26. C’est désormais officiel, et par la voix du principal intéressé : cette saison sera la dernière de l’actuel coach de Lattes-Montpellier. Non seulement à la tête du BLMA, mais en tant que coach tout court. C’est ce qu’il a confirmé dans une interview sur le blog de Pierre Duperron, journaliste historique de la ville de Montpellier.

LIRE AUSSI

 

De la lassitude

Après une carrière de quasiment 20 ans en tant que joueur (passé par Cholet, l’Élan Béarnais et l’équipe de France notamment), l’ancien meneur avait directement enchaîné vers une carrière d’entraîneur. Celle-ci, débutée en 2000 avec Mourenx, a été passée en majoritairement du côté de Lattes-Montpellier (de 2017 à 2017 puis de 2022 à aujourd’hui), avec un passage à l’ASVEL et à la sélection belge au milieu. C’est donc une page qui se tourne pour le club montpelliérain. Mais celle-ci arrive au « bon moment » pour celui qui a expliqué « préférer sa carrière de joueur », et qui sentait le moment venir depuis quelques mois :

« Déjà les déplacements ça me pèse, ça me pèse beaucoup. Quand il faut partir une semaine sans rentrer, ça c’est long quoi, c’est dur, j’ai commencé à le ressentir la saison dernière. Ce qui me gêne, ce n’est pas le fait de partir aux aurores récupérer un avion…

C’est le temps que je perds à ni entraîner, ni coacher pendant tous ces voyages, le temps qu’on perd dans les avions, dans les aéroports, les hôtels dans l’attente de l’heure du match… en sachant que je pourrais faire autre chose à la maison. C’est ça qui me pèse le plus. Après, entraîner, j’ai tout le temps envie de transmettre ma passion, quand je coache, j’aime bien gagner, ça ça n’a pas changé. Mais il y a une lassitude et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%. »

Le BLMA en pleine forme

Quant au timing, cette annonce arrive au mois de décembre, pendant une période de trêve sans match de LBWL. Un bon timing pour le triple-champion de LFB, « pour mes joueuses, certaines le sachant déjà, pour la clarté du club aussi, afin qu’ils puissent travailler pour l’avenir dans la sérénité. » Cette décision est donc personnelle et non motivée par des raisons sportives, comme expliqué dans cette interview avec Pierre Duperron.

Le BLMA est en effet deuxième du classement du championnat féminin (7 victoires pour 4 défaites), dauphin de Basket Landes. Le club est aussi qualifié en 1/8e de l’EuroCup féminine, après sa victoire contre Charnay, et devra affronter les Belges de Mechelen pour aller en quarts. Demory a notamment lancé les jeunes Nell Angloma et Sarah Cissé, en train d’exploser cette saison. Les dirigeants du club, au courant de sa décision depuis la fin de saison dernière, sont en train d’étudier les candidatures, selon la voix du directeur général Olivier Ribotta.

« Après rien ne dit que dans six mois, je ne me mette pas à entraîner des poussines, des benjamines… Un jour ou l’autre, je reprendrais des jeunes mais pas plus haut parce que au fond de moi-même, cette flamme d’apprendre le basket que j’ai appris à Denain, je l’ai toujours en moi, donc je ne dis pas qu’un jour, je n’aurais pas à nouveau cette envie de transmission à des jeunes, oui, ça c’est très possible… »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
porte3
Très très bons souvenirs de son passage à Cholet, merci, bonne retraite près des chevaux si cela n'a pas changé
Répondre
(1) J'aime
macroy
Effectivement,tu as raison, j'ai un copain qui possédait un cheval avec Demory et l'ancien joueur pro Bruno Lejeune reconverti pour sa part en conseiller en patrimoine. Mon ami garde un excellent souvenir de Demory qu'il qualifiait de "type bien".
Répondre
(0) J'aime
spider36
Un grand entraîneur. Pour moi le meilleur en LBWL avec Leite.
Répondre
(1) J'aime
jc87
Il a remporté le championnat de France et le tournoi des as plus une participation au final four de la coupe des clubs champion avec Limoges si je me souvient bien.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Demory à la retraite, je viens de prendre un gros coup de vieux...L’époque où je me relevais la nuit pour regarder les matchs de coupe d'Europe diffusé sur Antenne 2 à deux ou trois heures du matin ! Les épopées de Pau Orthez et de Limoges, que du plaisir et les yeux qui piquaient le lendemain matin...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL s’offre l’Anadolu Efes après une double prolongation épique !
EuroLeague
00h00La fête est de retour à Paris : superbe victoire collective contre l’Étoile Rouge !
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00Avec un Bastien Pinault de gala, l’Élan Béarnais domine Antibes après prolongations
La Boulangère Wonderligue
00h00Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »
Betclic ELITE
00h00Toujours invaincu à l’extéreur, Monaco s’impose sans trembler à Cholet
ELITE 2
00h00Première absence de la saison pour Timothé Vergiat avec Blois
Betclic ELITE
00h00Gravelines sort de la zone rouge face à Chalon ; Nanterre confirme avant le derby francilien, Le Mans enfonce Limoges, Dijon et Bourg maîtrisent leur sujet
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
G League
00h00Olivier Sarr perd son invincibilité en G-League au pire moment : en finale du tournoi d’hiver…
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina considéré comme « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur défenseur d’EuroLeague » par un top scoreur de la compétition
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
1 / 0