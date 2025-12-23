Valéry Demory va prendre sa retraite de coach : « Il y a une lassitude, et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% »

Il y avait un flou autour de l’avenir de Valéry Demory à l’issue de cette saison 2025/26. C’est désormais officiel, et par la voix du principal intéressé : cette saison sera la dernière de l’actuel coach de Lattes-Montpellier. Non seulement à la tête du BLMA, mais en tant que coach tout court. C’est ce qu’il a confirmé dans une interview sur le blog de Pierre Duperron, journaliste historique de la ville de Montpellier.

De la lassitude

Après une carrière de quasiment 20 ans en tant que joueur (passé par Cholet, l’Élan Béarnais et l’équipe de France notamment), l’ancien meneur avait directement enchaîné vers une carrière d’entraîneur. Celle-ci, débutée en 2000 avec Mourenx, a été passée en majoritairement du côté de Lattes-Montpellier (de 2017 à 2017 puis de 2022 à aujourd’hui), avec un passage à l’ASVEL et à la sélection belge au milieu. C’est donc une page qui se tourne pour le club montpelliérain. Mais celle-ci arrive au « bon moment » pour celui qui a expliqué « préférer sa carrière de joueur », et qui sentait le moment venir depuis quelques mois :

« Déjà les déplacements ça me pèse, ça me pèse beaucoup. Quand il faut partir une semaine sans rentrer, ça c’est long quoi, c’est dur, j’ai commencé à le ressentir la saison dernière. Ce qui me gêne, ce n’est pas le fait de partir aux aurores récupérer un avion… C’est le temps que je perds à ni entraîner, ni coacher pendant tous ces voyages, le temps qu’on perd dans les avions, dans les aéroports, les hôtels dans l’attente de l’heure du match… en sachant que je pourrais faire autre chose à la maison. C’est ça qui me pèse le plus. Après, entraîner, j’ai tout le temps envie de transmettre ma passion, quand je coache, j’aime bien gagner, ça ça n’a pas changé. Mais il y a une lassitude et c’est un métier où l’on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%. »

Le BLMA en pleine forme

Quant au timing, cette annonce arrive au mois de décembre, pendant une période de trêve sans match de LBWL. Un bon timing pour le triple-champion de LFB, « pour mes joueuses, certaines le sachant déjà, pour la clarté du club aussi, afin qu’ils puissent travailler pour l’avenir dans la sérénité. » Cette décision est donc personnelle et non motivée par des raisons sportives, comme expliqué dans cette interview avec Pierre Duperron.

Le BLMA est en effet deuxième du classement du championnat féminin (7 victoires pour 4 défaites), dauphin de Basket Landes. Le club est aussi qualifié en 1/8e de l’EuroCup féminine, après sa victoire contre Charnay, et devra affronter les Belges de Mechelen pour aller en quarts. Demory a notamment lancé les jeunes Nell Angloma et Sarah Cissé, en train d’exploser cette saison. Les dirigeants du club, au courant de sa décision depuis la fin de saison dernière, sont en train d’étudier les candidatures, selon la voix du directeur général Olivier Ribotta.

« Après rien ne dit que dans six mois, je ne me mette pas à entraîner des poussines, des benjamines… Un jour ou l’autre, je reprendrais des jeunes mais pas plus haut parce que au fond de moi-même, cette flamme d’apprendre le basket que j’ai appris à Denain, je l’ai toujours en moi, donc je ne dis pas qu’un jour, je n’aurais pas à nouveau cette envie de transmission à des jeunes, oui, ça c’est très possible… »