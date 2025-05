Lattes-Montpellier reste dans la continuité avec Valéry Demory

La seconde aventure de Valéry Demory à Lattes-Montpellier va se poursuivre pour une saison supplémentaire. Le BLMA a annoncé que le technicien serait toujours son entraîneur principal pour l’exercice 2025-2026.

Valéry Demory continue donc d’écrire son histoire de technicien dans l’Hérault. Coach pendant plus d’une décennie à Lattes-Montpellier (2007-2017), il avait fait une parenthèse de quatre saisons à l’ASVEL Féminin (2017 à 2021) avant de revenir au BLMA. L’ancien meneur de jeu, trois fois champion de France et quatre fois vainqueur de la Coupe de France en tant qu’entraîneur, n’a pas encore réussi à ramener un trophée à Lattes-Montpellier depuis le début de son second chapitre avec les Gazelles.

Malgré une belle saison régulière en Wonderligue (4e), Lattes-Montpellier a été éliminé prématurément des playoffs du championnat de France (quart de finale contre Tarbes), mais aussi en Coupe de France et en EuroCup féminine. Si plusieurs départs sont à prévoir en cet été 2025, le BLMA garde néanmoins de la stabilité au niveau de son staff technique.