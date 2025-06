Dylan Harper rejoint les Spurs au 2e rang de la Draft NBA 2025

Les San Antonio Spurs ont, comme attendu, sélectionné Dylan Harper au 2e rang de la Draft NBA 2025. Après avoir remporté les titres de Rookie of the Year consécutivement avec Victor Wembanyama en 2024 et Stephon Castle en 2025, la franchise texane espère réaliser un triplé historique avec le jeune meneur de Rutgers.

Harper (1,96 m, 19 ans) arrive en NBA après une saison remarquable en NCAA, où il a établi le record de points pour un freshman à Rutgers avec 564 points au total. Ses moyennes de 19,4 points, 4,6 rebonds et 4 passes décisives par match, avec 48,4% de réussite au tir, lui ont valu une sélection dans la troisième équipe All-Big Ten et l’équipe des meilleurs freshmen de la conférence.

Un profil polyvalent pour un système sans postes fixes

La sélection de Harper pourrait surprendre compte tenu de la présence de De’Aaron Fox et Stephon Castle dans l’effectif des Spurs. Cependant, la direction de San Antonio privilégie la polyvalence dans sa transition vers un basketball sans postes fixes. Avec ses 2,11 m d’envergure et sa capacité à créer des décalages offensifs, Harper correspond parfaitement à cette philosophie.

« Harper excelle dans la création d’avantages, les pénétrations et le scoring en transition », selon l’analyse de Bleacher Report, qui compare son profil à celui de Cade Cunningham. Jonathan Wasserman, expert draft de Bleacher Report, le classait 2e de son big board et estime qu’« avec une progression continue, il est facile d’envisager un parcours All-Star similaire à celui de Cade Cunningham ».

Victor Wembanyama n’a pas tardé à accueillir sa nouvelle recrue, démontrant l’enthousiasme de l’équipe autour de cette sélection. La famille Harper était également présente pour célébrer ce moment historique. « Son amour pur pour le jeu, sa détermination, son humilité et son travail acharné jour après jour », a déclaré Maria Harper, sa mère, pour expliquer l’ascension de son fils vers la NBA.

Fils de Ron Harper, quintuple champion NBA avec les Bulls et les Lakers, Dylan Harper rejoint une franchise en reconstruction qui affiche des ambitions élevées. Après une amélioration de 22-60 à 34-48 la saison passée, les Spurs espèrent franchir un nouveau palier avec ce noyau jeune et talentueux autour de Wembanyama.