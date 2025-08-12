Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?

Pour prolonger chez les Bulls, Josh Giddey réclame 30 millions par saison alors que Chicago ne propose que 20 millions annuels. L'Australien attire l'intérêt d'autres franchises NBA, notamment Golden State pour un potentiel échange avec Jonathan Kuminga.
|
00h00
Résumé
Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?

Les Chicago Bulls et Josh Giddey n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation.

Crédit photo : Alonzo Adams - Imagn Images

Les négociations contractuelles entre Josh Giddey et les Chicago Bulls connaissent des difficultés majeures. Selon l’insider NBA Jake Fischer de The Stein Line, la franchise de l’Illinois a proposé un contrat de quatre ans pour 80 millions de dollars dès l’ouverture de la free agency le 30 juin dernier. Cependant, le meneur australien vise un salaire annuel de 30 millions de dollars, créant un écart considérable de 10 millions par saison.

L’ancien joueur d’Oklahoma City Thunder, désormais agent libre restreint, espère obtenir un contrat similaire à celui de Jalen Suggs à Orlando. Cette différence substantielle entre les attentes du joueur et l’offre des Bulls explique l’absence d’accord entre les deux parties depuis le début de l’été.

L’intérêt croissant des franchises rivales

Malgré la position ferme de Chicago, Josh Giddey a réussi à attirer l’attention de plusieurs équipes concurrentes. Selon les sources de Fischer, « plusieurs équipes de la Conférence Est ont contacté les représentants de Giddey pour exprimer leur intérêt pour un sign-and-trade ». Cette situation offre des alternatives au joueur australien, qui n’est plus limité aux seules propositions des Bulls.

Parmi les options les plus sérieuses figure un échange potentiel avec les Golden State Warriors impliquant Jonathan Kuminga. Le jeune ailier des Warriors vit une situation contractuelle similaire à celle de Giddey, rendant un échange mutuel particulièrement attractif pour les deux franchises. Cette piste permettrait aux Bulls de récupérer un talent prometteur tout en libérant Giddey de l’impasse contractuelle actuelle.

Cependant, les négociations restent complexes car Chicago a fait savoir qu’elle n’était « pas désireuse de discuter de tels scénarios », selon plusieurs dirigeants de franchises rivales. Cette réticence des Bulls à explorer les options de sign-and-trade pourrait prolonger l’incertitude autour de l’avenir de leur meneur australien, alors que d’autres agents libres restreints comme Cam Thomas et Quentin Grimes vivent des situations similaires.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
C'est officiel : David Joplin rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée
Sylvain Francisco lors de France - Grande-Bretagne
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco de retour à l’entraînement avant France – Espagne
Téa Cléante quitte l'ASVEL pour la NCAA
La Boulangère Wonderligue
00h00Juste avant la préparation, l’ASVEL perd un nouveau talent pour la NCAA !
Courtisé par Monaco, Frank Ntilikina compte honorer sa deuxième année de contrat avec le Partizan Belgrade
Betclic ELITE
00h00Monaco a pris des informations sur Frank Ntilikina, sous contrat avec le Partizan Belgrade
Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman réagissent au dunk de Mathias Fabien
EuroBasket U16
00h00114-56 : L’équipe de France U16 étrille l’Estonie et file en quarts de l’Euro
Équipes nationales
00h0038 joueurs du Championnat de France à l’AfroBasket !
Enfin, Danilo Gallinari a décroché un titre dans sa longue carrière
BSN
00h00À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket
Alioune Bruno quitte Quimper pour Metz
NM1
00h00De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers
Lauri Markkanen a encore marqué 31 points face à la Belgique
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique
Betclic ELITE
00h00Nando De Colo annonce qu’il va jouer « peut-être la dernière année » de sa carrière
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
1 / 0