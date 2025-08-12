Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?

Les négociations contractuelles entre Josh Giddey et les Chicago Bulls connaissent des difficultés majeures. Selon l’insider NBA Jake Fischer de The Stein Line, la franchise de l’Illinois a proposé un contrat de quatre ans pour 80 millions de dollars dès l’ouverture de la free agency le 30 juin dernier. Cependant, le meneur australien vise un salaire annuel de 30 millions de dollars, créant un écart considérable de 10 millions par saison.

The Bulls offered Josh Giddey a 4-year, $80M deal, per @JakeLFischer pic.twitter.com/XdYDovD3K5 — Legion Hoops (@LegionHoops) August 10, 2025

L’ancien joueur d’Oklahoma City Thunder, désormais agent libre restreint, espère obtenir un contrat similaire à celui de Jalen Suggs à Orlando. Cette différence substantielle entre les attentes du joueur et l’offre des Bulls explique l’absence d’accord entre les deux parties depuis le début de l’été.

L’intérêt croissant des franchises rivales

Malgré la position ferme de Chicago, Josh Giddey a réussi à attirer l’attention de plusieurs équipes concurrentes. Selon les sources de Fischer, « plusieurs équipes de la Conférence Est ont contacté les représentants de Giddey pour exprimer leur intérêt pour un sign-and-trade ». Cette situation offre des alternatives au joueur australien, qui n’est plus limité aux seules propositions des Bulls.

Parmi les options les plus sérieuses figure un échange potentiel avec les Golden State Warriors impliquant Jonathan Kuminga. Le jeune ailier des Warriors vit une situation contractuelle similaire à celle de Giddey, rendant un échange mutuel particulièrement attractif pour les deux franchises. Cette piste permettrait aux Bulls de récupérer un talent prometteur tout en libérant Giddey de l’impasse contractuelle actuelle.

Cependant, les négociations restent complexes car Chicago a fait savoir qu’elle n’était « pas désireuse de discuter de tels scénarios », selon plusieurs dirigeants de franchises rivales. Cette réticence des Bulls à explorer les options de sign-and-trade pourrait prolonger l’incertitude autour de l’avenir de leur meneur australien, alors que d’autres agents libres restreints comme Cam Thomas et Quentin Grimes vivent des situations similaires.