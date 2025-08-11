Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026

NBA - Javonte Green rejoint les Detroit Pistons. L'ailier américain de 32 ans, passé par les Cavaliers et les Pelicans la saison dernière, finalise un contrat d'un an avec la franchise du Michigan.
|
00h00
Résumé
Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026

Javonte Green arrive à Détroit

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

Les Detroit Pistons tiennent leur nouvelle recrue pour la saison prochaine. Selon Shams Charania d’ESPN, l’équipe du Michigan finalise un accord d’un an avec l’ailier Javonte Green, joueur polyvalent de 32 ans qui évoluait encore récemment avec les Cleveland Cavaliers.

Un vétéran expérimenté pour renforcer la rotation

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en Europe suite à sa sortie de l’université de Radford en 2015 sans être drafté, Green s’est progressivement imposé comme un joueur de rotation fiable en NBA. Depuis 2019, il a disputé 263 matchs de saison régulière avec les Celtics, les Bulls, les Pelicans et les Cavaliers, compilant des moyennes de 5,3 points et 3,1 rebonds en 16,8 minutes par match.

La saison 2024-2025 de Green s’est déroulée entre deux franchises. Il a d’abord évolué avec les New Orleans Pelicans, une équipe décimée par les blessures, où il a disputé 50 matchs dont 18 comme titulaire. Libéré de son contrat, il a ensuite rejoint les Cleveland Cavaliers, leaders de la Conférence Est. Au total, il a affiché des statistiques de 5,1 points et 3,2 rebonds en 18,5 minutes de jeu sur 68 rencontres, avec des pourcentages de 42,9% aux tirs, 32,6% à 3-points et 72,4% aux lancers francs.

PROFIL JOUEUR
Javonte GREEN
Poste(s): Ailier
Taille: 193 cm
Âge: 32 ans (23/07/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
4,9
#377
REB
3,1
#292
PD
0,8
#428

Une signature stratégique pour Detroit

Reconnu principalement pour ses qualités défensives et sa polyvalence, Green apporte une expérience précieuse aux Pistons. Le tweet de Charania ne précise pas les détails financiers de l’accord, mais il s’agira vraisemblablement d’un contrat au salaire minimum.

Avec seulement 13 joueurs sous contrat standard actuellement, les Pistons offrent à Green une opportunité claire de décrocher une place dans l’effectif de 15 joueurs pour la saison régulière. Cette signature s’inscrit dans la stratégie de reconstruction de Detroit, qui mise sur l’expérience de vétérans comme Green pour encadrer ses jeunes talents et apporter de la profondeur à sa rotation.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen
NM1
00h00Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois
Yves Pons passe de Gérone à Andorre
Liga Endesa
00h00Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol
Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay
EuroBasket
00h00Les occasions manquées de Jeremy Sochan avec la Pologne
Le groupe 2025-2026 de Boulazac ne compte pas encore tous ses joueurs à la reprise
Betclic ELITE
00h00Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif
L'Espagne a remporté le titre de champion d'Europe U20
EuroBasket U20 Féminin
00h00+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !
EuroBasket
00h00« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne
spanoulis theis monaco
Betclic ELITE
00h00Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco
assurance antetokounmpo grèce
EuroBasket masculin
00h00Un problème d’assurance : la possible raison derrière l’absence de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce
ancien monaco australie
NBL
00h00Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
1 / 0