Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026

Les Detroit Pistons tiennent leur nouvelle recrue pour la saison prochaine. Selon Shams Charania d’ESPN, l’équipe du Michigan finalise un accord d’un an avec l’ailier Javonte Green, joueur polyvalent de 32 ans qui évoluait encore récemment avec les Cleveland Cavaliers.

Free agent forward Javonte Green is finalizing a one-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Green split last season in Cleveland and New Orleans and now enters his seventh NBA campaign as a defensive-minded wing. pic.twitter.com/Br3Z3fgF2l — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2025

Un vétéran expérimenté pour renforcer la rotation

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en Europe suite à sa sortie de l’université de Radford en 2015 sans être drafté, Green s’est progressivement imposé comme un joueur de rotation fiable en NBA. Depuis 2019, il a disputé 263 matchs de saison régulière avec les Celtics, les Bulls, les Pelicans et les Cavaliers, compilant des moyennes de 5,3 points et 3,1 rebonds en 16,8 minutes par match.

La saison 2024-2025 de Green s’est déroulée entre deux franchises. Il a d’abord évolué avec les New Orleans Pelicans, une équipe décimée par les blessures, où il a disputé 50 matchs dont 18 comme titulaire. Libéré de son contrat, il a ensuite rejoint les Cleveland Cavaliers, leaders de la Conférence Est. Au total, il a affiché des statistiques de 5,1 points et 3,2 rebonds en 18,5 minutes de jeu sur 68 rencontres, avec des pourcentages de 42,9% aux tirs, 32,6% à 3-points et 72,4% aux lancers francs.

PROFIL JOUEUR Javonte GREEN Poste(s): Ailier Taille: 193 cm Âge: 32 ans (23/07/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 4,9 #377 REB 3,1 #292 PD 0,8 #428

Une signature stratégique pour Detroit

Reconnu principalement pour ses qualités défensives et sa polyvalence, Green apporte une expérience précieuse aux Pistons. Le tweet de Charania ne précise pas les détails financiers de l’accord, mais il s’agira vraisemblablement d’un contrat au salaire minimum.

Avec seulement 13 joueurs sous contrat standard actuellement, les Pistons offrent à Green une opportunité claire de décrocher une place dans l’effectif de 15 joueurs pour la saison régulière. Cette signature s’inscrit dans la stratégie de reconstruction de Detroit, qui mise sur l’expérience de vétérans comme Green pour encadrer ses jeunes talents et apporter de la profondeur à sa rotation.